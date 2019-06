FIFA 14'ün mobil versiyonu Free to Play olacak

EA, Gamescom'daki FIFA 14 gösterimi sırasında futbol tutkunu mobil oyuncuları sevindirecek bir açıklamada bulundu.





Real Racing 3 ve Plants vs. Zombies 2 gibi yapımları ücretsiz olarak mobil oyuncularla buluşturan yayıncı, FIFA 14'ün mobil versiyonununda ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı. Bu açıklama Free to Play yapıdan hoşlanmayan pek çok mobil oyuncuyu hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor. Ancak, Free to Play yapı oyunun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacak.





Henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmayan FIFA 14'ün mobil versiyonunun Free to Play bir yapım olarak neler sunacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.joystiq.com/2013/08/20/mobile-versions-of-fifa-14-will-be-free-to-play-console-demos-a/