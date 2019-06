FIFA Soccer 13, Need for Speed Most Wanted ve diğerleri Appstore'da kısa bir süreliğine indirimde

Kutlama ve anma günlerinde çeşitli indirimlere giden geliştiriciler, bu kez de ABD'deki anma günü kapsamında kısa süreli bir indirim listesiyle karşımıza çıktı.

Gameloft ve EA başta olmak üzere birçok geliştiricinin katkıda bulunduğu indirim listesinde The Dark Knight Rises, Wild Blood, FIFA Soccer 13, Need for Speed Most Wanted ve Unmechanical gibi yapımlar da yer alıyor.