Falcon 9'un iniş anlarına 360 derecede göz atın

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX geçtiğimiz haftalarda denizde yüzen otonom bir gemiye Falcon 9 roketini başarıyla indirerek büyük bir ilke imza atmıştı. Tarihi başarılarıyla ilgili şu ana kadar çok güzel fotoğraflar ve videolar paylaşan şirket şimdi de roketin iniş anlarına göz atabileceğimiz 360 derecelik bir YouTube videosu yayımladı.
Falcon 9'un iniş anlarına daha önce çeşitli fotoğraflar ve videolarla göz atma fırsatı yakalamıştık ancak bu yeni videonun bambaşka bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Roketin gökyüzünden kameraya doğru yaklaşması ve gemiye konduğu anlar gerçekten de görülmeye değer bir manzara oluşturuyor. SpaceX'in daha önce yayımladığı 4K video içinse buraya tıklayabilirsiniz.
Ayrıca Bkz. ""Yıldızlara doğru bir basamak daha": İşte SpaceX'in tarih yazdığı anlar ve detaylar"
CRS-8 isimli bir görev dahilinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşımak amaçlı Dragon uzay aracıyla birlikte 8 Nisan 2016'da fırlatılan Falcon 9, fırlatılış anının yaklaşık 10 dakika sonrasında denizde yüzen uzaktan kontrollü bir gemiye iniş yapmıştı. Tarihi inişin ardından Port Canaveral isimli limana götürülen Falcon 9'un önümüzdeki aylarda tekrar uzaya fırlatılması bekleniyor.
https://www.rt.com/viral/341459-spacex-360-falcon-landing/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evet Amerika kurulurken bunların hepsini çözmüş. Adamlar bu devlet hristiyan bir devlettir, mahkemedede incile el basıp etmek gibi şeyler normaldir deyip olayı bitirmişler. biz maalesef 1000 yıllık müslüman devleti bırakıp, toplumu müslüman bir ülkenin devletini dinsiz bir devlet yapıp herşeyi arapsaçına çevirmişiz. birde sorun bu tartışmalarda değil, Amerikadada demokratlar ve cumhuriyetçilerin anlaştığı tek bir konu bile yok. son olarak bizonları amerikan devletinin semblü olarak kabu etmelerinin dışında. ama işte orada devlet vergi olsun,eğitim ve üniversiteler olsun, hizmet olsun (sağlık dışında) o kadar iyi düzenliyorki böyle parlak zekalar maalesef ülkemizde olduğu gibi heba olmuyor. tabi çok önemli bir şey var .Bu işler para ve sermaye ile oluyor. bu sermayeyide amerikanın ve batının zamanında nasıl elde ettiği (kölelik , sömürgeler) bilinmeli.Son olarak amerika durup dururken iranın milyarlarca lirasına el koydu. neymiş 11 eylüde zarar gören ailelere verecekmiş.sanki iran yaptı 11 eylülü. paraya tapan bir milleten bahsediyoruz, gerektiğinde son derecede vahşileşen devletle bunlar..Trumph gibi adi insanlarında olduğu devletler. Ama iyi yönetiliyor o ayrı.
Olabilir, bir tane degilki bir suru fuzeleri var.
Bakiniz:
youtube.com/...
Helal olsun adamlara diyorum ne diyim. Yigidi öldür ama hakkini yeme.
youtube.com/...
şimdi neye inanalım