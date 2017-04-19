Qashqai'ye rakip Opel Grandland X ortaya çıktı

Artık Fransızların bünyesinde olan Alman markası Opel, bugün yaklaşmakta olan Grandland X orta boy SUV modelini ortaya çıkardı. Mokka X ve Meriva'nın yerini alan Crossland X'in arasına katılan Opel'in yeni jenerasyon SUV serisinin üçüncü X modeli, Eylül'deki Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkacak.

Grandland X'in Avrupa'da beş kişilik Renault Koleos, Volkswagen Tiguan, Seat Ateca, Ford Kuga (Escape), Nissan Qashqai ve diğer orta büyüklükteki SUV'lara rakip olması bekleniyor. Bugün Opel'in "X" ailesinin üçüncü üyesi Grandland X SUV'nin ilk net görüntüleri ve videosu yayınlandı. Araç muhtemelen Peugeot 3008'le aynı 1.6 litrelik turbo benzin, 1.6 ve 2.0 litrelik turbo dizel motor seçenekleriyle gelecek.

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Grandland X, 4477 mm uzunlluk, 1844 mm genişlik, 1636 mm yükseklik ve 2675 mm dingil mesafesiyle Mokka X ve Crossland X'den yaklaşık 200 mm daha uzun. Ayrıca beş kişilik oturma yeri ve arka koltuklar katlanarak azami 1652 litreye kadar genişleyebilen 514 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Araçta dört tekerlekten çekiş söz konusu değilken, beş sürüş modu ile Opel'in Electronic Grip Control sistemine sahip olacağı belirtiliyor. Bu sistem tork dağılımını ön tekerleklere aktarabildiği gibi yol ve sürüş koşullarına göre tutunmayı da arttırıyor.

Grandland X'de standart viraj fonksiyonlu ve uzun far asistanlı adaptif LED farlar, otomatik frenlemeli ve yaya algılamalı çarpışma uyarısı, adaptif cruise control, sürücü uyku uyarı sistemi, park yardımı ve ayak hareketi (tekme) ile açılan bir 'akıllı bagaj kapısı' var. Sürücü ve ön yolcu tarafında, Opel'in tıbbi olarak onaylanmış ergonomik koltuklarının yer aldığını belirtelim. Ayrıca direksiyon simidi gibi araçtaki beş koltuk da ısıtılabiliyor. İç kısım ise merkezi dokunmatik ekran, kablosuz akıllı telefon şarjı ve Onstar bağlantı sistemi gibi teknolojilerle donatılmış.

Grandland X'in 2018 başında muhtemelen 27.500 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

http://www.caradvice.com.au/543234/opel-grandland-x-suv-revealed/