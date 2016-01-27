Firefox 44 masaüstüne push bildirimler, Android'e bulut yazdırma yeteneği getiriyor

Bu güncelleme ile birlikte Mozilla ayrıca web tabanlı Firefox Hesapları sayfası, Android Print servisi ile bulut yazdırma yeteneği, Gizli Gezinti'de Intent URI'leri açmadan önce kullanıcıdan komut bekleme ve arama geçmişi önerileri gibi yenilikler getiriyor. Bunların yanında Firefox'da artık RC4 şifreleme desteği de kaldırılmış durumda.

Hangi sitelerin bildirim gönderip gönderemeyeceği de kontrol edilebilecek. Bu özelliğin sık sık kontrol edilen e-posta, hava durumu, sosyal ağlar ve alışveriş gibi web siteleri için son derece kullanışlı olacağı belirtiliyor. Aynı özelliğin uzun zamandır Google Chrome tarayıcısında mevcut olduğunu belirtelim. Yazılımın masaüstü versiyonu ayrıca H.264 video desteğine sahip oldu. Desteklemeyen sistemlerde ise WebM/VP9 aktif duruma geçecek.

http://www.androidheadlines.com/2016/01/firefox-v44-now-available-on-android.html

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Mozilla geçtiğimiz Salı günü Android platformundaki Firefox web tarayıcısı için yeni bir güncelleme sundu. Popüler tarayıcıyı 44 numaralı sürüme taşıyan güncelleme birkaç yeni özellikle birlikte gelirken bazı hataları da ortadan kaldırıyor. Yeni sürümde gelişmiş bir sekme ekranı yer alıyor. Şirket bu ekranda gösterilen küçük resimlerin (thumbnail) artık daha hatasız olduğunu söylüyor.Android tarafında Firefox konusundaki ilerlemeler bu şekildeyken, popüler tarayıcının masaüstü sürümleri 44 numaralı versiyonla birlikte artık push bildirimleri desteklemeye başladı. Bu sayede kullanıcılar favori web sitelerindeki gelişmelerden anında haberdar olabilecekler.