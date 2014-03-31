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Financial Times: Apple, iWatch için İsviçreli saat üreticilerinin kapısını çaldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Financial Times: Apple, iWatch için İsviçreli saat üreticilerinin kapısını çaldı

iWatch projesi kapsamında fitness, moda, spor ve sağlık alanlarında uzman isimleri kadrosuna katan Apple’ın saat denildiğinde ilk akla gelen İsviçreli saat üreticileriyle de masaya oturduğu ortaya çıktı.

Son zamanlarda aralarında Samsung ve Sony’nin de yer aldığı birçok isim akıllı telefonları ile senkronize çalışmalarıyla öne çıkan birçok akıllı saat (ya da bileklik) satışa sunmuş durumda. Bu çözümler akıllılık noktasında birçok yeteneğe sahip olmakla birlikte, birçok kullanıcı (özellikle de saat tutkunu insanlar) için çok kritik bir dezavantaja sahip: geleneksel saatlerin yerini alacak kadar şık değiller. Hal böyle olunca birçok kişi akıllı saatlerin, saat alanında devrim yapabilecek cihazlar olmadığını düşünüyor. (Bu genellemede Android Wear ile birlikte küçük bir tanıtımı yapılan Moto 360 hariç tutuyoruz...)

Fakat iWatch tarafından gelen son bilgiler, bu konudaki beklentiyi arttırır nitelik. Son bilgiler ışığında, iWatch’ın akıllı telefonlarla bağlantı kurabilen sıradan bir akıllı saatten daha güçlü ve şık olmasını istediği bilinen Apple'ın bu konuda elini güçlendirebilmek için İsviçreli saat üreticilerin “geleneksel saat” konusundaki deneyimlerinden faydalanmak istediği ortaya çıktı.

Financial Times’ın firmaya yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre Apple, iWatch için aralarında ünlü saat üreticisi Swatch’ın da yer aldığı birçok İsviçreli saat üreticisi ile görüşmeler yapmış. Bu konu hakkında konuşan Swatch’ın tepe yöneticisi Nick Hayek, Apple’ın kendileriyle gelip görüştüğünü ancak Cupertinolu teknoloji devi ile anlaşma yapmak için herhangi bir sebep göremediklerini söyledi. Hayek, ayrıca, bugüne kadar akıllı saat üreten birçok firmanın da kapılarını çaldığını söyledi.

Lüks moda markalarından Moët Hennessy • Louis Vuitton S.A (LVMH)’nin Saatler & Mücevherler’den sorumlu başkanı Jean-Claude Biyer de Apple’ın geleneksel saat üreticilerinin deneyimlerinden faydalanmak için girişimlerde bulunduğunu; fakat bu girişimin şirket seviyesinden ziyade çalışanları transfer etme hedefiyle yapıldığını iddia etti. Bu iddiasını detaylandıran Biyer’ın ifadelerine göre Apple, LVMH çatısı altında faaliyet gösteren İsviçreli saat markası Hublot’ın çalışanlarına iş teklifi sunmuş; ancak çalışanlar Apple’ın tekliflerini kabul etmemiş.

Teknoloji dünyasının merakla beklediği iWatch'ın bu yıl sonu ya da gelecek yılın başında tanıtılması bekleniyor.


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giogo 5 yıl en beğenilen Ken Block43
Ken Block43
yine shady haberi sasırmadım


yine boş yorum yapmışsın,şaşırmadım.
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Akasha_Ether 5 yıl
bir tane e-ink ekranlı saat çıksa deli gibi satacak ama çıkmıyor.
bir saatin ekranının renkli olmasına gerek var mıdır?
akıllı saatlerde olması gereken özellikler açısından benim görüşüm;
mesajları okumak, kulaklık takılıyken arayan kişiyi görmek ve ona göre cevaplamak yada reddetmek, müzik çaları kontrol etmek, kulaklık takılıyken ve telefon cepteyken birini arayabilmek, gün ışığında saati rahatça görebilmek ve uzun pil ömrü. renkli ekrana ihtiyaç yok.
amazon kindle touch kullanıcısıyım üzerinde 500mA batarya var şarjı 1 AY gidiyor neredeyse renkli ekran olsaydı bu batarya ile ne kadar şarjı giderdi tahmin edebilirsiniz. bir saat için en az 1 hafta gerekli.
e-ink enerji tasarufu açısından çok iyi durumda saatin ihtiyacı olan şey budur bence

düzeltme: şimdi baktım birkaç model yakında çıkıyormuş. ancak daha önce duyduğum markalardan değil
bir tane e-ink ekranlı saat çıksa deli gibi satacak ama çıkmıyor.bir saatin ekranının renkli olmasına gerek var mıdır?akıllı saatlerde olması gereke...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Masterbronze12 5 yıl Ken Block43
Ken Block43

yine shady haberi sasırmadım


Bir bitmediniz. Adam işini en iyi şekilde yapıyor. (apple haberlerinden sorumlu olduğunu varsayıyorum)
Ken Block43yine shady haberi sasırmadımBir bitmediniz. Adam işini en iyi şekilde yapıyor. (apple haberlerin...
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fatihkan 5 yıl
20 yıl öncesinin elektrik tabanlı chipset anlayışının geldiği son nokta akıllı saat konsepti. Teknolojinin çok geliştiğini sanıyorsunuz. 2 günde bir şarj edilmesi gereken saat oluyorsa ona gelişme denmesi çok zor. Enerji konusunda büyük adım atılamıyor mu yoksa gelecek yatırımı olarak mı saklanıyor?Bu belirsiz.
Bir arkadaş örnek vermek açısından e-ink ekranlı akıllı saatten bahsetmiş. Olaya farklı bakmak açısından değerli bir bakış açısı. Ayda bir şarj edeceksem e-ink akıllı telefon kullanmaya razıyım. Ama bir şeyler tüketici ve pasif bırakılmış bizlerin aleyhine işletiliyor sanırım. Tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu bilmediğimizden taleplerimiz saçma oluyor. Yani yüksek kaliteli taşınabilir cihazında oyun ve film izlemek isteyenler ile yüksek enerji verimliliği ve dayanıklılık ile birlikte temel akıllı telefon ihtiyaçları olanlar olarak öncelikle temel iki gruba ayrılması gerekiyor. Ben şahsen uzun dayanana pil ile e-ink gibi bir şey isterdim.
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Paul Klee 5 yıl
İsviçreli saat üreticileriyle ne alakası var apple'ın anlamadım. Mekanik saat mi yaptıracak
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multiTYRT 5 yıl
iWatch ve iPhone 6 bunlar bu dönem Apple'ın en bomba cihazları olacak
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efealidemir 5 yıl
Daha çok kapı çalma değilde mühendis çalma gibi olmuş bu
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Ciginix 5 yıl
Tasarım mükemmel
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Fx_57,5 5 yıl
resimdeki gibi sağlam birşeyin gelmesi lazım piyasadakilerin tasarımı ''çöp'' yada ''idare eder''cinsinden.okadar para say,aksesuvar niyetine kolunda takozla kullan
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ahmckr 5 yıl
Resimdeki saat gelirse cok kisi alacaktir. Apple hirsizlik yapmaya calismis gibi. Ancak bu saat markalari niye Apple ile anlasmak istemediler anlayamadim cunku nasil gelirse gelsin satis rekoru kiracak zaten.
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Akasha_Ether 5 yıl
bir tane e-ink ekranlı saat çıksa deli gibi satacak ama çıkmıyor.
bir saatin ekranının renkli olmasına gerek var mıdır?
akıllı saatlerde olması gereken özellikler açısından benim görüşüm;
mesajları okumak, kulaklık takılıyken arayan kişiyi görmek ve ona göre cevaplamak yada reddetmek, müzik çaları kontrol etmek, kulaklık takılıyken ve telefon cepteyken birini arayabilmek, gün ışığında saati rahatça görebilmek ve uzun pil ömrü. renkli ekrana ihtiyaç yok.
amazon kindle touch kullanıcısıyım üzerinde 500mA batarya var şarjı 1 AY gidiyor neredeyse renkli ekran olsaydı bu batarya ile ne kadar şarjı giderdi tahmin edebilirsiniz. bir saat için en az 1 hafta gerekli.
e-ink enerji tasarufu açısından çok iyi durumda saatin ihtiyacı olan şey budur bence

düzeltme: şimdi baktım birkaç model yakında çıkıyormuş. ancak daha önce duyduğum markalardan değil
1 Yanıt Yanıtla +9
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ceo-tr 5 yıl Akasha_Ether
Akasha_Ether

bir tane e-ink ekranlı saat çıksa deli gibi satacak ama çıkmıyor.
bir saatin ekranının renkli olmasına gerek var mıdır?
akıllı saatlerde olması gereken özellikler açısından benim görüşüm;
mesajları okumak, kulaklık takılıyken arayan kişiyi görmek ve ona göre cevaplamak yada reddetmek, müzik çaları kontrol etmek, kulaklık takılıyken ve telefon cepteyken birini arayabilmek, gün ışığında saati rahatça görebilmek ve uzun pil ömrü. renkli ekrana ihtiyaç yok.
amazon kindle touch kullanıcısıyım üzerinde 500mA batarya var şarjı 1 AY gidiyor neredeyse renkli ekran olsaydı bu batarya ile ne kadar şarjı giderdi tahmin edebilirsiniz. bir saat için en az 1 hafta gerekli.
e-ink enerji tasarufu açısından çok iyi durumda saatin ihtiyacı olan şey budur bence

düzeltme: şimdi baktım birkaç model yakında çıkıyormuş. ancak daha önce duyduğum markalardan değil

kesinlikle haklısın hocam. bu saatlerin tek ihtiyacı ve çözümü bu.



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ouzqan 5 yıl
Şu resimdekine benzer modeller , şarj konusunda başarılı ve tüm modellerle uyumlu olsun yeter.
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xxxone 5 yıl
Tasarımlarıyla övünen koca şirkete ne oldu öyle...
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DonjuanTR 5 yıl
Bence Apple bu saat tasarımı ile ya zirveye oturur yada ikinci saati bile çıkarmadan akıllı saat pazarından çekilir
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EgeliLodos 5 yıl
Resimdeki saat gibi bir tasarım gelirse alabilirim.
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