Volkswagen kararını verdi: Fabrikayı Türkiye'ye kuruyor

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Alman otomotiv devi Volkswagen, yeni fabrikasını kuracağı ülkeyi sonunda seçti. Fabrika yatırımı için aylardır Türkiye ve Bulgaristan arasında gidip gelen Volkswagen, tercihini Türkiye’den yana kullandı.

Volkswagen’in Türkiye’de fabrika açma kararı, Alman otomobil gazetesi Automobilwoche’de yer buldu. Söz konusu haberde, kararın Türkiye lehine verilmesinde iki önemli unsur bulunduğu belirtildi.

Türkiye kararında iki önemli etmen

Etkili olan unsurlardan bir tanesi Volkswagen CEO’su Herbert Diess’in oyunu Türkiye’den yana kullanmış olması. Bir diğeri de şirketin %17’sini elinde bulunduran Katar’ın ülkemiz ile yakın ilişkiler içerisinde olması.

Skoda Karoq ve Seat Ateca başta olmak üzere grup bünyesindeki pek çok aracın üretim yeri olacağı söylenen fabrikanın İzmir yakınlarında kurulacağı söyleniyor. 1.3 milyar euro yatırımla hayat bulacak fabrika yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak. Türkiye’deki Volkswagen fabrikasının 2022 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Doğuş Otomotiv hisseleri yükseldi

Volkswagen’in dün gerçekleştirdiği kurul toplantısında alınan Türkiye kararının bugün öğleden sonra resmi olarak açıklanması bekleniyor. Automobilwoche'deki haberin ardından Doğuş Otomotiv hisselerinde %11'e kadar yükseliş gözlendi.