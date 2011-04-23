Firefox 4'den dikkat çekici başarı: Birinci ayında 100 milyondan fazla indirildi

İlk gününde 7.1 milyon, ikinci gününde ise 15.8 milyon kez indirilerek önemli bir başarıya imza atan Firefox 4, bugün itibariyle 100 milyon barajını da geride bıraktı. Sahip olduğu çok sayıda yeni özelliği, geliştirilen performansı ve yenilenen grafik arayüzüyle kullanıcıların dikkatini çeken Firefox 4.0'ün çok yakında Firefox 3.6'y yakalaması bekleniyor.

Firefox 4.0 öncesindeki stratejisini değiştirerek daha sık güncelleme yayınlamaya karar veren Mozilla, önümüzdeki birkaç ay içerisinde önce Firefox 5 ardından da Firefox 6'y kullanıma sunmayı planlıyor. Chrome, Internet Explorer ve Opera'nın yeni sürümleriyle birlikte artan rekabette güçlü olmak isteyen Mozilla'nın geliştirme çalışmaları da sürüyor.

Firefox 4'e ek olarak dileyen kullanıcılar Firefox 5'in performans, güvenlik ve stabilite adına bazı ufak güncellemeler içeren Aurora (5.0a2) sürümünü de deneyebiliyorlar.