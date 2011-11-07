Firefox 8.0 kullanıma hazır, indirebilirsiniz!

Mozilla popüler internet tarayıcısı Firefox'un 8.0 sürümünü kullanıma sunmaya hazır. Resmi tanıtımı 8 Kasım'da yapılacak yeni tarayıcı indirilmeye hazır. Mozilla'nın sunucularındaki yerini alan Firefox 8.0 yerini alacağı Firefox 7'ye göre önemli güncellemeler içeriyor.

Eklentiler konusunda artık çok daha dikkatli olan Mozilla, Firefox 8.0 ile birlikte varsayılan özellik olarak eklentileri kapalı olarak sunuyor ve kullanıcılar kendi ihtiyaçları doğrultusunda eklenti ekranından diledikleri değişiklikleri yapabiliyor. Performansı arttırılan ve bellek kullanım oranının düşürüldüğü belirtilen yeni sürümde ayrıca arama kutusuna Twitter da eklendi ve bu sayede doğrudan doğruya Twitter'da arama yapılması da mümkün.

HTML5, CSS ve WebSocket üzerine bir takım güncellemeler de içeren Firefox 8.0 da ayrıca daha önce rapor edilen çeşitli stabilite problemlerinin de giderildiği ifade ediliyor. Sekme animasyonlarının da güncelleştirmeler içeren Firefox 8.0'ı indirmek için;