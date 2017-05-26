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Faraday Future balonu çabuk söndü, şirket yeni yatırımcı arıyor

Ana destekçisi Çinli milyarder Jia Yueting'in maddi sıkıntıya girmesi nedeniyle zor günler geçiren Faraday Future, 1 milyar dolarlık sermaye artırımı için büyük ölçekli yatırımcı arayışına girdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Çok değil bundan birkaç ay öncesine kadar potansiyel "Tesla katili" olarak nitelendirilen Faraday Future, ana destekçisi Çinli milyarder Jia Yueting ile olan bağlantısından dolayı maddi sıkıntıya girdi. Şirket, Yueting'in finansal sorunlarından kendini korumak için önümüzdeki birkaç ay içinde sermaye artırımı planlıyor. Faraday Future potansiyel yatırımcılarla görüşmeye başlamış durumda.
Çinli elektronik şirketi LeEco'nun kurucusu Yueting, elektrikli otomobillerden, akıllı telefonlara kadar birçok alanda çok hızlı büyümesinin ardından ciddi bir nakit sıkıntısına girmiş durumda. Konuya yakın kaynaklar Faraday'a 300 milyon doların üzerinde yatırım yapan Jia'nın, daha fazla sermaye çıkarmayacağını söylüyor. Faraday Future şimdi 1 milyar dolarlık sermaye artırımı için büyük ölçekli yatırımcı ararken,  önümüzdeki birkaç ay içinde fonun tamamlanmasını umuyor.
Kaliforniya merkezli Faraday'ın gelişim süreci biraz karışık. Şirket geçtiğimiz Ocak ayında dünyanın en hızlı elektrikli otomobili olarak lanse edilen FF 91'i duyurmuş ve 1.050 beygir gücündeki aracın Tesla Model S'den daha hızlı olduğunu iddia etmişti. Otomobil üreticisinin, son aylarda büyük bir nakit sıkıntısı yaşadığı ve yöneticilerin şirketten ayrılması gibi olumsuzluklara karşı mücadele ettiği biliniyor. Öyle ki bu durum şirketin 1 milyar dolarlık mega fabrika kurma planlarını askıya almasına da neden oldu.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-25/faraday-future-said-to-plan-raising-1-billion-after-leeco-woes Yorum Yaz
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Sony Specialist 2 yıl
Elon Musk bunu beğendi.
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yesil1026 2 yıl
Faraday Future'ın fiyasko olacağı daha başından beri belliydi. Tanıtımları zaten fiyaskonun ötesindeydi. Tesla'ya asıl rakip Lucid Air olacak gibi görünüyor. Ama onun da yollarda olmasına çok var. Rekabet iyidir. Biz de yollarda 500+ beygir güç ve 500+ km range ile daha çok elektrikli araç görelim.
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AqRaMa 2 yıl
Tesla nin TEKEL olmaya çalıştığı bir yerde FF kesinlikle desteklenmeli
Şahsen FF 91 daha karizma ve kaliteli duruyor
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kadirirdem 2 yıl
Elon Musk alsın bunu :) :)
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darkaura 2 yıl
ilk otomobiller ortaya ciktiginda yuzlerce yeni marka vardi, bugun sadece sayili olanlar kaldi. her yerni teknolojide bir suru yeni marka ortaya cikar, kisa surede cogu silinir sadece isi gercekden yapabilenler kalir.
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DOMIX 2 yıl
Elektrikli oto hala çok bakir bir alan, şaka maka Türkiye firmayı bir incelese zararı olmaz.
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musa_unsal2005 2 yıl
Türkiye yapsın yatırımı. Her türlü seçenek iyidir. Paranın üstünü suriyeli tirreklerle tamamlarız
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BekirTemel 2 yıl
Başından belliydi
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WB 2 yıl
Secim yatirimi ancak bu kadar olur
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basartenk 2 yıl
Bu işler öyle kolay olsaydı... Yılların köklü üreticileri bile halen tereddütte.
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alemburda34 2 yıl en beğenilen
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Otomobil, tesla ve
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