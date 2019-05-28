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Ferrari, hibrit süper otomobilinin yeni bir teaser'ını paylaştı

İtalyan üretici Ferrari'nin 29 Mayıs'ta tanıtacağı hibrit motorlu süper otomobilden yeni teaser geldi. Paylaşılan görsel, 986 beygirlik hibrit modelin arka tasarımı hakkında ipuçları veriyor.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ferrari, hibrit süper otomobilinin yeni bir teaser'ını paylaştı
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İtalyan üretici Ferrari, ürün gamına ekleyeceği yeni hibrit süper otomobilinin ipucu görselini paylaştı. Aracın arka tasarımı hakkında az da olsa ipuçları veren görsel, tanıtım için 29 Mayıs tarihini yani yarını işaret ediyor.

Ferrari, F173 kod adlı hibrit süper otomobilinin son zamanlarda imza attıkları en heyecan verici proje olduğunu iddia ediyor. Otomobil daha önce pek çok kez casus kameralara yakalanmış fakat ağır kamuflajı nedeniyle tasarımı hakkında yorumda bulunmak mümkün olmamıştı. Yayınlanan görseldeki çizimler, aracın arka tasarımıyla ilgili ipuçları veriyor. Gelişmiş teknolojilerle donatılacak otomobil, hibrit olmanın yanı sıra tasarımıyla da farkını ortaya koyacak gibi görünüyor.

Yayınlanan görselde, hibrit Ferrari’nin merkeze konumlandırılmış iki büyük egzoz çıkışını görüyoruz. Bu detay çok da şaşırtıcı olmuyor zira test edilen prototiplerin arkasında da açıkça görülebiliyordu. Bunun yanı sıra, arka kısımda dört parçadan oluşan stop grubu da dikkat çekiyor. Fakat bu grupta F8 Tributo’daki gibi yuvarlak bir tasarım yerine kareye benzeyen köşeli bir yapı tercih edilmiş. Gövdeye entegre edilmiş arka spoyler da dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

Ferrari'nin hibrit modelinde üç elektrik motoru kullanılacak

Hibrit Ferrari’nin teknik özellikleri hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Otomobilin kaputu altında 3.0 litre çift turbo V8 ve üç elektrik motoru görev yapacak. Elektrik motorlarından ikisi ön aksa, bir tanesi de şanzımana entegre edilecek. Bu sayede dört tekerlekten sürüş özelliğine kavuşacak hibrit Ferrari’nin üreteceği toplam güç 986 beygir civarında olacak. Elektrik desteğini arkasına alan süper otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 2 saniyeye yakın bir sürede tamamlayabileceği de verilen bilgiler arasında.


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rst78 1 hf.
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STMUS 1 hf.

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arabaci_58 1 hf.
488'in yerine mi geliyor bu ?
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rst78 1 hf. arabaci_58
488’in yerini F8 Tributo aldı. Bu daha üstte konumlandırılacak ayrı bir modelmiş.
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shockwave23 1 hf.
Ferrari komple elektrikli otonom bir model çıkarsa neler olur piyasada?
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edgar1899 1 hf. shockwave23
Hiçbir şey değişmez konumlandığı yer belli zaten. Elektrikli ya da otonom araçlar için devrimsel süreç Çinlilerin bu işte ilerleyerek ucuz elektrikli araç sağlaması. Senede birkaç bin tane satacak araç elektrikli olsa ne olur benzinli olsa ne olur?
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rst78 1 hf.
3.990 cc V8 769 bhp
3 adet elektrik motoru 216 bhp
Toplam 986 bhp (1.000ps)
Kuru ağırlık 1.570 kg
Full elektrik modunda 84 mph (~135 km/s) hıza kadar kullanılabiliyormuş, full elektrikle menzili ~24 km.
0-100 2.5
0-200 6.9 saniye imiş.
topgear.com/...
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etusch 1 hf. rst78
Ağırlık çok iyi. Benzer özelliklerdeki ( yani 3.5 lt motor 3 elektrik motoru vs ) ağırlık 1850 kg civarı. Yaklaşık 300 kg ağırlık avantajı var. Hem hızlanma hem çeviklik hem de menzil avatajı sağlar.
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ilkerinanç 1 hf.
Eskilerde elektrikli araçlar ve büyük firmalar için "herşeyin bir zamanı var,şu an gerek duymuyorlar o yüzden bulaşmıyorlar" demiştim.
Önce Porsche şimdi de Ferrari.
Ustalar Elon'a "sen az çekil bakim şöyle kenara" demeye başlıyorlar herhalde.
Bazı arkadaşların hoşuna gitmeyecek ama içimden geleni yazdım.
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Wazuu54 1 hf.
Uçacak mıyız :)
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