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Qashqai'ye rakip Opel Grandland X ortaya çıktı

Opel'in yeni jenerasyon SUV serisinin üçüncü X modeli olan Grandland X ortaya çıktı. Araç Nissan Qashqai ve Seat Ateca gibi orta büyüklükteki SUV'lara rakip olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
17,9b
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213
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Artık Fransızların bünyesinde olan Alman markası Opel, bugün yaklaşmakta olan Grandland X orta boy SUV modelini ortaya çıkardı. Mokka X ve Meriva'nın yerini alan Crossland X'in arasına katılan Opel'in yeni jenerasyon SUV serisinin üçüncü X modeli, Eylül'deki Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkacak.
Grandland X'in Avrupa'da beş kişilik Renault Koleos, Volkswagen Tiguan, Seat Ateca, Ford Kuga (Escape), Nissan Qashqai ve diğer orta büyüklükteki SUV'lara rakip olması bekleniyor. Bugün Opel'in "X" ailesinin üçüncü üyesi Grandland X SUV'nin ilk net görüntüleri ve videosu yayınlandı. Araç muhtemelen Peugeot 3008'le aynı 1.6 litrelik turbo benzin, 1.6 ve 2.0 litrelik turbo dizel motor seçenekleriyle gelecek.
Ayrıca Bkz. "iPhone 8 paslanmaz çelik çerçeve ve dikey iSight Duo kamera ile geliyor"
Grandland X, 4477 mm uzunlluk, 1844 mm genişlik, 1636 mm yükseklik ve 2675 mm dingil mesafesiyle Mokka X ve Crossland X'den yaklaşık 200 mm daha uzun. Ayrıca beş kişilik oturma yeri ve arka koltuklar katlanarak azami 1652 litreye kadar genişleyebilen 514 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Araçta dört tekerlekten çekiş söz konusu değilken, beş sürüş modu ile Opel'in Electronic Grip Control sistemine sahip olacağı belirtiliyor. Bu sistem tork dağılımını ön tekerleklere aktarabildiği gibi yol ve sürüş koşullarına göre tutunmayı da arttırıyor.
Grandland X'de standart viraj fonksiyonlu ve uzun far asistanlı adaptif LED farlar, otomatik frenlemeli ve yaya algılamalı çarpışma uyarısı, adaptif cruise control, sürücü uyku uyarı sistemi, park yardımı ve ayak hareketi (tekme) ile açılan bir 'akıllı bagaj kapısı' var. Sürücü ve ön yolcu tarafında, Opel'in tıbbi olarak onaylanmış ergonomik koltuklarının yer aldığını belirtelim. Ayrıca direksiyon simidi gibi araçtaki beş koltuk da ısıtılabiliyor. İç kısım ise merkezi dokunmatik ekran, kablosuz akıllı telefon şarjı ve Onstar bağlantı sistemi gibi teknolojilerle donatılmış.
Grandland X'in 2018 başında muhtemelen 27.500 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

http://www.caradvice.com.au/543234/opel-grandland-x-suv-revealed/ Yorum Yaz
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Jeopol 2 yıl en beğenilen
27500$ + vergi haraci= 52000$ = 190000 en dusuk muhtemel fiyat

tabi bu rakam ekonomimizin ne kadar iyi oldugunu ve zenginligimizi herkese anlatiyor.
27500$ + vergi haraci= 52000$ = 190000 en dusuk muhtemel fiyattabi bu rakam ekonomimizin ne kadar iyi oldugunu ve zenginligimizi herkese anlatiy...
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1 Yanıt Yanıtla +72
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Atılgan oo 2 yıl
Araba pahalı değil arkadaşlar siz fakirsiniz.
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westberlin 2 yıl
Bu yorumun yeri burası mı bilmiyorum. 10 yıldan fazladır sigortalı çalışıyorum. Vergim maaş daha hesabımı geçmeden her ay kesiliyor, ekstra ekmeğe, sigaraya, ona buna da vergimi paşalar gibi ödüyorum. Dürüst bir vatandaşım seve seve. Ama artık zoruma gitmeye başladı! Ailem büyüdü geniş bir araç almak istiyorum ama aylardır sadece fotoğraflara, ilanlara bakabiliyorum, 100.000TL'den aşağı yok! Neden arkadaşım? Benim memleketimde insan gibi yaşamaya, gönlümden geçen arabayı almaya neden hakkım yok! Bir çılgınlık yapıp alayım diyorum bazen, ki nereden baksan 10 yıl borcunu öderim. Yakıtı nasıl yapıcam diyorum bu seferde! Ben ciddi anlamda dürüst bir vatandaşı olduğum güzel ülkemde küskün bir şekilde yaşıyorum. Neden bu konuya yazdığıma gelince, bu aracı çok beğendim ama asla alamayacağım işte!
Bu yorumun yeri burası mı bilmiyorum. 10 yıldan fazladır sigortalı çalışıyorum. Vergim maaş daha hesabımı geçmeden her ay kesiliyor, ekstra ekmeğe, sigaraya, o...
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2 Yanıt Yanıtla +42
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BOLDVIPER 1 yıl
3008 gördükten sonra hiç bi aracın içi güzel gelmiyor bana ama oda iç aydınlatma ozurlusu bir araç tiguan felan hepsi aynı geliyor gözüme
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yusuf24. 1 yıl
Biz 308 1.6 cdti beklerken adamlar glx 1.6 blue hd çıkardı.
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bozak07 1 yıl
1.6 cdti ve tam otomatik ile rekabetçi bir fiyat ile gelirse olabilir belki.
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turkcer 1 yıl
goo.gl/...
Yol tutuş testi......Bu arada 0-100 12 mi neyse ne önemi var.. öyle de hissettirmiyor...Saygılar
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Desici09 1 yıl
Çok başarılı olmuş bomba gibi geliyor. Diğer üreticiler ders almalı tasarım konusunda.
Tasarım : sınıfının en iyisi olmuş (göreceli. Bence)
Motorlar : Eğer 1.6 136 lık dizel makine ve 1.4 150 varsa gerisine gerek yok. Zaten gayet iyi opelin motorları...
Şanzıman : Burası çok önemli. Opel , Aisin üretimi Active Selectten EAT6'ya geçmiş. PSA ortaklığının önemli meyvelerinden. Çok iyi olmuş.
Bunlar şimdilil görünenler. Kullanıp yorumlarız.
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lodosunoglu 1 yıl Desici09
Desici09
Çok başarılı olmuş bomba gibi geliyor. Diğer üreticiler ders almalı tasarım konusunda.
Tasarım : sınıfının en iyisi olmuş (göreceli. Bence)
Motorlar : Eğer 1.6 136 lık dizel makine ve 1.4 150 varsa gerisine gerek yok. Zaten gayet iyi opelin motorları...
Şanzıman : Burası çok önemli. Opel , Aisin üretimi Active Selectten EAT6'ya geçmiş. PSA ortaklığının önemli meyvelerinden. Çok iyi olmuş.
Bunlar şimdilil görünenler. Kullanıp yorumlarız.

Şanzımanın eat 6 olduğunu nereden cikarttin?
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ism72 1 yıl
Siyah tavan opsiyonu 1500 lira. Güneşten yanmak için para vermez kimse:)
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lodosunoglu 1 yıl
Teknik olarak bu arabayla ilgili en büyük eleştirim hızlanma verisi ile ilgili.
Bununla birlikte fiyat konusu tam bir fecaat. Yurdum İnsanı da benzer düşünmüş olmalı ki qq'nun 3574 satış yaptığı segmentte sadece 121 adet satış gerçekleştirmiş.
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turkcer 1 yıl lodosunoglu
lodosun bu araca gıcıklığın nereden geliyor. her forumda kötülemek için elinden geleni yapıyorsun.....çok satılan ??? aracın en yüksek donanımlısı ile aynı fiyat nerdeyse bu araç...
Araç zevk meselesi beğenen alır....Benim de bu 2. arabam.. 8 saniyede hızalnıyor benim ki demişsin.. ..ne araç kullanıyorsun bilmiyorum ama benim diğer aracım da yaklaşık 8 saniye de hızlanıyor.
Aracın özellikleri sürüşü yalıtımı tipi, bagajı ve koltuk rahatlıkları agr,ısıtması, soğutması, acc,panaromik sunroof, ekranda videoplayer özelliğ, 220v priz..şerit takip asistanı, afl+, otomatik bagaj kapağı.......özellikleri ve özellikle çocukların bu araçla seyahat ile aldıkları zevk benim için yeterli ...Sen bu özelliklerin olduğu başka bir araç biliyorsan git onu al..sana hayırlı olsun...iyi akşamlar

Bu aracı alan herkese hayırlı olsun güle güle kullanın...Süper bir araç...
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ihzone89 1 yıl
araç yüksek donanımlı SUV arayanlar için makul. direksiyon ısıtma, koltuk soğutma vs premium küçük SUV larda sunulmuyor bile. (X1, Q3, GLA vb.)
bunlar olmasa da olur diyenler için alternatif zaten çok. her markanın öne çıktığı özellik farklı oluyor. herkes ihtiyacı doğrultusunda modeli tercih etmeli...
aracın konforu gayet güzel. motor dizele göre sessiz çalışıyor, veya yalıtımı iyi. yakıt tüketimi düşük. hep şehiriçi gezdim. ortalama hız 20 iken 6LT yaktı. adaptif hız sabitleme çok iyi çalışıyor.
negatif olarak dikkatimi çeken iç malzeme kalitesi çok iyi değil. saklama gözleri açıp kapatırken tak tuk ediyor. kol dayama yükseklik ayarı yok. kaputta amortisör olsa iyi olurdu.
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werneke 1 yıl ihzone89
ihzone89
araç yüksek donanımlı SUV arayanlar için makul. direksiyon ısıtma, koltuk soğutma vs premium küçük SUV larda sunulmuyor bile. (X1, Q3, GLA vb.)
bunlar olmasa da olur diyenler için alternatif zaten çok. her markanın öne çıktığı özellik farklı oluyor. herkes ihtiyacı doğrultusunda modeli tercih etmeli...
aracın konforu gayet güzel. motor dizele göre sessiz çalışıyor, veya yalıtımı iyi. yakıt tüketimi düşük. hep şehiriçi gezdim. ortalama hız 20 iken 6LT yaktı. adaptif hız sabitleme çok iyi çalışıyor.
negatif olarak dikkatimi çeken iç malzeme kalitesi çok iyi değil. saklama gözleri açıp kapatırken tak tuk ediyor. kol dayama yükseklik ayarı yok. kaputta amortisör olsa iyi olurdu.

ortalama sürat 20 iken 6.0 litre iyiymiş
ben 136 1.6 cdti astra j ile ortalama sürat 37 de 7.8 litre tüketiyorum
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anl_clk 1 yıl ihzone89
ihzone89
araç yüksek donanımlı SUV arayanlar için makul. direksiyon ısıtma, koltuk soğutma vs premium küçük SUV larda sunulmuyor bile. (X1, Q3, GLA vb.)
bunlar olmasa da olur diyenler için alternatif zaten çok. her markanın öne çıktığı özellik farklı oluyor. herkes ihtiyacı doğrultusunda modeli tercih etmeli...
aracın konforu gayet güzel. motor dizele göre sessiz çalışıyor, veya yalıtımı iyi. yakıt tüketimi düşük. hep şehiriçi gezdim. ortalama hız 20 iken 6LT yaktı. adaptif hız sabitleme çok iyi çalışıyor.
negatif olarak dikkatimi çeken iç malzeme kalitesi çok iyi değil. saklama gözleri açıp kapatırken tak tuk ediyor. kol dayama yükseklik ayarı yok. kaputta amortisör olsa iyi olurdu.

Hocam benm B sınıfı Clio 4 de kaput amortisörlü cidden ayıp bişey bu kaç para sanki oraya bi amortisör koymak
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lodosunoglu 1 yıl
Aracın satışları pert. O fiyata normal.
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plus45 1 yıl
1.2 turbo benzinli,eski bildiğiniz standart motorları unutun onlarla alakası yok
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