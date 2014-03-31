Financial Times: Apple, iWatch için İsviçreli saat üreticilerinin kapısını çaldı

iWatch projesi kapsamında fitness, moda, spor ve sağlık alanlarında uzman isimleri kadrosuna katan Apple’ın saat denildiğinde ilk akla gelen İsviçreli saat üreticileriyle de masaya oturduğu ortaya çıktı.

Son zamanlarda aralarında Samsung ve Sony’nin de yer aldığı birçok isim akıllı telefonları ile senkronize çalışmalarıyla öne çıkan birçok akıllı saat (ya da bileklik) satışa sunmuş durumda. Bu çözümler akıllılık noktasında birçok yeteneğe sahip olmakla birlikte, birçok kullanıcı (özellikle de saat tutkunu insanlar) için çok kritik bir dezavantaja sahip: geleneksel saatlerin yerini alacak kadar şık değiller. Hal böyle olunca birçok kişi akıllı saatlerin, saat alanında devrim yapabilecek cihazlar olmadığını düşünüyor. (Bu genellemede Android Wear ile birlikte küçük bir tanıtımı yapılan Moto 360 hariç tutuyoruz...)

Fakat iWatch tarafından gelen son bilgiler, bu konudaki beklentiyi arttırır nitelik. Son bilgiler ışığında, iWatch’ın akıllı telefonlarla bağlantı kurabilen sıradan bir akıllı saatten daha güçlü ve şık olmasını istediği bilinen Apple'ın bu konuda elini güçlendirebilmek için İsviçreli saat üreticilerin “geleneksel saat” konusundaki deneyimlerinden faydalanmak istediği ortaya çıktı.

Financial Times’ın firmaya yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre Apple, iWatch için aralarında ünlü saat üreticisi Swatch’ın da yer aldığı birçok İsviçreli saat üreticisi ile görüşmeler yapmış. Bu konu hakkında konuşan Swatch’ın tepe yöneticisi Nick Hayek, Apple’ın kendileriyle gelip görüştüğünü ancak Cupertinolu teknoloji devi ile anlaşma yapmak için herhangi bir sebep göremediklerini söyledi. Hayek, ayrıca, bugüne kadar akıllı saat üreten birçok firmanın da kapılarını çaldığını söyledi.

Lüks moda markalarından Moët Hennessy • Louis Vuitton S.A (LVMH)’nin Saatler & Mücevherler’den sorumlu başkanı Jean-Claude Biyer de Apple’ın geleneksel saat üreticilerinin deneyimlerinden faydalanmak için girişimlerde bulunduğunu; fakat bu girişimin şirket seviyesinden ziyade çalışanları transfer etme hedefiyle yapıldığını iddia etti. Bu iddiasını detaylandıran Biyer’ın ifadelerine göre Apple, LVMH çatısı altında faaliyet gösteren İsviçreli saat markası Hublot’ın çalışanlarına iş teklifi sunmuş; ancak çalışanlar Apple’ın tekliflerini kabul etmemiş.

Teknoloji dünyasının merakla beklediği iWatch'ın bu yıl sonu ya da gelecek yılın başında tanıtılması bekleniyor.