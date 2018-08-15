Facebook'un seç-izle servisi Watch, yayıncıları memnun etmiyor

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Video içerik alanında YouTube ve Netflix gibi rakiplerini yakalamak isteyen sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz yıl Watch hizmetini duyurmuştu. İlk etapta sadece ABD'de hizmete sunulan Watch, kullanıcıların herhangi bir TV şovunu, spor müsabakasını, filmi ya da diziyi izleyebileceği bir platform. Watch'u, rakip platformlar karşısında güçlü bir içerik servisi haline getirmek isteyen Facebook, 1 milyar dolarlık yatırım planı oluşturdu ve birkaç orijinal diziyi platformda kullanıcılara sundu. Son olarak şirket geçtiğimiz ayın başında, platformda yayınlanacak reality şov için Cristiano Ronaldo'yla masaya oturmuştu.





Artan reklamlar izleyiciyi uzaklaştırıyor

Tabi Watch'a özel içerik üretmenin yayıncılar için kazançlı olması oldukça önemli zira Facebook'un platformu daha popüler hale getirmek için çok daha geniş bir yayıncı kitlesine ulaşması gerekiyor. Bunun için içeriklerin başına, ortasına ve sonuna reklam yerleştiren Facebook,son dönemde reklamlardan yeterli geliri elde etmeye başladı. Reklam gelirlerinin yüzde 55'ini yayıncılara ödeyen sosyal medya devi, Watch'u yayıncılar için de kazançlı bir platform haline getiriyor. Buna karşılık şirketin son dönemdeki reklam politikası yayıncıların Watch'a olan memnuniyetini azaltmış durumda.





Videolara reklam yerleştirilmesi ve para kazanılabilmesi için video uzunluğunun en az 3 dakika olmasını isteyen Facebook, son aylarda videolardaki reklam sayısını sürekli olarak artırdı. Bu da izleyicilerin videolarda ciddi bir yer kaplayan reklamlara dayanamayıp video sona ermeden sekmeyi kapatmasına neden oluyor. Bu durumdan yakınan yayıncılar, Facebook'un kasıtlı olarak reklam sayısını artırdığını ancak bu agresif davranışın daha az gelir olarak şirkete ve yayıncılara döneceğini belirtiyor.





Facebook'un ürün pazarlama direktörü Kate Orseth de bu durumun farkında. İzleyicilerin düzenli olarak sekmeyi kapattığını itiraf eden Orseth, Facebook'un izleyicilerin sadakatini ölçtüğünü ve gerekli adımı atacağını belirtiyor. Buna ek olarak Facebook Watch'un farklı bölgelerde de hizmete başlaması ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması halinde talebin artışına bağlı olarak reklam politikasının da elden geçirileceği belirtiliyor.





Tabi şüphesiz Facebook, en kısa sürede en fazla gelir getiren uygulamanın peşinde. Bu yılın ikinci çeyreğinde büyüme oranı bir hayli düşen şirket yeni gelir kapılarını aralamak için WhatsApp'ın işletmelere özel sürümü, Facebook Watch ve Facebook'un yeni haber akışı gibi kaynakları değerlendiriyor.

https://www.businessinsider.com/publishers-say-facebooks-rollout-of-watch-ads-is-methodical-but-picking-up-speed-2018-8