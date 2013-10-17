Ferrari artık Real Racing 3'te

Haber Editörü
EA ve Firemonkey işbirliğiyle geliştirilen başarılı yarış simülasyonu Real Racing 3, aldığı son güncellemeyle birlikte bir İtalyan efsanesi olan Ferrari markasını mobil oyuncuların beğenisine sunmaya başladı.
Markanın FF, 458 ve F12 Berlinetta adlı modellerini oyuna dahil eden Firemonkey, İspanya'nın ünlü Circuit de Catalunya pistini de kullanıma sundu. Tüm bu yeni içeriklerin yanı sıra, yeni zamana karşı yarış özellikleri de oyuna eklendi. Her güncellemede olduğu gibi daha iyi bir oyun deneyimi için ufak tefek iyileştirmleri ve hata düzeltmeleri de yapıldı.
Ferrari markalı araçlar, yeni bir pist ve daha iyi bir oyun deneyimini beraberinde getiren 1.4 sürüm numaralı güncelleme, şimdilik oyunun iOS versiyonun için yayınlanmış durumda. Ancak, çok geçmeden Android versiyonu için de yayınlanmasını bekliyoruz.
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Performans ratingleri kac acaba
Yaniltmayin insanlari para verip aldim bi hata yaptim cok kotu oyun 5 para etmez
Bende bu yorumu bekliyorum hocam, beklemedeyiz
Indirilir
Para tuzağı resmen.6-7 dolar olsa alınır bir kere.Durmadan araba hasar oluyor tamirdi ,modifiyeydi,araba satın almasıydı şuydu buydu derken insanın sinirleri zıplıyor.Bence zaman kaybı