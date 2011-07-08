Facebook’un yeni müzik hizmeti Vibes olabilir (?)

Google’ın sosyal ağı Google+’ın sosyal medyada başarılı bir çıkış yakalamasının ardından getçiğimiz Çarşamba günü Facebook yeni hizmetini duyurmuş ve dikkatleri biraz olsun Google+’dan uzaklaştırmıştı.





Skype ile işbirliği yaparak Görüntülü Sohbet hizmetini başlatan Facebook ulaşılamayan durumlarda da kullanıcılara Görüntülü Mesaj bırakılmasına olanak tanıyor. Bunun yanında Facebook, Grup Sohbeti hizmetini de devreye soktu. Buradan size duyurduğumuz haberimizde Görüntülü Görüşme başlatabilmek için bir seferlik bilgisayara bir applet kurmak gerekiyor.





Yazılım mühendisi ve araştırmacı Jeff Rose, bu appletin kurulumunu ve Skype ile etkileşimini anlayabilmek için kaynak kodlarını incelerken başka bir muhtemel Facebook hizmetini daha ortaya çıkardı.





Rose, applet içerisinde bir değil iki adet kurulum desteği olduğunu gördü. Bunlardan birincisi videolu sohbet istemcisi ile ilgili olan “Peep”, diğeri ise bir müzik uygulaması ile ilgili görünen “Vibes”.







