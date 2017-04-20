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Firefox 53 yayınlandı: Tarayıcı artık daha az çökecek

Mozilla Firefox'un 53 numaralı yeni sürümü yayınlandı. Popüler tarayıcı yeni eklenen "Quantum Compositor" adlı GPU işlem yöneticisi sayesinde artık daha az çökecek.
2 yıl
3,9b
1
43
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Firefox 53 yayınlandı: Tarayıcı artık daha az çökecek
Mozilla, Firefox tarayıcısının yeni bir sürümünü yayınladı. Bu kez iki yeni tema da dahil olmak üzere oldukça büyük değişiklikler geliyor. İlk olarak, Firefox 53'ün artık Windows XP, Windows Vista ve Mac OS X 32 bit gibi eski işletim sistemlerini desteklemediğini belirtmek gerekir. Ayrıca Pentium 4 ve AMD Opteron'dan daha eski işlemciler için Firefox Linux desteği de sona ermiş durumda.
Mozilla aynı zamanda Windows XP ve Windows Vista'yı Firefox 52'deki genişletilmiş destek sınıfına alıyor. Yani bu sürümü kullanmaya devam eden kullanıcılar bir yıl daha güvenlik güncelleştirmeleri alacaklar ancak yeni özellikler ve iyileştirmelerden mahrum kalacaklar.

Firefox 53'te ne yenilikler var?

Firefox 53'teki en önemli gelişmelerden biri, Windows kullanıcıları için "Quantum Compositor" adlı yeni bir GPU işlem yöneticisinin eklenmesi. Bu yenilik sayesinde tarayıcıda sürücülerle ilgili çökmeler %17, Direct3D ile ilgili çökmeler ise %22 oranında azalacak.
Ayrıca Bkz. "Qashqai'ye rakip Opel Grandland X ortaya çıktı"
Mozilla, bu özellikten yalnızca Windows 7 SP1 veya daha yeni sürümlerde Firefox 53'ü çalıştıran, çoklu işlemi (multi-process) etkinleştirmiş kullanıcıların faydalanabileceğini ve yalnızca belirli grafik kartlarının desteklendiğini söylüyor.
Yeni tarayıcı sürümü ayrıca, Eklenti Yöneticisi'nin Görünüm bölümünden etkinleştirilebilecek Kompakt Açık ve Kompakt Koyu olmak üzere iki yeni tema sunuyor. Ayrıca ziyaret edilen web siteleri bazı özelliklere erişim istediğinde görüntülenen yeni bir izin diyalog kutusu var. Firefox 53 kurulum dosyasını buraya tıklayarak indirebileceğiniz gibi tarayıcınızı "Firefox hakkında" bölümünden otomatik olarak yeni sürüme yükseltebilirsiniz.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/53.0/releasenotes/ Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Darısı dh nin başına ikide bir çöküyor.
1 Yanıt Yanıtla +22
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Mehmet_Ali61 2 yıl
Başlığa kahkaha attım hani güncelleme gelince Çökme sorunları giderildi falan yazar burada daha az çökecek diye yazık garibim firefox ne yapsın :D
Yanıtla +14
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Mutlak.Sıfır 2 yıl
Mozilla Firefox bağımlılık yapar, kullandıktan sonra bir daha geri dönüş yoktur. :D
Yanıtla +8
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DH Misafiri 1 yıl
Çöktü bile:)
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Alpha Centauri 2 yıl
çok ram tüketiyor
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10ff 2 yıl
laptopda Microsoft edge kullaniyorum. kullanma sebebim, dokunmatik arayuzunun ve sitelerin dokunmatikle mukemmel bir uyum saglamasi, scroll un sikintisiz en ufak lag olmadan kayiyor olmasi. buna karsilik dezavantaj olarak site birazcik daha gec aciliyor ama bunun sebebi sayfayi tek parcada yukluyor olusu sanirim.
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buffon42 2 yıl
Kötüleyen çok ama benim 8 senelik dizüstünde bile gayet iyi çalışıyor. Ayrıca android sürümü youtube videolarını arka planda oynatabiliyor. İşlevsellik bakımından 1 numara. Windows 10 bilgisayarımda 8 aydır çok az çökmüştür o da en fazla 10 keredir.
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efebora06 2 yıl buffon42
Ortalama her ay çöküyor demektir. Bir tarayıcı için kötü bence.
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Paetzold 2 yıl
Eskiden takoz pcde favorimdi.
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DH Misafiri 2 yıl
Ben de hiç cokmuyor Firefox. Cokenleri hiç anlamıyorum.
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semsengineer 2 yıl
Hala çökmeyecek denilmiyor azalacak deniliyor. kullan opera bitsin ne çökme var ne çekme : )
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efebora06 2 yıl semsengineer
Opera'da web sayfalarını çeviren eklenti var mı ?
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keskin53 2 yıl
50 den sonra her kapatıp açtıgımda "özürdilemekten" başka birşey yapmıyor
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SEO-Uzmanı 2 yıl
Windows XP and Vista are no longer supported. XP and Vista users running Firefox 52 will continue to receive security updates on Firefox ESR 52.
/// google çeviri \\\
windows xp ve manzara artık desteklenmiyor. firefox 52'yi çalıştıran xp ve vista kullanıcıları firefox esr 52'de güvenlik güncelleştirmelerini almaya devam edecektir.
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tarayıcı, Mozilla ve
7 etiket daha gpu çökme firefox 53 quantum compositor Tarayıcılar Yazılım Onur Seven
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