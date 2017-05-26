Faraday Future balonu çabuk söndü, şirket yeni yatırımcı arıyor

Çok değil bundan birkaç ay öncesine kadar potansiyel "Tesla katili" olarak nitelendirilen Faraday Future, ana destekçisi Çinli milyarder Jia Yueting ile olan bağlantısından dolayı maddi sıkıntıya girdi. Şirket, Yueting'in finansal sorunlarından kendini korumak için önümüzdeki birkaç ay içinde sermaye artırımı planlıyor. Faraday Future potansiyel yatırımcılarla görüşmeye başlamış durumda.

Çinli elektronik şirketi LeEco'nun kurucusu Yueting, elektrikli otomobillerden, akıllı telefonlara kadar birçok alanda çok hızlı büyümesinin ardından ciddi bir nakit sıkıntısına girmiş durumda. Konuya yakın kaynaklar Faraday'a 300 milyon doların üzerinde yatırım yapan Jia'nın, daha fazla sermaye çıkarmayacağını söylüyor. Faraday Future şimdi 1 milyar dolarlık sermaye artırımı için büyük ölçekli yatırımcı ararken, önümüzdeki birkaç ay içinde fonun tamamlanmasını umuyor.

Kaliforniya merkezli Faraday'ın gelişim süreci biraz karışık. Şirket geçtiğimiz Ocak ayında dünyanın en hızlı elektrikli otomobili olarak lanse edilen FF 91'i duyurmuş ve 1.050 beygir gücündeki aracın Tesla Model S'den daha hızlı olduğunu iddia etmişti. Otomobil üreticisinin, son aylarda büyük bir nakit sıkıntısı yaşadığı ve yöneticilerin şirketten ayrılması gibi olumsuzluklara karşı mücadele ettiği biliniyor. Öyle ki bu durum şirketin 1 milyar dolarlık mega fabrika kurma planlarını askıya almasına da neden oldu.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-25/faraday-future-said-to-plan-raising-1-billion-after-leeco-woes