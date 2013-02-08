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FarmVille, televizyon ekranlarına taşınıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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FarmVille, televizyon ekranlarına taşınıyor
Zynga'nın popüler sosyal ağ oyunlarından FarmVille, Rush Hour(Bitirim İkili)serisinin yönetmeni olan Brett Rather tarafından televizyon ekranlarına taşınmak için hazırlanıyor.

Üç kişilik bir yapımcı ekibi tarafından hayata geçirilecek olan bu projenin sonucunda nasıl bir yapımın karşımıza çıkacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak, ünlü yönetmenin başarıları ve FarmVille'in oyuncu kitlesi göz önüne alındığında projenin başarıya oldukça yakın olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Proje hakkında konuşan Rather, bu tarz platformlar arası geçişin sonsuz fırsatlar sunduğunu ve FarmVille'in oldukça heyecan verici olduğunu dile getirdi. Projenin bir parçası olduğu için oldukça mutlu görünen Rather, FarmVille markasının etki alanını daha geniş platformlara yayacakları için mutlu olduklarını belirtti. 
Çizgi dizinin yayınlanması için henüz herhangi bir kanalla anlaşma yapılmadığı belirtilirken, bu projenin Zynga'ya önemli bir katkıda bulunması bekleniyor. FarmVille'in nasıl bir çizgi dizi olacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/2/7/3965306/farmville-coming-to-tv-brett-ratner-animated-series Yorum Yaz
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