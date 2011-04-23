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Firefox 4'den dikkat çekici başarı: Birinci ayında 100 milyondan fazla indirildi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,1b
1
54
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İlk gününde 7.1 milyon, ikinci gününde ise 15.8 milyon kez indirilerek önemli bir başarıya imza atan Firefox 4, bugün itibariyle 100 milyon barajını da geride bıraktı. Sahip olduğu çok sayıda yeni özelliği, geliştirilen performansı ve yenilenen grafik arayüzüyle kullanıcıların dikkatini çeken Firefox 4.0'ün çok yakında Firefox 3.6'y yakalaması bekleniyor.

Firefox 4.0 öncesindeki stratejisini değiştirerek daha sık güncelleme yayınlamaya karar veren Mozilla, önümüzdeki birkaç ay içerisinde önce Firefox 5 ardından da Firefox 6'y kullanıma sunmayı planlıyor. Chrome, Internet Explorer ve Opera'nın yeni sürümleriyle birlikte artan rekabette güçlü olmak isteyen Mozilla'nın geliştirme çalışmaları da sürüyor.

Firefox 4'e ek olarak dileyen kullanıcılar Firefox 5'in performans, güvenlik ve stabilite adına bazı ufak güncellemeler içeren Aurora (5.0a2) sürümünü de deneyebiliyorlar.


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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
Firefox 4.0 kesinlikle çok başarılı, herkese tavsiye ederim.
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_kılıç_ 8 yıl
Özgür yazılımın yüz aklarındadır kendileri... Daha fazla özgürlük için, yıllardır severek kullanmaktayız. : )
1 Yanıt Yanıtla +7
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Dead Or Alive 8 yıl
6 senedir filan ff kullanıyordum, ff 4ü indirdikten 1-2 gün sonra chrome a geçtim.
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Öner 8 yıl
ProgreSsive aTTacK
Anlaşıldı.




Dead Or Alive

6 senedir filan ff kullanıyordum, ff 4ü indirdikten 1-2 gün sonra chrome a geçtim.

Peki neden 6 senedir kullandığın ve sıkıntı yaşamadığın bir önceki versiyona dönmedin de tarayıcı değiştirdin sorabilir miyim?

ben opera 11 çıkmasına rağmen beğenmediğim için 10.63 e geri döndüm.
Ne zaman ki stabil versiyon çıktı o zaman geçtim 11 e.

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ProgreSsive aTTacK 8 yıl
Firefox ve Chrome dışında tarayıcı kullanmıyorum. Birçok kişi bunlardan habersiz. Bir tanıdığımıza yeni aldığı cihazı kurmaya gittim. Tanıttık cihazı, interneti deneyeceğim bir 15 sn aradım firefox yok! Alışmışım tabi yadırgadım biraz. İE kullandım uzun süreden sonra ilk kez Firefox çekerken.

Bence 100 M başarısız bir sayı. Birçok kişi hala İE'ı tek sanıyor.
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Öner 8 yıl
ProgreSsive aTTacK

Firefox ve Chrome dışında tarayıcı kullanmıyorum. Birçok kişi bunlardan habersiz. Bir tanıdığımıza yeni aldığı cihazı kurmaya gittim. Tanıttık cihazı, interneti deneyeceğim bir 15 sn aradım firefox yok! Alışmışım tabi yadırgadım biraz. İE kullandım uzun süreden sonra ilk kez Firefox çekerken.

Bence 100 M başarısız bir sayı. Birçok kişi hala İE'ı tek sanıyor.


Biraz abartmadın mı arkadaşım.
Tamam ben de 4 sene firefox kullandım, son 3 senedir de opera kullanıyorum ve şu an hem firefox hem opera kullanıyorum (çoğunlukla opera) ama kimseyi de ie kullanıyor diye yadırgamadım.
hiçbir pc ye oturunca gözlerim firefox veya opera aramıyor.
Bazı şeylere bu kadar takılmayın.

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Damarlı Kobra 8 yıl
Ben tatmin olmadım
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SiyahLimm 8 yıl
Firefox 5 istiyoruz artık =))
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GöLGe_TeaM 8 yıl
En iyisi..
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dwightt 8 yıl
Tilki reyiz akar.
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Kemal 8 yıl
Önemli olan indirilmek değil ki KULLANILMAK.

Ben de indirdim, denedim, beğenmedim. Chrome'a devam...

Ek yorum:

Ayarlar bölümünde bir iki tik atmak veya kaldırmak ile yapılabilecek onlarca ayar için belki de binlerce eklenti arasından doğrusunu bulup kurmak zorunda kalmak istemiyorum. Milleti böyle zorlamanın mantığını da anlamıyorum. Hadi Youtube'dan video indirmek için eklenti kurmak gerekebilir de en basit şeyler için bile eklenti gerekiyor.

Böyle giderse bir sonraki sürümde DH'e girmek için bile eklenti gerekecek.

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Ectilase 8 yıl
4çıkana kadar firefox fanatikliğim vardı,ama gerçekten güzeldi.
Evde 4bilgisayarda firefox yüklüydü,4 gelince hepsi kştlenmeye fln başlayınca bence safari-chrome arası gidip geliyorum.
Chrome kullancam artık galiba
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HAAltuntas 8 yıl
firefox 3.6 daha iyiydi. adam gibi bi farmville oynayamıyorum.
.. ayrıca chrome hala daha hızlı.
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keskin53 8 yıl
Çökmeler konusun da kendi cok topluyo
ama 4 sevdim 150 sekmeye kadar cıktım 3.6 en fazla 70 gordum
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tahir40 8 yıl
Firefox güzel de benim bilgisayara reset attırıyor...
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UzmaN345 8 yıl
Nvidia için bilemem ama 4.0 ati kartlarda soruna neden oluyor firefox bir süre kullandıktan sonra ortala 5 dk kadar bir sure masa ustunde saat hzını bozuyor ve ati kartlar saat 157 yerine en yüksek saat hızında çalışmaya başlıyor bu gereçekten can sıkıcı ekran karttın sanki oyundaymış gibi güç çekmeye başlıyor ve yıpranıyor firefox çok kullandım bu sorunu giderenekadar internet Explorer kullanıcam
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2smoke 8 yıl
@wonderthe1, ALT+FARE ORTA TUŞ ile HOME tuşuna basarsan yeni sekmede giriş sayfan açılır.

@UzmaN345, hem tarayıcılar GPU kullansın istiyoruz sayfaları daha hızlı render etsin diye, hemde neden GPU kullanıyor diyoruz, çok komik ve ironik bir durum.. 4 mesaj yukarıda CEVAP verilmiş ama .... Siz okumadığınız için IE yi kullanmayı tercih etmişiniz, hayırlı olsun..
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radyasyo_N 8 yıl
Her ne kadar stabil olmasada, çoğu zaman problem çıkarsada seviyorum FF'i. Özellikle Ad-Block için kullanıyorum. Bu eklentilerin desteğiyle her zaman bir adım önde.
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procaptain 8 yıl
radyasyo_N

Her ne kadar stabil olmasada, çoğu zaman problem çıkarsada seviyorum FF'i. Özellikle Ad-Block için kullanıyorum. Bu eklentilerin desteğiyle her zaman bir adım önde.

chrome dene ad block ondada var ve ayrıca firefox daki birçok eklenti.2010 dan önceki internet hayatım boyunca (7-8 yıl) firefox kullandım ama 3.16 ile başlayan sorunlar hiç bitmedi, firefox 4 ün de hayal kırıklığı olması ile birlikte chrome a kesin geçiş yaptım :)
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roox 8 yıl
firefox güzel ama hala eksik illa eklenti istiyor
ilk paket halinde artık bazı özellikleri barındırmalı maxthon 3 bile daha fazla özellik barındırıyor sade halinde
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unknownartist 8 yıl
Chrome kullanıyorum bende.

Ff4 ü indirdim ama chrome den vazgeçiremedi beni.
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