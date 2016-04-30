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Falcon 9'un iniş anlarına 360 derecede göz atın

SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın,"Yıldızlara doğru atılmış büyük bir adım." şeklinde bahsettiği Falcon 9'un iniş anlarına şimdi 360 derecelik muhteşem bir videoyla göz atabiliyoruz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX geçtiğimiz haftalarda denizde yüzen otonom bir gemiye Falcon 9 roketini başarıyla indirerek büyük bir ilke imza atmıştı. Tarihi başarılarıyla ilgili şu ana kadar çok güzel fotoğraflar ve videolar paylaşan şirket şimdi de roketin iniş anlarına göz atabileceğimiz 360 derecelik bir YouTube videosu yayımladı.


Falcon 9'un iniş anlarına daha önce çeşitli fotoğraflar ve videolarla göz atma fırsatı yakalamıştık ancak bu yeni videonun bambaşka bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Roketin gökyüzünden kameraya doğru yaklaşması ve gemiye konduğu anlar gerçekten de görülmeye değer bir manzara oluşturuyor. SpaceX'in daha önce yayımladığı 4K video içinse buraya tıklayabilirsiniz.


Ayrıca Bkz. ""Yıldızlara doğru bir basamak daha": İşte SpaceX'in tarih yazdığı anlar ve detaylar"
CRS-8 isimli bir görev dahilinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşımak amaçlı Dragon uzay aracıyla birlikte 8 Nisan 2016'da fırlatılan Falcon 9, fırlatılış anının yaklaşık 10 dakika sonrasında denizde yüzen uzaktan kontrollü bir gemiye iniş yapmıştı. Tarihi inişin ardından Port Canaveral isimli limana götürülen Falcon 9'un önümüzdeki aylarda tekrar uzaya fırlatılması bekleniyor.




https://www.rt.com/viral/341459-spacex-360-falcon-landing/ Yorum Yaz
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ekuLoN 3 yıl en beğenilen
Biz hala din devletin ne kadar içinde ne kadar dışında olmalı, anayasada allahın adı geçsin mi geçmesin mi noktasındayız. Önce tebrikler 2016 da bu noktada olmak bir başarıdır. Sonra da yazık, sadece yazık
Biz hala din devletin ne kadar içinde ne kadar dışında olmalı, anayasada allahın adı geçsin mi geçmesin mi noktasındayız. Önce tebrikler 2016 da bu noktada olma...
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DH Misafiri 3 yıl
Lafa bak, 2016 da din devletin içine ne kadar girecekmiş, anayasada Allah geçecekmiş.
Evet Amerika kurulurken bunların hepsini çözmüş. Adamlar bu devlet hristiyan bir devlettir, mahkemedede incile el basıp etmek gibi şeyler normaldir deyip olayı bitirmişler. biz maalesef 1000 yıllık müslüman devleti bırakıp, toplumu müslüman bir ülkenin devletini dinsiz bir devlet yapıp herşeyi arapsaçına çevirmişiz. birde sorun bu tartışmalarda değil, Amerikadada demokratlar ve cumhuriyetçilerin anlaştığı tek bir konu bile yok. son olarak bizonları amerikan devletinin semblü olarak kabu etmelerinin dışında. ama işte orada devlet vergi olsun,eğitim ve üniversiteler olsun, hizmet olsun (sağlık dışında) o kadar iyi düzenliyorki böyle parlak zekalar maalesef ülkemizde olduğu gibi heba olmuyor. tabi çok önemli bir şey var .Bu işler para ve sermaye ile oluyor. bu sermayeyide amerikanın ve batının zamanında nasıl elde ettiği (kölelik , sömürgeler) bilinmeli.Son olarak amerika durup dururken iranın milyarlarca lirasına el koydu. neymiş 11 eylüde zarar gören ailelere verecekmiş.sanki iran yaptı 11 eylülü. paraya tapan bir milleten bahsediyoruz, gerektiğinde son derecede vahşileşen devletle bunlar..Trumph gibi adi insanlarında olduğu devletler. Ama iyi yönetiliyor o ayrı.
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AytacFx 3 yıl
kaazto28

hiç inanasım gelmiyor, Aya da gittiler sözde :D youtube.com/... şimdi neye inanalım


Olabilir, bir tane degilki bir suru fuzeleri var.

Bakiniz:
youtube.com/...


Helal olsun adamlara diyorum ne diyim. Yigidi öldür ama hakkini yeme.
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kaazto28 3 yıl
hiç inanasım gelmiyor, Ay'a da gittiler sözde :D

youtube.com/...

şimdi neye inanalım
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mavizaman 3 yıl
herifler şov yapıyor.
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Batuist 3 yıl
360 derece olması bana saçma geldi.. mesela neden arkasını izlemek istiyim ki? ana konu önde sağında solunda olanlara bakma nedeni sırf var olması mı? bomboş nesine bakıyım ana konu orada dururken?
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Opus Diabolicum 3 yıl
Bu haber yayınlanmamış mıydı zaten?
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Lotusx 3 yıl
2018'de de yörüngeye bir GPS III uydusu götürecek Falcon 9. İlk ciddi/askeri görevi olacak sanırım.
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ekuLoN 3 yıl en beğenilen
Biz hala din devletin ne kadar içinde ne kadar dışında olmalı, anayasada allahın adı geçsin mi geçmesin mi noktasındayız. Önce tebrikler 2016 da bu noktada olmak bir başarıdır. Sonra da yazık, sadece yazık
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