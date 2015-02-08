Firefox OS tabanlı medya oynatıcı Matchstick'in gecikeceği açıklandı

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Kickstarter projesi olarak başlayan ve 500 bin dolardan fazla başlangıç ücreti toplayan Matchstick'in son kullanıcıya ulaşmasının biraz gecikeceği açıklandı. Ancak bu açıklama sadece kötü haber içermiyor, gecikmenin ardından kullanıcılar güncellenmiş donanım ile birlikte cihaza sahip olacaklar.25 Dolarlık fiyata sahip cihaz Firefox-OS tabanlı Fling adı verilen bir işletim sistemi kullanıyor. Telefonunuzda veya tabletinizde ki görüntüyü televizyona aktarmanıza yarayan bu ufak aparat Mozilla app store uygulamalarına destek verirken ayrıca kendi uygulama marketine de sahip. İlk açıklandığında ürünün çift çekirdekli Rockchip 3066 işlemci, 1 GB bellek ve 4 GB dahili depolama ile geleceği söylenmişti. Gecikme açıklamasında ise işlemcinin 4 çekirdeğe yükseltileceği ve wi-fi konusunda performans artışları yaşanacağı belirtildi.Ayrıca cihazın korsana karşı bir sistem olan DRM'e de destek vereceği açıklandı. Netflix gibi büyük bir çok eğlence hizmeti DRM desteği istiyor, bu bağlamda cihazın Netflix hizmetini de verebileceğini söyleyebiliriz.