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FIFA 14'ün mobil versiyonu Free to Play olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,2b
1
141
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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FIFA 14'ün mobil versiyonu Free to Play olacak
EA, Gamescom'daki FIFA 14 gösterimi sırasında futbol tutkunu mobil oyuncuları sevindirecek bir açıklamada bulundu.

Real Racing 3 ve Plants vs. Zombies 2 gibi yapımları ücretsiz olarak mobil oyuncularla buluşturan yayıncı, FIFA 14'ün mobil versiyonununda ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı. Bu açıklama Free to Play yapıdan hoşlanmayan pek çok mobil oyuncuyu hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor. Ancak, Free to Play yapı oyunun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacak.

Henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmayan FIFA 14'ün mobil versiyonunun Free to Play bir yapım olarak neler sunacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

http://www.joystiq.com/2013/08/20/mobile-versions-of-fifa-14-will-be-free-to-play-console-demos-a/ Yorum Yaz
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kajmer_55 6 yıl en beğenilen
Artik bonservisleri gerçek parayla aliriz
2 Yanıt Yanıtla +53
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halflıfe 6 yıl
free 2 play iyi de ea in mantığında sorun var diğer ea oyunlarına bakılacak olursa bence barcelonayı seçeceksin fakat messi yi satın alman gerekecek
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strathmorea 6 yıl
Şu sisteme ücretsiz demiyorlarmı komik oluyor.
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2 Avatar Avatar
brk-bjk 6 yıl
Daha çok para alacak bu sefer salak değil ya adamlar para kazanacakları şeyi bedava vermezler
1 Yanıt Yanıtla
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kemaloztin 6 yıl brk-bjk
brk-bjk

Daha çok para alacak bu sefer salak değil ya adamlar para kazanacakları şeyi bedava vermezler


kilidi açık apk diye bi şey var
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GunslingeR085 6 yıl
Bugun indirdim denedim ama güzel olmamış puanım 5/10
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gfbekir 6 yıl
Bedavaya satın alacaz yani.
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Nelson Muntz 6 yıl
Hangi free beyler.
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MCErgun 6 yıl
Topu kramponu bile parayla satarlar. O da olmazsa pas vermek bedava şut çekmek parayla tarzı değişik yöntemlerle gelebilir bu embesil firma ya da para veren takım 12 kişi oynar falan...
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ayhankaldırım 6 yıl
Apkmania da var hemde ful nexus 4 super performans
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emre7107 6 yıl
Online oynamak isteyen olursa: emre7107
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emre1393 6 yıl
Indirip yukledim, gayet guzel. Nexus7 ayarindaki tabletimde(asus tf300t) gayet guzel çalışıyor. Yalniz yeni kontrol sistemi 10.1 lik tablete pek gitmedi
, klasik kontrollerle oynuyorum.
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Vatan haini Spartacus 6 yıl emre1393
emre1393
Indirip yukledim, gayet guzel. Nexus7 ayarindaki tabletimde(asus tf300t) gayet guzel çalışıyor. Yalniz yeni kontrol sistemi 10.1 lik tablete pek gitmedi
, klasik kontrollerle oynuyorum.
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Menejerlik varmı ?
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-BraveHeart- 6 yıl
İos a ne ara geldi
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Mr.Clicker 6 yıl
F2P hatadır
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