Ferrari artık Real Racing 3'te

EA ve Firemonkey işbirliğiyle geliştirilen başarılı yarış simülasyonu Real Racing 3, aldığı son güncellemeyle birlikte bir İtalyan efsanesi olan Ferrari markasını mobil oyuncuların beğenisine sunmaya başladı.





Markanın FF, 458 ve F12 Berlinetta adlı modellerini oyuna dahil eden Firemonkey, İspanya'nın ünlü Circuit de Catalunya pistini de kullanıma sundu. Tüm bu yeni içeriklerin yanı sıra, yeni zamana karşı yarış özellikleri de oyuna eklendi. Her güncellemede olduğu gibi daha iyi bir oyun deneyimi için ufak tefek iyileştirmleri ve hata düzeltmeleri de yapıldı.





Ferrari markalı araçlar, yeni bir pist ve daha iyi bir oyun deneyimini beraberinde getiren 1.4 sürüm numaralı güncelleme, şimdilik oyunun iOS versiyonun için yayınlanmış durumda. Ancak, çok geçmeden Android versiyonu için de yayınlanmasını bekliyoruz.



