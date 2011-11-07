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Firefox 8.0 kullanıma hazır, indirebilirsiniz!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
63,1b
1
163
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mozilla popüler internet tarayıcısı Firefox'un 8.0 sürümünü kullanıma sunmaya hazır. Resmi tanıtımı 8 Kasım'da yapılacak yeni tarayıcı indirilmeye hazır. Mozilla'nın sunucularındaki yerini alan Firefox 8.0 yerini alacağı Firefox 7'ye göre önemli güncellemeler içeriyor.
Eklentiler konusunda artık çok daha dikkatli olan Mozilla, Firefox 8.0 ile birlikte varsayılan özellik olarak eklentileri kapalı olarak sunuyor ve kullanıcılar kendi ihtiyaçları doğrultusunda eklenti ekranından diledikleri değişiklikleri yapabiliyor. Performansı arttırılan ve bellek kullanım oranının düşürüldüğü belirtilen yeni sürümde ayrıca arama kutusuna Twitter da eklendi ve bu sayede doğrudan doğruya Twitter'da arama yapılması da mümkün.
HTML5, CSS ve WebSocket üzerine bir takım güncellemeler de içeren Firefox 8.0 da ayrıca daha önce rapor edilen çeşitli stabilite problemlerinin de giderildiği ifade ediliyor. Sekme animasyonlarının da güncelleştirmeler içeren Firefox 8.0'ı indirmek için; 

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Hobar 8 yıl en beğenilen
Neden ingilizcesinin linkini veriyorsunuz?
ftp.mozilla.org/...

Ekleme: Düzeltme için teşekkürler.
1 Yanıt Yanıtla +25
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JrMaster 8 yıl
Dhnin reklamlarını engellediniz mi tüm tarayıcılar uçuyor :D
Yanıtla +18
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Rajeesh 8 yıl
M_aTRa_X

Mr.Legend


M_aTRa_X

ne farkı var ki.

farkı yukarda yazıyor


dostum farkındayım yukarda yazdığının. tek farkettiğim olay bi kaç icon değişmiş başka hiçbirşey yok.

40 yıllık yazılımcı konuştu, hiç bir farkı yokmuş beyler indirmeyin, bir bakıştı anladı arkadaş
M_aTRa_XMr.LegendM_aTRa_Xne farkı var ki.farkı yukarda...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Diabelica 8 yıl
Bugun. bir deneyeyim dedim. Sekmeler arasinda gezerken bariz sekilde kasiyor. Firefox gercekten bozmuş. Surekli surum cikmasi kaliteyi dusurmus.
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Team McLaren 8 yıl
firefox kullanan adamın idmle işi olmaz boşa uğraşıyorsunuz. eklentilerden video downloadhelper'i indirin bitsin. diğer indirme olayları içinde flashgot veya downthemall var eklentilerde

zaten bunlar için ff kullanıyoruz yav
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eXaLs 8 yıl
bende firefox 8 e güncelledim ancak sadece facebook açık ve zynga'dan oyun oynarken git gide yükseliyor RAM kullanımı
mesela oyunu açalı 3dk oldu

plugin-container.exe : 230.256K

firefox.exe: 193.256K

çok fazla fan sesi oluyor ve pc kasılıyor. Ne yapmam lazım?
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DH Misafiri 8 yıl
cok dandik bir surum...oyle bir fark yok....3.6.24 surumu bundan daha iyi bence, ksayfalari cok gec aciyor...ve gitdikce daha kotulesiyor ...
boyle giderse...firefox'a paydos...
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Team McLaren 8 yıl
ne zaman release kanalında 64bit versiyon göreceğiz acaba.

çok güzel olacaktır
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OrQuN 8 yıl
deneyeceğim.
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swat882 8 yıl
tr versiyonu ne zaman çıkıyor
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prince1907 8 yıl
laptoptayken 8-10 tane dh syfası açtığımda mozilla takılıyor. ama inanın crome da üstüne videolar açıyorum müzikler açıyorum face açıyorum daha başıma 3-5 sn de olsa kitlenme gelmedi. bazı arkadaşlar gözle görülür bir fark yaptı demiş mozilla 8 için ama indirmeye bile tenezzül etmeyeceğim. crome akar







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Guest-0DECB8E5A 8 yıl
idm ile uyusmuyor gormuyor videolari beyler nasil yapcaz? firefox 8 idmyi gormuyor
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agrkan 8 yıl
7deyken 9 konusuluyordu subata kadar 9 da cikar buyuk ihtimal
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2smoke 8 yıl
şu an itibari ile indirilmiyor sanırım, yoksa bende mi bir sorun var. ftp suncuusu permission denied hatası veriyor.
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meyhem 8 yıl
Firefox kullanma sebebim mi? Sadece FireBug.
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Ignite 8 yıl
Chrome
4723 Points

bu arada bunun 64 bit olanı varmı nightly var greasemonkey kullanılmıyor
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ezimuse 8 yıl
0RK
hardcrss operadaki akıcı kaydırma chrome da da olsaydı keşke
SmoothWheel

Herşeyde de eklentiye ihtiyaç yok ki :D
chrome://flags/ adresinden yumuşak kaydırmayı etkinleştirebilirsiniz ;)
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jubeii 8 yıl
Leş otuz yıllık makinelerdede sifir makinelelerdede denedim.
Sonunda stabilite olarak( bu arada onemli benim icin) OPERA tarayicidir diyorum. Tek chrome kullanmadim. Ona birsey diemicem.
Operadaki site gecisleri ileri- geriler hizli uyuz oldugum donmalar yok denecek kadar az , hiz gayet makul seviyede add-on destegi yeterli, makine kaynaklarini minumum kullanio ne de olsa linux -source kodlu. Daha ne diim Allahtan belanizi mi istionuz olmazsa onu da download edin. Hay agzini kirim mobilden yaziom illet oldum klavyeye silip silip duzeltiom nalet şu stiv herseyi iyi yapmista sunun klavyesi cok kullanissiz. Neyss…
Gogo opera.
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hardcrss 8 yıl
operadaki akıcı kaydırma chrome da da olsaydı keşke
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Team McLaren 8 yıl
bu arada firefox neredeyse herkese internet explorer kullanmayı bıraktıran tarayıcıdır. böyle büyük işler başaran oluşumlara hep saygı duydum.

arada başka girişimler de oldu tabi ama hiçbiri firefoxun yanından geçemedi.

firefox babadır. nasıl arama motoru olarak google tek geçiliyorsa, codec paketi için k-lite diyorsak, tarayıcı için de firefox diyorum ben kendi adıma.

diğerlerinde manevi olarak bir eksiklik hissediyorum resmen. canım sıkılınca beta veya alfa sürümlerini indirip geri bildirim verdiğim bile oldu.


maneviyatı geçtim kullanım olarak da eklentileriyle beraber tartışmasız bir numara.

mesela bir örnek; pcde firefoxa read it later eklentisi kurdum. android telefonuma da uygulamasını yükledim. pc de bazı sayfaları görüyorum zamanım olmuyor üşeniyorum sonra okuyayım diyorum, read it latera atıyorum, yolculuklarda trafikte vs telefondan okuyorum. ikisi senkronize oluyor.

bu eklenti chrome'da yok. bir tane flash video indirme eklentisi bile yok. kendi akıcı kaydırma özelliği yok, eklenti de takılma yapıyor. cleartype yok. butonları barları özelleştirme yok. yok oğlu yok işte her tarafı hız olsa ne olur.

zaten ikisi arasında sayfa yüklemelerinde günlük kullanımda farkedilecek bir durum da yok. chrome'un sayfayı düzgün oluşturamadığı ama firefox'un sorunsuz açtığı sayfalara da rastgeldim.

aklı olan firefox kullanır.
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