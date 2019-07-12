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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fiat, elektrikli 500'ün üretimi için 700 milyon euro yatırım açıkladı

Fiat 500e ile istediği başarıyı elde edemeyen FCA, 2020'de üretilecek yeni elektrikli Fiat 500'den oldukça umutlu. Şirket, üretimin gerçekleşeceği Mirafiori fabrikasına 700 milyon euro yatırım yapacak
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Fiat, elektrikli 500'ün üretimi için 700 milyon euro yatırım açıkladı
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Görsel Fiat 500e modeline aittir
Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ikonik model Fiat 500’ün tam elektrikli versiyonu için düğmeye bastı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, elektrikli Fiat 500’ün üretimi için 700 milyon euro yatırım yapılacağı belirtildi. Söz konusu rakamın, FCA’nın bir elektrikli araç için tek seferde yaptığı en büyük yatırım olduğu söyleniyor.

Elektrikli Fiat 500 için yatırım açıklaması FCA’nın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki üretimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Pietro Gorlier tarafından yapıldı. Gorlier, yatırımın İtalya’nın Torino kentindeki Mirafiori fabrikasına yapılacağını belirtti.

Mirafiori fabrikasında Maserati Levante üretimi 

Yılda 80 bin adet elektrikli Fiat 500 üretilecek 

Bu yıl 80 yaşına basan, dünyanın en büyük ve en eski tesislerinden biri olan Mirafiori fabrikasına yeni bir üretim bandı eklenecek ve yılda 80 bin adet elektrikli Fiat 500’ün banttan inmesi sağlanacak. Üretim kapasitesi ilerleyen zamanlarda arttırılacak. Söz konusu fabrikada şimdiye dek 28 milyon 700 bin aracın üretildiği söyleniyor.

Pietro Gorlier’in açıklamasına göre elektrikli Fiat 500’ün üretimine 2020’nin ikinci çeyreğinde başlanacak. Yeni jenerasyon elektrikli Fiat 500’ün Cenevre’de tanıtılan Centoventi konseptindeki gibi çıkarıp takılabilir bataryalara sahip olabileceği konuşuluyor.


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haberelectro 49 dk.
Sergio reyis zamanında elektrikte kar yok üretmek saçma demişti. Şimdi en önemli modeli elektrikli üretecekler kadere bak kemikleri sızlıyordur
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