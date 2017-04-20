Firefox 53 yayınlandı: Tarayıcı artık daha az çökecek

Mozilla, Firefox tarayıcısının yeni bir sürümünü yayınladı. Bu kez iki yeni tema da dahil olmak üzere oldukça büyük değişiklikler geliyor. İlk olarak, Firefox 53'ün artık Windows XP, Windows Vista ve Mac OS X 32 bit gibi eski işletim sistemlerini desteklemediğini belirtmek gerekir. Ayrıca Pentium 4 ve AMD Opteron'dan daha eski işlemciler için Firefox Linux desteği de sona ermiş durumda.

Mozilla aynı zamanda Windows XP ve Windows Vista'yı Firefox 52'deki genişletilmiş destek sınıfına alıyor. Yani bu sürümü kullanmaya devam eden kullanıcılar bir yıl daha güvenlik güncelleştirmeleri alacaklar ancak yeni özellikler ve iyileştirmelerden mahrum kalacaklar.

Firefox 53'te ne yenilikler var?

Firefox 53'teki en önemli gelişmelerden biri, Windows kullanıcıları için "Quantum Compositor" adlı yeni bir GPU işlem yöneticisinin eklenmesi. Bu yenilik sayesinde tarayıcıda sürücülerle ilgili çökmeler %17, Direct3D ile ilgili çökmeler ise %22 oranında azalacak.

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Mozilla, bu özellikten yalnızca Windows 7 SP1 veya daha yeni sürümlerde Firefox 53'ü çalıştıran, çoklu işlemi (multi-process) etkinleştirmiş kullanıcıların faydalanabileceğini ve yalnızca belirli grafik kartlarının desteklendiğini söylüyor.

Kompakt Açık ve Kompakt Koyu olmak üzere iki yeni tema sunuyor. Ayrıca ziyaret edilen web siteleri bazı özelliklere erişim istediğinde görüntülenen yeni bir izin diyalog kutusu var. Firefox 53 kurulum dosyasını Firefox hakkında" bölümünden otomatik olarak yeni sürüme yükseltebilirsiniz. Yeni tarayıcı sürümü ayrıca, Eklenti Yöneticisi'nin Görünüm bölümünden etkinleştirilebilecekveolmak üzere iki yeni tema sunuyor. Ayrıca ziyaret edilen web siteleri bazı özelliklere erişim istediğinde görüntülenen yeni birvar. Firefox 53 kurulum dosyasını buraya tıklayarak indirebileceğiniz gibi tarayıcınızı "" bölümünden otomatik olarak yeni sürüme yükseltebilirsiniz.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/53.0/releasenotes/