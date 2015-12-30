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Firefox OS farklı sektörlerde yaşayacak

Büyük emeklerle Firefox OS işletim sistemini geliştiren Mozilla, akıllı telefon pazarındaki hüsran sonrasında farklı kategorilerde kendisine şans aramaya çalışacak.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Firefox OS farklı sektörlerde yaşayacak


Büyüm umutlarla akıllı telefon pazarına giren Firefox OS platformu, yine büyük bir hayalkırıklığıyla çekilmek zorunda kalmıştı. Verilen emeklerin boşa gitmesini istemeyen Mozilla, farklı cihaz ve sektörlere yönelerek Firefox OS platformunu yaşatmak niyetinde. 

Mozilla başkan yardımcısı Ari Jaaksi, en iyi kullanıcı tecrübesini sunamayacaklarını anladıkları için akıllı telefon pazarından çekildiklerini ancak farklı ortamlar için denemeler yapaya devam ettiklerini açıklamıştı. Mozilla'nın hangi sektörlere yöneleceği sızan bir dökümanda ortaya çıktı.

Firefox OS platformunun önümüzdeki yıllarda hedefi HDMI adaptörler, yönlendiriciler, tabletler ve klavye tarzındaki bilgisayarlar olarak belirlenmiş. Şimdiden tasarım şablonları ve temel özellikler hazırlanmış durumda. Mozilla'nın yeni planları için farklı üreticilerle görüşme halinde olduğu sanılıyor. 

Hali hazırda HDMI üzerinden televizyonlara bağlanan adaptörlerde Chrome OS, Android, Windows 10 gibi işletim sistemlerini görüyoruz. Kullanıcılara dev ekranda bilgisayar keyfi sunan adaptörlere Mozilla da kayıtsız kalamamış görünüyor. Yine Google'ın OnHub yönlendiricisine benzer bir şekilde Firefox Hub adında bir proje mevcut. Güvenlik odaklı olan yönlendiricide web sunucusu kurabilme ve otomatik olarak güncelleme alma özellikleri yer alıyor. 

Projeler içerisinde en ilginci ise Firefox Pi bilgisayarlı klavye. Eğitim kuruluşları ve gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen Firefox Pi  cihazında Raspberry Pi veya Kano tabanlı bir geliştirici kartı yer alıyor. Klavye ve trackpad barındıran cihaz, harici ekranlara bağlanarak bir bilgisayar tecrübesi sunuyor. 

Projeler içerisinde gerçekleşmeye en yakın olanların HDMI adaptör ile tabletler gibi duruyor zira geliştirmesi ve üretimi kolay. Ayrıca Mozilla'nın akıllı telefon pazarında kazandığı deneyimler bu projelerde oldukça yardımcı olacaktır. Mozilla'nın kısa süre sonra planlarını teknoloji dünyası ile paylaşması bekleniyor.  

http://hexus.net/tech/news/software/89168-firefox-os-may-installed-hdmi-sticks-routers-tablets-etc/ Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 3 yıl
Başlığı görünce geçti o işler Mozillacım diyecektim kii Firefox Pi beni baya bir heyecanlandırdı .
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umut_baris 3 yıl
Firefox pi çok iyi olur. Yeter ki iyi donanım yazılım uyumu olsun. Kararlı çalışsın her türlü alır yürür.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
uzun zamandır donanım haber Firefox OS hakkında hiç bir haberi zamanında yayınlamadı ! bu son gelişme oldukça şaşırtıcı :)
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GenkaNuank 3 yıl
Firefox pi MANYAQ EFSANE OLUR
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