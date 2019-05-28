Ferrari, hibrit süper otomobilinin yeni bir teaser'ını paylaştı

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İtalyan üretici Ferrari, ürün gamına ekleyeceği yeni hibrit süper otomobilinin ipucu görselini paylaştı. Aracın arka tasarımı hakkında az da olsa ipuçları veren görsel, tanıtım için 29 Mayıs tarihini yani yarını işaret ediyor.

Ferrari, F173 kod adlı hibrit süper otomobilinin son zamanlarda imza attıkları en heyecan verici proje olduğunu iddia ediyor. Otomobil daha önce pek çok kez casus kameralara yakalanmış fakat ağır kamuflajı nedeniyle tasarımı hakkında yorumda bulunmak mümkün olmamıştı. Yayınlanan görseldeki çizimler, aracın arka tasarımıyla ilgili ipuçları veriyor. Gelişmiş teknolojilerle donatılacak otomobil, hibrit olmanın yanı sıra tasarımıyla da farkını ortaya koyacak gibi görünüyor.

Yayınlanan görselde, hibrit Ferrari’nin merkeze konumlandırılmış iki büyük egzoz çıkışını görüyoruz. Bu detay çok da şaşırtıcı olmuyor zira test edilen prototiplerin arkasında da açıkça görülebiliyordu. Bunun yanı sıra, arka kısımda dört parçadan oluşan stop grubu da dikkat çekiyor. Fakat bu grupta F8 Tributo’daki gibi yuvarlak bir tasarım yerine kareye benzeyen köşeli bir yapı tercih edilmiş. Gövdeye entegre edilmiş arka spoyler da dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

Ferrari'nin hibrit modelinde üç elektrik motoru kullanılacak

Hibrit Ferrari’nin teknik özellikleri hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Otomobilin kaputu altında 3.0 litre çift turbo V8 ve üç elektrik motoru görev yapacak. Elektrik motorlarından ikisi ön aksa, bir tanesi de şanzımana entegre edilecek. Bu sayede dört tekerlekten sürüş özelliğine kavuşacak hibrit Ferrari’nin üreteceği toplam güç 986 beygir civarında olacak. Elektrik desteğini arkasına alan süper otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 2 saniyeye yakın bir sürede tamamlayabileceği de verilen bilgiler arasında.