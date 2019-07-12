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Volkswagen kararını verdi: Fabrikayı Türkiye'ye kuruyor

Aylar süren ikilem sona erdi. Yeni fabrika yatırımı için Türkiye ve Bulgaristan arasında kalan Volkswagen kararını verdi. 5 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni fabrika İzmir yakınlarına kurulacak.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen kararını verdi: Fabrikayı Türkiye'ye kuruyor
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Alman otomotiv devi Volkswagen, yeni fabrikasını kuracağı ülkeyi sonunda seçti. Fabrika yatırımı için aylardır Türkiye ve Bulgaristan arasında gidip gelen Volkswagen, tercihini Türkiye’den yana kullandı.

Volkswagen’in Türkiye’de fabrika açma kararı, Alman otomobil gazetesi Automobilwoche’de yer buldu. Söz konusu haberde, kararın Türkiye lehine verilmesinde iki önemli unsur bulunduğu belirtildi.

Türkiye kararında iki önemli etmen

Etkili olan unsurlardan bir tanesi Volkswagen CEO’su Herbert Diess’in oyunu Türkiye’den yana kullanmış olması. Bir diğeri de şirketin %17’sini elinde bulunduran Katar’ın ülkemiz ile yakın ilişkiler içerisinde olması.

Skoda Karoq ve Seat Ateca başta olmak üzere grup bünyesindeki pek çok aracın üretim yeri olacağı söylenen fabrikanın İzmir yakınlarında kurulacağı söyleniyor. 1.3 milyar euro yatırımla hayat bulacak fabrika yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak. Türkiye’deki Volkswagen fabrikasının 2022 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Doğuş Otomotiv hisseleri yükseldi 

Volkswagen’in dün gerçekleştirdiği kurul toplantısında alınan Türkiye kararının bugün öğleden sonra resmi olarak açıklanması bekleniyor. Automobilwoche'deki haberin ardından Doğuş Otomotiv hisselerinde %11'e kadar yükseliş gözlendi.


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murdocklawless 3 sa. en beğenilen Jon_Kar
cari açık okyanus vw fabrikası damla.
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faniseyler 3 sa.
İnşallah gün gelir bizde yerli markalarımızın fabrikalarını yurtdışına bir yerlere açar, markalarımızla tüm dünyada isim yaparız.
2 Yanıt Yanıtla +41
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Angel of the Lord 3 sa. FONTEN LA
Vergiyi w ile yazanı da ilk defa görüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +35
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2 Avatar Avatar
Fx_57,5 15 dk.
bir kerede karadeniz bölgesinde bir firma kurulsun arkadaş.
tıkılıp kalıyoruz isatanbul'a
devlet teşviği yetersiz demek.
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Why Shy 15 dk.
Araç fiyatlarına etkisi olmaz ama hiç değilse işsizliğe bir nebze faydası olur.
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cokbaska 38 dk.
halk arabamız olucak mı şimdi?
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Machine Wizard 47 dk.
Mezun olup burada muhendis olarak ise baslayacagim gunu iple cekiyorum
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-FoundeR- 49 dk.
otomobil markaları İngiltere'ye, abd'ye de fabrika kurabiliyor unutmamak lazım. tek parametre işçilik fiyatları değil, Türkiye otomotivde üretim için yeterli tecrübeye ve yan sanayiye sahip.
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MiLLETiNVEKiLi 52 dk.
1-2 sene içinde asgari ücretin 300 doların altında olacağını görmüşler demek ki
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Hacxtr 55 dk.
Memnuniyetsizlik sergilemeyi huy edinmiş insanlara şaşırmayın. Onlar normalde de kimseyi memnun edemeyen insanlar çünkü...
Hayırlı uğurlu olması dileği ile...
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Ceqa 56 dk.
İyi haber tabi Bulgaristan'dan bile daha ucuz bir iş gücü olmamız var.
Büyük ihtimal manisa diye düşünüyorum Çandarlı limanının yakınlarında olacaktır.
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naten 59 dk.
İhracat limanı nedeniyle seve seve İzmir’de kurulacaktır. Bir İzmirli olarak Mersin e kurulmasını tercih ederdim.
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ombuds_man 1 sa.
Katar yarali parmaga isemis
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