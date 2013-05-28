Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FIFA Soccer 13, Need for Speed Most Wanted ve diğerleri Appstore'da kısa bir süreliğine indirimde

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
527
1
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
FIFA Soccer 13, Need for Speed Most Wanted ve diğerleri Appstore'da kısa bir süreliğine indirimde
Kutlama ve anma günlerinde çeşitli indirimlere giden geliştiriciler, bu kez de ABD'deki anma günü kapsamında kısa süreli bir indirim listesiyle karşımıza çıktı. 
Gameloft ve EA başta olmak üzere birçok geliştiricinin katkıda bulunduğu indirim listesinde The Dark Knight Rises, Wild Blood, FIFA Soccer 13, Need for Speed Most Wanted ve Unmechanical gibi yapımlar da yer alıyor.




Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
InCroyable 6 yıl
The Sims 3 ipad için olan versiyon mu hocam ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl AMD Radeon HD 7990 video inceleme "En hızlı ekran kartı test masamızda" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim