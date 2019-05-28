Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skoda, Haziran ayında yeni bir pickup konsepti tanıtacak

Çekyalı tanıtacağı pickup konsepti, şirketin Meslek Okulu'ndan 35 öğrencinin imzasını taşıyacak. Kodiaq üzerine geliştirilen konsept, offroad esintileri taşıyan iki kapılı bir pickup olacak.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
4,3b
1
1
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Skoda, Haziran ayında yeni bir pickup konsepti tanıtacak
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde 2019 Skoda Superb üzerindeki örtüyü kaldıran Çekyalı üretici, önümüzdeki ay yeni bir pickup konseptiyle karşımıza çıkacak. Skoda’nın pickup konsepti, Kodiaq isimli SUV modeli baz alınarak geliştiriliyor.

Skoda Mountiaq ismini taşıyacağı söylenen pickup konseptinde şirketin Meslek Okulu’ndan 35 öğrencinin imzası bulunacak. Söz konusu öğrenciler bu iş için Tasarım, Teknik Geliştirme ve Ürün Departmanlarından uzmanlarca dört aylık eğitime tabi tutulmuş. Bu eğitimin ardından da Skoda Mountiaq konseptini bir araya getirmeye başlamışlar.

Skoda Mountiaq projesi tamamlandığında, offroad esintileri taşıyan iki kapılı bir pickup olacak. Bazı parçaları modifikasyon sürecinden geçirilen aracın arka kısımdaki gövde panelleri ve yan camları sıfırdan üretilecek. Skoda’ya göre öğrencileri en çok zorlayacak kısım arka bagaj kapağı olacak. Zira şirketin pickup konseptinde farklı şekillerde açılabilen işlevsel bir kapak kullanılacak.

Toplam uzunluğu 5 metre olacak Skoda Mountiaq konseptinin yerden yüksekliği Kodiaq’ın Scout versiyonundan 10 cm daha yukarıda olacak. Çünkü konsept araçta kalın offroad lastikleriyle sarılı 17 inçlik Rockstar II jantlar kullanılacak. Offroad araçlarında gördüğümüz şnorkel, vinç, ön koruma demiri, tavana konumlu aydınlatmalar ve gün batımı gövde rengi de Skoda Mountiaq’ın tasarım unsurları arasında bulunacak.

Skoda öğrencilerinin geliştirdiği altıncı konsept araç olan Skoda Mountiaq’ın kaputu altında 190 beygirlik 2.0 litre TSI motor kullanılacak. Gelişim süreci 2 bin saati bulduğu söylenen pickup konseptinin bitmiş halini önümüzdeki ay göreceğiz. Gelişmeler için lütfen bizi takipte kalın.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Askaparta 2 hf.
Meslek lisesi memleket meselesi sözü havada kalmamalı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Nvidia G-Sync testlerini 28 monitör modeli geçebildi 2 hf. Sony sensörlere yapay zekâ takviyesi 2 hf. Yerli deniz hava savunma sistemi Gökdeniz'i ASELSAN'dan dinledik 2 hf. Domino’s Pizza kalite için teknolojiye yöneldi: Pizzalar, menüdeki gibi görünecek 2 hf. İnsanlığın evrimini süpernovalar başlatmış olabilir 2 hf. Corsair’ın yeni SSD’si PCIe 4.0 arayüzü sayesinde, 4.95 GB/sn okuma hızı sunuyor 2 hf. Microsoft ve Alphabet kuantum kodu yazmayı öğretecek 2 hf. Spotify'ın Android versiyonuna uyku zamanlama özelliği geldi 2 hf. Elektrikli Honda E'de yan ayna kameraları standart olacak 2 hf. İşte karşınızda Yeni iPod Touch 2 hf. Gigabyte yeni X570 anakartlarını duyurdu 2 hf. Moto Z4 tanıtılmadan satışa sunuldu 2 hf. Babalar Günü için akıllı telefon önerileri 2 hf. Ferrari, hibrit süper otomobilinin yeni bir teaser'ını paylaştı 2 hf. Apple gelecek yıl iPhone SE 2'yi piyasaya sürmeyi planlıyor 2 hf. Lenovo Project Limitless dizüstüne 5G bağlantısını getiriyor 2 hf. Microsoft'un yeni yapay zekası, metni konuşmaya başarılı bir şekilde aktarıyor 2 hf. Redmi’nin ilk notebook modeli RedmiBook 14 tanıtıldı 2 hf. Asus ZenBook Pro Duo: İki 4K ekranlı dizüstü bilgisayar 2 hf. Microsoft artık Huawei'ye Windows lisansı vermiyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Skoda, Haziran ayında yeni bir pickup konsepti tanıtacak Sonraki Oppo F ve R serilerinin yerini Reno alıyor 2 hf. Asus dünyanın ilk 240Hz taşınabilir monitörünü duyurdu 2 hf. Mali-G77 ile yapay zekâ işlemlerde yüzde 60 daha iyi performans 2 hf. Redmi K20 ve K20 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. TikTok’un yaratıcıları kendi akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor 2 hf. Huawei’nin işletim sistemi için Ark OS ismi tescillendi 2 hf. Asus ZenScreen Touch taşınabilir monitör duyuruldu 2 hf. AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi 2 hf. Uzaya giden Soyuz roketine 'yıldırım düştü': İşte ilginç anlar 2 hf. Dünya boyutlarında 18 yeni gezegen keşfedildi: Birisi çok 'enteresan' 2 hf. Qualcomm Snapdragon 665 işlemcili ilk telefon 30 Mayıs'ta geliyor 2 hf. AMD 3. nesil Ryzen işlemcilerini görücüye çıkardı: %13 IPC artışı, 12 çekirdek ve daha fazlası 2 hf. İnce film güneş panellerinin verimliliği Selenyum katkısıyla %22’ye çıkıyor 2 hf. Asus trackpad modülünü daha yenilikçi hale getiriyor 2 hf. Colorful benzersiz bir RTX 2080 Ti hazırladı 2 hf. Döner kameralı Zenfone 6, DxOmark'a göre 'selfie için en iyi telefon' 2 hf. MSI yeni X570 anakartlarını duyurdu 2 hf. MSI’dan şık ancak çok güçlü mini canavar 2 hf. Yeni grafikleriyle Quake II, Haziran’da ücretsiz olarak Steam’e geliyor - Güncellendi 2 hf. Redmi Note 7 serisi dört ayda 10 milyondan fazla sattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Halo Infinite 2020'nin Sonlarında Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
NUSRET: 10 yıl önce ayda 400 dolarla
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim