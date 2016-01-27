Firefox 44 masaüstüne push bildirimler, Android'e bulut yazdırma yeteneği getiriyor

Haber Editörü
Mozilla geçtiğimiz Salı günü Android platformundaki Firefox web tarayıcısı için yeni bir güncelleme sundu. Popüler tarayıcıyı 44 numaralı sürüme taşıyan güncelleme birkaç yeni özellikle birlikte gelirken bazı hataları da ortadan kaldırıyor. Yeni sürümde gelişmiş bir sekme ekranı yer alıyor. Şirket bu ekranda gösterilen küçük resimlerin (thumbnail) artık daha hatasız olduğunu söylüyor.
Masaüstü sürümlere push bildirimler
Android tarafında Firefox konusundaki ilerlemeler bu şekildeyken, popüler tarayıcının masaüstü sürümleri 44 numaralı versiyonla birlikte artık push bildirimleri desteklemeye başladı. Bu sayede kullanıcılar favori web sitelerindeki gelişmelerden anında haberdar olabilecekler.
http://www.androidheadlines.com/2016/01/firefox-v44-now-available-on-android.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu güncelleme ile birlikte Mozilla ayrıca web tabanlı Firefox Hesapları sayfası, Android Print servisi ile bulut yazdırma yeteneği, Gizli Gezinti'de Intent URI'leri açmadan önce kullanıcıdan komut bekleme ve arama geçmişi önerileri gibi yenilikler getiriyor. Bunların yanında Firefox'da artık RC4 şifreleme desteği de kaldırılmış durumda.
Masaüstü sürümlere push bildirimler
Android tarafında Firefox konusundaki ilerlemeler bu şekildeyken, popüler tarayıcının masaüstü sürümleri 44 numaralı versiyonla birlikte artık push bildirimleri desteklemeye başladı. Bu sayede kullanıcılar favori web sitelerindeki gelişmelerden anında haberdar olabilecekler.
Hangi sitelerin bildirim gönderip gönderemeyeceği de kontrol edilebilecek. Bu özelliğin sık sık kontrol edilen e-posta, hava durumu, sosyal ağlar ve alışveriş gibi web siteleri için son derece kullanışlı olacağı belirtiliyor. Aynı özelliğin uzun zamandır Google Chrome tarayıcısında mevcut olduğunu belirtelim. Yazılımın masaüstü versiyonu ayrıca H.264 video desteğine sahip oldu. Desteklemeyen sistemlerde ise WebM/VP9 aktif duruma geçecek.
http://www.androidheadlines.com/2016/01/firefox-v44-now-available-on-android.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Web tasarımcısıyız, her gün başka bir firefox bug ını düzeltip, ona uygun bir şey ortaya çıkartmak için uğraşıyoruz. Bugün en basitinden 2 hatasını çözdük. Css ile animation yazıyoruz. Şimdi chrome hiç gıcıklık yapmıyor, ister başına web-kit-animation koy ister sadece animation yaz, problem etmiyor. Firefox genellikle ediyor, ama bugünkü problemde efendim joomladaki jce editor, inline style kullanıldığında otomatik olarak style ı scope olarak kullanıyormuş, yani style scoped diye. Şimdi bunu chrome yine hiç problem etmedi, gayet akılcı bir şekilde çalıştırmaya devam etti. Ama firefox öyle değil tabi. Alt tarafı scoped tagını çözecez diye yarım saat harcadık, çünkü firefox css animation problem diye aratınca google sayfalarca başka problemleri de sıralıyor. Maşallah bugzilla problemden geçilmiyor(Bir Tasarımcı, Kodlayıcı için)
Onu geçtik, haydi arada kocaman font farkı var. Ula alt tarafı Arial Black. Chrome anlıyor, firefox sapıtıyor. Yok firefox illaki Arial Black, sans-serif, Arial bilmemne falan yazmadan anlayamıyormuş. Ya bunlar sırf bugünkü problemler. Margin i yanlış anlar, paddingi eksik anlar. Garip yahu. Yav ne olur biraz daha akıllı hale çevirsinle şu tarayıcıları ya da piyasadan çekilsinler.
Bir zamanlar o internet explorer yüzünden ne biçim sıkıntı yaşardık. Ne yazık ki Türkiye'de anlamayan çok olduğu için tarayıcı nedir başka var mı falan diye, internet explorer kullanan daha çoktu. Ula css animasyonlar geldi, şunlar geldi bunlar geldi, ie de tık yok, hiç bir şeyi açamıyor. Sürekli ie için ayrı css yaz. Animasyon kullanma, orada durağan olsun falan. Neyseki şimdi ie kullanan çok çok az kaldı.
Günde 1000 kişi giren sitemizin istatistiklerinden paha biçecek olursak ie kullanan sayısı %10.
Bugün firefox dan çok çekince, haberini de üstüne görünce dökeyim kinimi dedim :D