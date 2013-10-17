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Ferrari artık Real Racing 3'te

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Ferrari artık Real Racing 3'te
EA ve Firemonkey işbirliğiyle geliştirilen başarılı yarış simülasyonu Real Racing 3, aldığı son güncellemeyle birlikte bir İtalyan efsanesi olan Ferrari markasını mobil oyuncuların beğenisine sunmaya başladı.

Markanın FF, 458 ve F12 Berlinetta adlı modellerini oyuna dahil eden Firemonkey, İspanya'nın ünlü Circuit de Catalunya pistini de kullanıma sundu. Tüm bu yeni içeriklerin yanı sıra, yeni zamana karşı yarış özellikleri de oyuna eklendi. Her güncellemede olduğu gibi daha iyi bir oyun deneyimi için ufak tefek iyileştirmleri ve hata düzeltmeleri de yapıldı.

Ferrari markalı araçlar, yeni bir pist ve daha iyi bir oyun deneyimini beraberinde getiren 1.4 sürüm numaralı güncelleme, şimdilik oyunun iOS versiyonun için yayınlanmış durumda. Ancak, çok geçmeden Android versiyonu için de yayınlanmasını bekliyoruz.


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clopin 6 yıl
İapfree sagolsun arabalarin hepsi bende
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strathmorea 6 yıl
Normalde oyunlarda hile yapmam ama sırf oyun mantığına gıcık olduğum için hile yaptım bu oyunda. Öyleki hiç hasar olmasa bile bir yere bile değdirmesemde araçta servislik durum oluyor ve para yada altınla bunu yapman isteniyor, yapsan bile bu sefer belli bir süre geçmesi lazım, hee o sürede hemen bitsin istiyorsan gene altın verecen. Ölme eşşeğim ölme. milyarlarca altın ve para var. İstediğimi alıyorum istediğim kadar uppgrade yapıyorum. Zaten ne kadar üst seviye aracın olsada her bölümün son yarışları zor olabiliyor ve yine keyif alıyorsun.
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Master_Evil 6 yıl strathmorea
en doğrusu
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balcis 6 yıl strathmorea
strathmorea

Normalde oyunlarda hile yapmam ama sırf oyun mantığına gıcık olduğum için hile yaptım bu oyunda. Öyleki hiç hasar olmasa bile bir yere bile değdirmesemde araçta servislik durum oluyor ve para yada altınla bunu yapman isteniyor, yapsan bile bu sefer belli bir süre geçmesi lazım, hee o sürede hemen bitsin istiyorsan gene altın verecen. Ölme eşşeğim ölme. milyarlarca altın ve para var. İstediğimi alıyorum istediğim kadar uppgrade yapıyorum. Zaten ne kadar üst seviye aracın olsada her bölümün son yarışları zor olabiliyor ve yine keyif alıyorsun.
dostum aynen, o malum rezil güncellemeden önce servis ayrıydı tamir aynıydı onu da görüyorduk, kategorileri bölmeden kolaylaştırabilirlerdi, hepsini direkt birleştirip iki yarışta bir servise vermeyi gerektirdiler araçlar için. amaç para gelsin.
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balcis 6 yıl
ferrari fiyatları uygun ancak yarış olarak sonuncu olan zenith'in bile ötesine koymuşlar, zenith'e başlayıp bitirip alacaz inşallah. bunları ya bu adamlara para bayılıp yapacaksınız ya da sabırla yarışacaksınız kendinizi geliştireceksiniz. şu reputation ve bölümlerin ve arabaların kilitlendiği güncellemeden sonra eğer önceden beri oynuyorsanız güncelleme olarak indirilir, ancak hiç oynamadıysanız kesinlikle bulaşmayın derim.
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Guest-9D2914531 6 yıl balcis
balcis
ferrari fiyatları uygun ancak yarış olarak sonuncu olan zenith'in bile ötesine koymuşlar, zenith'e başlayıp bitirip alacaz inşallah. bunları ya bu adamlara para bayılıp yapacaksınız ya da sabırla yarışacaksınız kendinizi geliştireceksiniz. şu reputation ve bölümlerin ve arabaların kilitlendiği güncellemeden sonra eğer önceden beri oynuyorsanız güncelleme olarak indirilir, ancak hiç oynamadıysanız kesinlikle bulaşmayın derim.

Performans ratingleri kac acaba
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cengizhan1903 6 yıl
Ininal kartta para var bende alayim bari
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mrlawyer 6 yıl
En iyisi 2K racing
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ali_0017 6 yıl mrlawyer
mrlawyer
En iyisi 2K racing

Yaniltmayin insanlari para verip aldim bi hata yaptim cok kotu oyun 5 para etmez
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Apple Specialist 6 yıl
Iki dakkada satın aldım
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buraoca2 6 yıl
Oscar Bravo Echo
Indirilir derseniz indireceğim.

Bende bu yorumu bekliyorum hocam, beklemedeyiz

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Persistent Stability 6 yıl
Indirilir derseniz indireceğim.
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jay jay justified 6 yıl
F12 Berlinetta olmasın o?
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Guest-9D2914531 6 yıl Persistent Stability
Oscar Bravo Echo
Indirilir derseniz indireceğim.

Indirilir
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Emir 6 yıl Persistent Stability
Oscar Bravo Echo

Indirilir derseniz indireceğim.

Para tuzağı resmen.6-7 dolar olsa alınır bir kere.Durmadan araba hasar oluyor tamirdi ,modifiyeydi,araba satın almasıydı şuydu buydu derken insanın sinirleri zıplıyor.Bence zaman kaybı
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