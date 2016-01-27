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Firefox 44 masaüstüne push bildirimler, Android'e bulut yazdırma yeteneği getiriyor

Firefox'un 44 numaralı sürümü masaüstü versiyonlara push bildirim özelliği ve H.264 video desteği getirirken Android sürümüne bulut yazdırma yeteneği kazandırıyor.
3 yıl
3,4b
1
16
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Firefox 44 masaüstüne push bildirimler, Android'e bulut yazdırma yeteneği getiriyor
Mozilla geçtiğimiz Salı günü Android platformundaki Firefox web tarayıcısı için yeni bir güncelleme sundu. Popüler tarayıcıyı 44 numaralı sürüme taşıyan güncelleme birkaç yeni özellikle birlikte gelirken bazı hataları da ortadan kaldırıyor. Yeni sürümde gelişmiş bir sekme ekranı yer alıyor. Şirket bu ekranda gösterilen küçük resimlerin (thumbnail) artık daha hatasız olduğunu söylüyor.

Bu güncelleme ile birlikte Mozilla ayrıca web tabanlı Firefox Hesapları sayfası, Android Print servisi ile bulut yazdırma yeteneği, Gizli Gezinti'de Intent URI'leri açmadan önce kullanıcıdan komut bekleme ve arama geçmişi önerileri gibi yenilikler getiriyor. Bunların yanında Firefox'da artık RC4 şifreleme desteği de kaldırılmış durumda.

Masaüstü sürümlere push bildirimler

Android tarafında Firefox konusundaki ilerlemeler bu şekildeyken, popüler tarayıcının masaüstü sürümleri 44 numaralı versiyonla birlikte artık push bildirimleri desteklemeye başladı. Bu sayede kullanıcılar favori web sitelerindeki gelişmelerden anında haberdar olabilecekler.

Hangi sitelerin bildirim gönderip gönderemeyeceği de kontrol edilebilecek. Bu özelliğin sık sık kontrol edilen e-posta, hava durumu, sosyal ağlar ve alışveriş gibi web siteleri için son derece kullanışlı olacağı belirtiliyor. Aynı özelliğin uzun zamandır Google Chrome tarayıcısında mevcut olduğunu belirtelim. Yazılımın masaüstü versiyonu ayrıca H.264 video desteğine sahip oldu. Desteklemeyen sistemlerde ise WebM/VP9 aktif duruma geçecek.

http://www.androidheadlines.com/2016/01/firefox-v44-now-available-on-android.html Yorum Yaz
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Spiderhip 3 yıl en beğenilen
Firefox, bizi bu internet explorer zulmünden kurtardığı zamanlar iyidi. Ama sonra chrome çıkınca firefox da çekilmez oldu. Chrome un ne kadar kaliteli, hızlı ve en önemlisi akıllı olduğunu görünce firefox da bu sefer zulm gibi gelmeye başladı.

Web tasarımcısıyız, her gün başka bir firefox bug ını düzeltip, ona uygun bir şey ortaya çıkartmak için uğraşıyoruz. Bugün en basitinden 2 hatasını çözdük. Css ile animation yazıyoruz. Şimdi chrome hiç gıcıklık yapmıyor, ister başına web-kit-animation koy ister sadece animation yaz, problem etmiyor. Firefox genellikle ediyor, ama bugünkü problemde efendim joomladaki jce editor, inline style kullanıldığında otomatik olarak style ı scope olarak kullanıyormuş, yani style scoped diye. Şimdi bunu chrome yine hiç problem etmedi, gayet akılcı bir şekilde çalıştırmaya devam etti. Ama firefox öyle değil tabi. Alt tarafı scoped tagını çözecez diye yarım saat harcadık, çünkü firefox css animation problem diye aratınca google sayfalarca başka problemleri de sıralıyor. Maşallah bugzilla problemden geçilmiyor(Bir Tasarımcı, Kodlayıcı için)

Onu geçtik, haydi arada kocaman font farkı var. Ula alt tarafı Arial Black. Chrome anlıyor, firefox sapıtıyor. Yok firefox illaki Arial Black, sans-serif, Arial bilmemne falan yazmadan anlayamıyormuş. Ya bunlar sırf bugünkü problemler. Margin i yanlış anlar, paddingi eksik anlar. Garip yahu. Yav ne olur biraz daha akıllı hale çevirsinle şu tarayıcıları ya da piyasadan çekilsinler.

Bir zamanlar o internet explorer yüzünden ne biçim sıkıntı yaşardık. Ne yazık ki Türkiye'de anlamayan çok olduğu için tarayıcı nedir başka var mı falan diye, internet explorer kullanan daha çoktu. Ula css animasyonlar geldi, şunlar geldi bunlar geldi, ie de tık yok, hiç bir şeyi açamıyor. Sürekli ie için ayrı css yaz. Animasyon kullanma, orada durağan olsun falan. Neyseki şimdi ie kullanan çok çok az kaldı.

Günde 1000 kişi giren sitemizin istatistiklerinden paha biçecek olursak ie kullanan sayısı %10.

Bugün firefox dan çok çekince, haberini de üstüne görünce dökeyim kinimi dedim :D
Firefox, bizi bu internet explorer zulmünden kurtardığı zamanlar iyidi. Ama sonra chrome çıkınca firefox da çekilmez oldu. Chrome un ne kadar kaliteli, hızlı v...
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LORDTEK 3 yıl
gcb1903
Herkes gibi bizim de emektar tarayıcımız. Hatta hala kullanıyorum % 50 - 50 yani. Ama arkadaş şu Hover Zoom eklentisi gibi bir tanecik daha yok. Yav elli tane denedim FF için yazılanlar hep bir sıkıntılı. Vallahi sırf Hover Zoom için devam ediyorum Chrome kullanmaya. Yoksa bir iki yıl önceki FF değil çalışmışlar belli sağlam tarayıcı.
Imagus ile FF'ta da yapabilirsin hover zoom olayını :)
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SEO-Uzmanı 3 yıl
Spiderhip
Firefox, bizi bu internet explorer zulmünden kurtardığı zamanlar iyidi. Ama sonra chrome çıkınca firefox da çekilmez oldu. Chrome un ne kadar kaliteli, hızlı ve en önemlisi akıllı olduğunu görünce firefox da bu sefer zulm gibi gelmeye başladı. Web tasarımcısıyız, her gün başka bir firefox bug ını düzeltip, ona uygun bir şey ortaya çıkartmak için uğraşıyoruz. Bugün en basitinden 2 hatasını çözdük. Css ile animation yazıyoruz. Şimdi chrome hiç gıcıklık yapmıyor, ister başına web-kit-animation koy ister sadece animation yaz, problem etmiyor. Firefox genellikle ediyor, ama bugünkü problemde efendim joomladaki jce editor, inline style kullanıldığında otomatik olarak style ı scope olarak kullanıyormuş, yani style scoped diye. Şimdi bunu chrome yine hiç problem etmedi, gayet akılcı bir şekilde çalıştırmaya devam etti. Ama firefox öyle değil tabi. Alt tarafı scoped tagını çözecez diye yarım saat harcadık, çünkü firefox css animation problem diye aratınca google sayfalarca başka problemleri de sıralıyor. Maşallah bugzilla problemden geçilmiyor(Bir Tasarımcı, Kodlayıcı için) Onu geçtik, haydi arada kocaman font farkı var. Ula alt tarafı Arial Black. Chrome anlıyor, firefox sapıtıyor. Yok firefox illaki Arial Black, sans-serif, Arial bilmemne falan yazmadan anlayamıyormuş. Ya bunlar sırf bugünkü problemler. Margin i yanlış anlar, paddingi eksik anlar. Garip yahu. Yav ne olur biraz daha akıllı hale çevirsinle şu tarayıcıları ya da piyasadan çekilsinler. Bir zamanlar o internet explorer yüzünden ne biçim sıkıntı yaşardık. Ne yazık ki Türkiyede anlamayan çok olduğu için tarayıcı nedir başka var mı falan diye, internet explorer kullanan daha çoktu. Ula css animasyonlar geldi, şunlar geldi bunlar geldi, ie de tık yok, hiç bir şeyi açamıyor. Sürekli ie için ayrı css yaz. Animasyon kullanma, orada durağan olsun falan. Neyseki şimdi ie kullanan çok çok az kaldı. Günde 1000 kişi giren sitemizin istatistiklerinden paha biçecek olursak ie kullanan sayısı %10. Bugün firefox dan çok çekince, haberini de üstüne görünce dökeyim kinimi dedim :D

google yapay zeka işine girmiş yakında senin yaptığın işi herkes sürükle bırak mantığı ile yapmaya başlayınca senin yaptığın iş herkesin yaptığı işe dönecek !
bu açıdan google ı taktir ediyorum doğrusu !
çünkü google işini iyi yapan ile yaptığı işi iyi bilmeyen adam arasındaki farkı kaldırıyor !
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SEO-Uzmanı 3 yıl
hım ciddi kod değişiklikleri olmuş
bak tine tab bar yine yukarı kaydı !
tab bar , barların en altında durması daha iyi ve kullanışlı !
bakalım eklentilerin hepsi güncellenince bu sorun düzelecek mi !?
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gcb1903 3 yıl
Herkes gibi bizim de emektar tarayıcımız. Hatta hala kullanıyorum % 50 - 50 yani. Ama arkadaş şu Hover Zoom eklentisi gibi bir tanecik daha yok. Yav elli tane denedim FF için yazılanlar hep bir sıkıntılı. Vallahi sırf Hover Zoom için devam ediyorum Chrome kullanmaya. Yoksa bir iki yıl önceki FF değil çalışmışlar belli sağlam tarayıcı.
1 Yanıt Yanıtla
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metinolmetin 3 yıl gcb1903
gcb1903

Herkes gibi bizim de emektar tarayıcımız. Hatta hala kullanıyorum % 50 - 50 yani. Ama arkadaş şu Hover Zoom eklentisi gibi bir tanecik daha yok. Yav elli tane denedim FF için yazılanlar hep bir sıkıntılı. Vallahi sırf Hover Zoom için devam ediyorum Chrome kullanmaya. Yoksa bir iki yıl önceki FF değil çalışmışlar belli sağlam tarayıcı.

F.F. için zoom page işinizi görür. addons.mozilla.org/...

Eklntinin ayarlarına girip ara değerleri de girmeniz durumun da Eklenti üzerine farenin orta tekerleği ile tıklarsanız ekrana en optimum yakınlaştırmayı sağalar size. Ara değer yakınlaştırmaları lazımsa buyur buradan. Kaçtan kaça kadar lazımsa buradan kopyalayıp ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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metinolmetin 3 yıl
@Spiderhip, üsgünüm ben Firefox kullanıcısıyım. F.F.'cileri yok sayamazsınız. :P
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Spiderhip 3 yıl
@metinolmetin

Yok tabi ki yok saymıyorum. Firefox kullanılmasına lafım yok. Sadece developer olarak şikayetlerimi dile getiriyorum. Biraz developerlarıda düşünsünler iyileştirmeler yapsınlar. Biraz daha kodlama dostu olsunlar. Ne bileyim, style içinde scoped tagıda olsa sapıtmasın, chrome nasıl anlıyor ise anlayabilsin. :) Chrome çıtayı o kadar yükseltti, işleri kolaylaştırdı ki, şimdi o yüzden böyle zorluklar göze batar oldu.
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Patren 3 yıl
firefox iyice bozdu kendine şimdi daha çok kasar
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arel.gr 3 yıl Patren
patren

firefox iyice bozdu kendine şimdi daha çok kasar

ozellikle bu haberde senden daha ekspertiz bi yorum bekliyordum, birebir kadirirdem olmus


@patren
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arel.gr 3 yıl Patren
patren

firefox iyice bozdu kendine şimdi daha çok kasar

ozellikle bu haberde senden daha ekspertiz bi yorum bekliyordum, birebir kadirirdem olmus


@patren
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arel.gr 3 yıl Patren
patren

firefox iyice bozdu kendine şimdi daha çok kasar

ozellikle bu haberde senden daha ekspertiz bi yorum bekliyordum, birebir kadirirdem olmus


@patren
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Spiderhip 3 yıl en beğenilen
Firefox, bizi bu internet explorer zulmünden kurtardığı zamanlar iyidi. Ama sonra chrome çıkınca firefox da çekilmez oldu. Chrome un ne kadar kaliteli, hızlı ve en önemlisi akıllı olduğunu görünce firefox da bu sefer zulm gibi gelmeye başladı.

Web tasarımcısıyız, her gün başka bir firefox bug ını düzeltip, ona uygun bir şey ortaya çıkartmak için uğraşıyoruz. Bugün en basitinden 2 hatasını çözdük. Css ile animation yazıyoruz. Şimdi chrome hiç gıcıklık yapmıyor, ister başına web-kit-animation koy ister sadece animation yaz, problem etmiyor. Firefox genellikle ediyor, ama bugünkü problemde efendim joomladaki jce editor, inline style kullanıldığında otomatik olarak style ı scope olarak kullanıyormuş, yani style scoped diye. Şimdi bunu chrome yine hiç problem etmedi, gayet akılcı bir şekilde çalıştırmaya devam etti. Ama firefox öyle değil tabi. Alt tarafı scoped tagını çözecez diye yarım saat harcadık, çünkü firefox css animation problem diye aratınca google sayfalarca başka problemleri de sıralıyor. Maşallah bugzilla problemden geçilmiyor(Bir Tasarımcı, Kodlayıcı için)

Onu geçtik, haydi arada kocaman font farkı var. Ula alt tarafı Arial Black. Chrome anlıyor, firefox sapıtıyor. Yok firefox illaki Arial Black, sans-serif, Arial bilmemne falan yazmadan anlayamıyormuş. Ya bunlar sırf bugünkü problemler. Margin i yanlış anlar, paddingi eksik anlar. Garip yahu. Yav ne olur biraz daha akıllı hale çevirsinle şu tarayıcıları ya da piyasadan çekilsinler.

Bir zamanlar o internet explorer yüzünden ne biçim sıkıntı yaşardık. Ne yazık ki Türkiye'de anlamayan çok olduğu için tarayıcı nedir başka var mı falan diye, internet explorer kullanan daha çoktu. Ula css animasyonlar geldi, şunlar geldi bunlar geldi, ie de tık yok, hiç bir şeyi açamıyor. Sürekli ie için ayrı css yaz. Animasyon kullanma, orada durağan olsun falan. Neyseki şimdi ie kullanan çok çok az kaldı.

Günde 1000 kişi giren sitemizin istatistiklerinden paha biçecek olursak ie kullanan sayısı %10.

Bugün firefox dan çok çekince, haberini de üstüne görünce dökeyim kinimi dedim :D
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umut_baris 3 yıl Spiderhip
Spiderhip

Firefox, bizi bu internet explorer zulmünden kurtardığı zamanlar iyidi. Ama sonra chrome çıkınca firefox da çekilmez oldu. Chrome un ne kadar kaliteli, hızlı ve en önemlisi akıllı olduğunu görünce firefox da bu sefer zulm gibi gelmeye başladı.

Web tasarımcısıyız, her gün başka bir firefox bug ını düzeltip, ona uygun bir şey ortaya çıkartmak için uğraşıyoruz. Bugün en basitinden 2 hatasını çözdük. Css ile animation yazıyoruz. Şimdi chrome hiç gıcıklık yapmıyor, ister başına web-kit-animation koy ister sadece animation yaz, problem etmiyor. Firefox genellikle ediyor, ama bugünkü problemde efendim joomladaki jce editor, inline style kullanıldığında otomatik olarak style ı scope olarak kullanıyormuş, yani style scoped diye. Şimdi bunu chrome yine hiç problem etmedi, gayet akılcı bir şekilde çalıştırmaya devam etti. Ama firefox öyle değil tabi. Alt tarafı scoped tagını çözecez diye yarım saat harcadık, çünkü firefox css animation problem diye aratınca google sayfalarca başka problemleri de sıralıyor. Maşallah bugzilla problemden geçilmiyor(Bir Tasarımcı, Kodlayıcı için)

Onu geçtik, haydi arada kocaman font farkı var. Ula alt tarafı Arial Black. Chrome anlıyor, firefox sapıtıyor. Yok firefox illaki Arial Black, sans-serif, Arial bilmemne falan yazmadan anlayamıyormuş. Ya bunlar sırf bugünkü problemler. Margin i yanlış anlar, paddingi eksik anlar. Garip yahu. Yav ne olur biraz daha akıllı hale çevirsinle şu tarayıcıları ya da piyasadan çekilsinler.

Bir zamanlar o internet explorer yüzünden ne biçim sıkıntı yaşardık. Ne yazık ki Türkiye'de anlamayan çok olduğu için tarayıcı nedir başka var mı falan diye, internet explorer kullanan daha çoktu. Ula css animasyonlar geldi, şunlar geldi bunlar geldi, ie de tık yok, hiç bir şeyi açamıyor. Sürekli ie için ayrı css yaz. Animasyon kullanma, orada durağan olsun falan. Neyseki şimdi ie kullanan çok çok az kaldı.

Günde 1000 kişi giren sitemizin istatistiklerinden paha biçecek olursak ie kullanan sayısı %10.

Bugün firefox dan çok çekince, haberini de üstüne görünce dökeyim kinimi dedim :D

Valla chrome kullandım hiç iyi bir tarayıcı değil bence. Çok bozdu. Firefox'la devam ediyorum kaldığım yerden.
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