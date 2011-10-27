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Facebook'un siber güvenlik sistemi saniyede 650 000 hareketi kontrol ediyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Üye sayısı 800 milyonu geçen Facebook her gün milyarlarca içeriğin paylaşıldığı bir alan haline geldi. Gelir elde etme bakımından en karlı alanlardan biri olsa da spam mesaj ve dolandırıcılık açısından en tehlikeli alanlardan birisi haline geldi.

Son dönemlerde bu tür tehditleri önlemek adına büyük güvenlik firmalarıyla işbirliği yapan Facebook güvenlik konusundaki istatistikleri basınla paylaştı.

Facebook Immunity System -FIS adı verilen güvenlik sistemi üç yıldan fazla bir sürede geliştirildi ve 800 milyon kullanıcının günlük 25 milyar paylaşımını kontrol edebiliyor. Sistem spam sayısını önemli ölçüde azalttı. Son rakamlara göre toplam mesajların yüzde 4'ü kullanıcıların yüzde 0.5'i spamden etkileniyor. Kullanıcıların yüzde 1'i ise spam kaynaklı hareketlerden rahatsızlığını dile getiriyor.

Sistemi 30 kişilik bir ekip kontrol ediyor. Ancak sistem tehdit algılamasını anlık gerçek zamanlı olarak yapıyor ve yöneticilerin sisteme müdahale etmesi gerekmiyor. 30 güvenlik uzmanı da hayalet hesaplarla her gün spam mesajların peşine düşüyor.

Sistem saniyede 650 000 hareketi algılayarak kontrol edebiliyor. 

Bu tedbirlere rağmen Facebook sahte hesaplarla arkadaşlık kurulmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Arkadaşlık onayı alan hesaplar kullanıcının tüm kişisel bilgilerine erişebiliyor. 

Araştırmala göre kullanıcıların yüzde 20'si sahte hesapların tuzağına düşüyor ve kimlik bilgilerini riske atıyor. Sistem dahi sahte hesapları tespit etmekte zorlanıyor. Güvenlik uzmanları ise devamlı bu tür hesapları yakalamaya çalışıyor.

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V4LKyR 8 yıl
jibe
650.001 saldırı olduğu zaman çaresizmi kalıcak demek oluyor bu :)

Evet. Çaresiz kalacak.
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furkant1 8 yıl
Gözle görülür bir biçimde azalma var, hani "Hintli çocuğa yapılan tedavi" vb. artık pek fazla yok böyle şeyler.
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alpa07 8 yıl
anonymous facebook hackliyeceklerdi cafede süreleri bitti
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The souls migration 8 yıl alpa07
alpa07

anonymous facebook hackliyeceklerdi cafede süreleri bitti

kavgada bile söylenmez bu söz..
650.001 nolu hareket denince akla hemen neydi şu sitenin adı, küfürlü yazıları siteye doldurmuşlardı galiba..
tercümanlık olayı yani.. tam bir faciaydı..
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DH Misafiri 8 yıl
Anonymous kim ki önce kendi güvenliklerini sağlasınlar :)
buzzom.com/...
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jibe 8 yıl
650.001 saldırı olduğu zaman çaresizmi kalıcak demek oluyor bu :)
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Fear Dot Com 8 yıl
Hadi bakalım yakında hazırlık var ufuk açık görücez..
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arslantay 8 yıl
Facebook sunucularıda böyle önlerinde firewall yok ddos için bi cihaz yok yazılımsal olarak bi koruma yok cluster yapı yok aman hacklemeyin yazık olur en kral saldırıyı yapsa 10 dk devredışı bıraksın sistemi ne olacak ?
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Tokay 8 yıl
Fear Dot Com
Bakalım Anonymous hackledıgı zamanda durdurabilecekmi ?

Anonymous hiç bi zaman hiç bi yeri hack etmiyor zaten. Anca trafiği arttırıyor ve bu şekilde insanların girmesini engelliyor. Eğer aylık trafik sınırı varsa kullandığın hostingin onu egale ettiği için ya ücret ödeyip açtırıyor ya da ay sonuna kadar bekliyorsun.
Sence server'dan yana facebook'ta sıkıntı çıkar mı_? :)
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Fear Dot Com 8 yıl
Bakalım Anonymous hackledıgı zamanda durdurabilecekmi ?
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LKLC 8 yıl
sanırım iyi birşey...
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