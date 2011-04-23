Firefox 4'den dikkat çekici başarı: Birinci ayında 100 milyondan fazla indirildi

İlk gününde 7.1 milyon, ikinci gününde ise 15.8 milyon kez indirilerek önemli bir başarıya imza atan Firefox 4, bugün itibariyle 100 milyon barajını da geride bıraktı. Sahip olduğu çok sayıda yeni özelliği, geliştirilen performansı ve yenilenen grafik arayüzüyle kullanıcıların dikkatini çeken Firefox 4.0'ün çok yakında Firefox 3.6'y yakalaması bekleniyor.
Firefox 4.0 öncesindeki stratejisini değiştirerek daha sık güncelleme yayınlamaya karar veren Mozilla, önümüzdeki birkaç ay içerisinde önce Firefox 5 ardından da Firefox 6'y kullanıma sunmayı planlıyor. Chrome, Internet Explorer ve Opera'nın yeni sürümleriyle birlikte artan rekabette güçlü olmak isteyen Mozilla'nın geliştirme çalışmaları da sürüyor.
Firefox 4'e ek olarak dileyen kullanıcılar Firefox 5'in performans, güvenlik ve stabilite adına bazı ufak güncellemeler içeren Aurora (5.0a2) sürümünü de deneyebiliyorlar.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Anlaşıldı.
Peki neden 6 senedir kullandığın ve sıkıntı yaşamadığın bir önceki versiyona dönmedin de tarayıcı değiştirdin sorabilir miyim?
ben opera 11 çıkmasına rağmen beğenmediğim için 10.63 e geri döndüm.
Ne zaman ki stabil versiyon çıktı o zaman geçtim 11 e.
Bence 100 M başarısız bir sayı. Birçok kişi hala İE'ı tek sanıyor.
Biraz abartmadın mı arkadaşım.
Tamam ben de 4 sene firefox kullandım, son 3 senedir de opera kullanıyorum ve şu an hem firefox hem opera kullanıyorum (çoğunlukla opera) ama kimseyi de ie kullanıyor diye yadırgamadım.
hiçbir pc ye oturunca gözlerim firefox veya opera aramıyor.
Bazı şeylere bu kadar takılmayın.
Ben de indirdim, denedim, beğenmedim. Chrome'a devam...
Ek yorum:
Ayarlar bölümünde bir iki tik atmak veya kaldırmak ile yapılabilecek onlarca ayar için belki de binlerce eklenti arasından doğrusunu bulup kurmak zorunda kalmak istemiyorum. Milleti böyle zorlamanın mantığını da anlamıyorum. Hadi Youtube'dan video indirmek için eklenti kurmak gerekebilir de en basit şeyler için bile eklenti gerekiyor.
Böyle giderse bir sonraki sürümde DH'e girmek için bile eklenti gerekecek.
Evde 4bilgisayarda firefox yüklüydü,4 gelince hepsi kştlenmeye fln başlayınca bence safari-chrome arası gidip geliyorum.
Chrome kullancam artık galiba
ama 4 sevdim 150 sekmeye kadar cıktım 3.6 en fazla 70 gordum
@UzmaN345, hem tarayıcılar GPU kullansın istiyoruz sayfaları daha hızlı render etsin diye, hemde neden GPU kullanıyor diyoruz, çok komik ve ironik bir durum.. 4 mesaj yukarıda CEVAP verilmiş ama .... Siz okumadığınız için IE yi kullanmayı tercih etmişiniz, hayırlı olsun..
chrome dene ad block ondada var ve ayrıca firefox daki birçok eklenti.2010 dan önceki internet hayatım boyunca (7-8 yıl) firefox kullandım ama 3.16 ile başlayan sorunlar hiç bitmedi, firefox 4 ün de hayal kırıklığı olması ile birlikte chrome a kesin geçiş yaptım :)
ilk paket halinde artık bazı özellikleri barındırmalı maxthon 3 bile daha fazla özellik barındırıyor sade halinde
Ff4 ü indirdim ama chrome den vazgeçiremedi beni.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
20118 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Tarayıcılar, Firefox ve