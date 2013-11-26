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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fikirler üzerine dayalı yeni iOS uyumlu fotoğraf uygulaması: OKDOTHIS

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fikirler üzerine dayalı yeni iOS uyumlu fotoğraf uygulaması: OKDOTHIS
Akıllı telefonların artan kamera performansı sayesinde fotoğraf çekmek eskisinden daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Fakat bu hızın yaratıcılık noktasında çoğu zaman olumsuz bir etkisi oluyor ve kişiler yeni konu ya da fikirlerin arayışına giriyorlar. İşte yeni duyurulan iOS uyumlu fotoğraf uygulaması OKDOTHIS, bu noktada ortak bir paylaşım alanı sağlıyor.
iOS 7 işletim sistemi sahip iPhone ve iPod Touch için hazırlanan ilginç uygulama OKDOTHIS, kendi sosyal ağı bulunan bir platform. İçerisinde örneğin "Kapalı mekanda bir kişinin fotoğrafını çek ve bu fotoğraf için pencereden gelen doğal gün ışığını kullan" gibi çekim fikirleri yer alan uygulama, bu içerikleri basit bir arama komutu ile ortaya koyabiliyor ve bu fikirler üzerinden direkt olarak fotoğraf çekilerek yorumlar yapılabiliyor. İsteğe bağlı olarak herkesin aklına gelen fotoğraf düşüncesini yazmasına imkan tanıyan OKDOTHIS, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağları da paylaşma noktasında aktif olarak kullanabiliyor.
3,59 TL fiyat etiketiyle satılan OKDOTHIS uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id670597573?mt=8 Yorum Yaz
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