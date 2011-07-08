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Facebook’un yeni müzik hizmeti Vibes olabilir (?)

7 yıl
2,5b
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2
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın sosyal ağı Google+’ın sosyal medyada başarılı bir çıkış yakalamasının ardından getçiğimiz Çarşamba günü Facebook yeni hizmetini duyurmuş ve dikkatleri biraz olsun Google+’dan uzaklaştırmıştı.

Skype ile işbirliği yaparak Görüntülü Sohbet hizmetini başlatan Facebook ulaşılamayan durumlarda da kullanıcılara Görüntülü Mesaj bırakılmasına olanak tanıyor. Bunun yanında Facebook, Grup Sohbeti hizmetini de devreye soktu. Buradan size duyurduğumuz haberimizde Görüntülü Görüşme başlatabilmek için bir seferlik bilgisayara bir applet kurmak gerekiyor.

Yazılım mühendisi ve araştırmacı Jeff Rose, bu appletin kurulumunu ve Skype ile etkileşimini anlayabilmek için kaynak kodlarını incelerken başka bir muhtemel Facebook hizmetini daha ortaya çıkardı.

Rose, applet içerisinde bir değil iki adet kurulum desteği olduğunu gördü. Bunlardan birincisi videolu sohbet istemcisi ile ilgili olan “Peep”, diğeri ise bir müzik uygulaması ile ilgili görünen “Vibes”.


if (paramString.equals("com.facebook.peep"))
return this.window.getMember("VideoChatPlugin");
if (paramString.equals("com.facebook.vibes")) {
return this.window.getMember("MusicDownloadDialog");
}

Kaynak kodlarından anlaşılacağı üzere Facebook müzik indirme ile ilgili birşeyler üzerinde çalışıyor. Vibes bir müzik indirme ve yükleme servisi de olabilir veya Spotify tarafından desteklenen bir müzik dinleme hizmeti de olabilir. Ancak görünen bu hizmetin sadece müzik dinlemekten ibaret olmayacağı.

Görüntülü Sohbet hizmetinin applet içerisindeki kodlaması Peep iken Vibes kodlamasının ait olduğu hizmetin adının bu mu yoksa farklı bir ad mı olacağı henüz tahmin edilemiyor. 

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nusready 7 yıl
Rekabet daima kullanıcıların lehine çalışıyor...
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marvinous 7 yıl
Google olmasa bu Facebook'un yenilik yapacağı yok sanki ...
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