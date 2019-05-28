Skoda, Haziran ayında yeni bir pickup konsepti tanıtacak

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Geçtiğimiz günlerde 2019 Skoda Superb üzerindeki örtüyü kaldıran Çekyalı üretici, önümüzdeki ay yeni bir pickup konseptiyle karşımıza çıkacak. Skoda’nın pickup konsepti, Kodiaq isimli SUV modeli baz alınarak geliştiriliyor.

Skoda Mountiaq ismini taşıyacağı söylenen pickup konseptinde şirketin Meslek Okulu’ndan 35 öğrencinin imzası bulunacak. Söz konusu öğrenciler bu iş için Tasarım, Teknik Geliştirme ve Ürün Departmanlarından uzmanlarca dört aylık eğitime tabi tutulmuş. Bu eğitimin ardından da Skoda Mountiaq konseptini bir araya getirmeye başlamışlar.

Skoda Mountiaq projesi tamamlandığında, offroad esintileri taşıyan iki kapılı bir pickup olacak. Bazı parçaları modifikasyon sürecinden geçirilen aracın arka kısımdaki gövde panelleri ve yan camları sıfırdan üretilecek. Skoda’ya göre öğrencileri en çok zorlayacak kısım arka bagaj kapağı olacak. Zira şirketin pickup konseptinde farklı şekillerde açılabilen işlevsel bir kapak kullanılacak.

Toplam uzunluğu 5 metre olacak Skoda Mountiaq konseptinin yerden yüksekliği Kodiaq’ın Scout versiyonundan 10 cm daha yukarıda olacak. Çünkü konsept araçta kalın offroad lastikleriyle sarılı 17 inçlik Rockstar II jantlar kullanılacak. Offroad araçlarında gördüğümüz şnorkel, vinç, ön koruma demiri, tavana konumlu aydınlatmalar ve gün batımı gövde rengi de Skoda Mountiaq’ın tasarım unsurları arasında bulunacak.

Skoda öğrencilerinin geliştirdiği altıncı konsept araç olan Skoda Mountiaq’ın kaputu altında 190 beygirlik 2.0 litre TSI motor kullanılacak. Gelişim süreci 2 bin saati bulduğu söylenen pickup konseptinin bitmiş halini önümüzdeki ay göreceğiz. Gelişmeler için lütfen bizi takipte kalın.