Firefox OS tabanlı medya oynatıcı Matchstick'in gecikeceği açıklandı

25 Dolarlık fiyata sahip cihaz Firefox-OS tabanlı Fling adı verilen bir işletim sistemi kullanıyor. Telefonunuzda veya tabletinizde ki görüntüyü televizyona aktarmanıza yarayan bu ufak aparat Mozilla app store uygulamalarına destek verirken ayrıca kendi uygulama marketine de sahip. İlk açıklandığında ürünün çift çekirdekli Rockchip 3066 işlemci, 1 GB bellek ve 4 GB dahili depolama ile geleceği söylenmişti. Gecikme açıklamasında ise işlemcinin 4 çekirdeğe yükseltileceği ve wi-fi konusunda performans artışları yaşanacağı belirtildi.
Ayrıca cihazın korsana karşı bir sistem olan DRM'e de destek vereceği açıklandı. Netflix gibi büyük bir çok eğlence hizmeti DRM desteği istiyor, bu bağlamda cihazın Netflix hizmetini de verebileceğini söyleyebiliriz.
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İşim olmaz drm ile.
Korsan akar diyorsun yani
Yoksa sadece Netflix'e mi sinir oluyorsun?