Facebook'un siber güvenlik sistemi saniyede 650 000 hareketi kontrol ediyor

Üye sayısı 800 milyonu geçen Facebook her gün milyarlarca içeriğin paylaşıldığı bir alan haline geldi. Gelir elde etme bakımından en karlı alanlardan biri olsa da spam mesaj ve dolandırıcılık açısından en tehlikeli alanlardan birisi haline geldi.





Son dönemlerde bu tür tehditleri önlemek adına büyük güvenlik firmalarıyla işbirliği yapan Facebook güvenlik konusundaki istatistikleri basınla paylaştı.





Facebook Immunity System -FIS adı verilen güvenlik sistemi üç yıldan fazla bir sürede geliştirildi ve 800 milyon kullanıcının günlük 25 milyar paylaşımını kontrol edebiliyor. Sistem spam sayısını önemli ölçüde azalttı. Son rakamlara göre toplam mesajların yüzde 4'ü kullanıcıların yüzde 0.5'i spamden etkileniyor. Kullanıcıların yüzde 1'i ise spam kaynaklı hareketlerden rahatsızlığını dile getiriyor.





Sistemi 30 kişilik bir ekip kontrol ediyor. Ancak sistem tehdit algılamasını anlık gerçek zamanlı olarak yapıyor ve yöneticilerin sisteme müdahale etmesi gerekmiyor. 30 güvenlik uzmanı da hayalet hesaplarla her gün spam mesajların peşine düşüyor.





Sistem saniyede 650 000 hareketi algılayarak kontrol edebiliyor.





Bu tedbirlere rağmen Facebook sahte hesaplarla arkadaşlık kurulmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Arkadaşlık onayı alan hesaplar kullanıcının tüm kişisel bilgilerine erişebiliyor.





Araştırmala göre kullanıcıların yüzde 20'si sahte hesapların tuzağına düşüyor ve kimlik bilgilerini riske atıyor. Sistem dahi sahte hesapları tespit etmekte zorlanıyor. Güvenlik uzmanları ise devamlı bu tür hesapları yakalamaya çalışıyor.