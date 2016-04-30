Falcon 9'un iniş anlarına 360 derecede göz atın

Ayrıca Bkz.

""Yıldızlara doğru bir basamak daha": İşte SpaceX'in tarih yazdığı anlar ve detaylar"

https://www.rt.com/viral/341459-spacex-360-falcon-landing/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX geçtiğimiz haftalarda denizde yüzen otonom bir gemiye Falcon 9 roketini başarıyla indirerek büyük bir ilke imza atmıştı. Tarihi başarılarıyla ilgili şu ana kadar çok güzel fotoğraflar ve videolar paylaşan şirket şimdi de roketin iniş anlarına göz atabileceğimiz 360 derecelik bir YouTube videosu yayımladı.Falcon 9'un iniş anlarına daha önce çeşitli fotoğraflar ve videolarla göz atma fırsatı yakalamıştık ancak bu yeni videonun bambaşka bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Roketin gökyüzünden kameraya doğru yaklaşması ve gemiye konduğu anlar gerçekten de görülmeye değer bir manzara oluşturuyor. SpaceX'in daha önce yayımladığı 4K video içinse buraya tıklayabilirsiniz.CRS-8 isimli bir görev dahilinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşımak amaçlı Dragon uzay aracıyla birlikte 8 Nisan 2016'da fırlatılan Falcon 9, fırlatılış anının yaklaşık 10 dakika sonrasında denizde yüzen uzaktan kontrollü bir gemiye iniş yapmıştı. Tarihi inişin ardından Port Canaveral isimli limana götürülen Falcon 9'un önümüzdeki aylarda tekrar uzaya fırlatılması bekleniyor.