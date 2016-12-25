LG G5 2016 yılının en kolay tamir edilebilir telefonu seçildi

LG G5, iFixit takımı tarafından 2016 yılındaki tamiri en kolay akıllı telefon seçildi. 10 üzerinden 8 puan alan ve modülerliğiyle öne çıkan telefonu Google Pixel modelleri takip ediyor.
Yılın tamiri en kolay telefonu LG G5
Modülerliğiyle öne çıkan bir telefonun tamirinin kolay olması pek şaşırtıcı olmasa gerek. Son dönemde çoğu akıllı telefonun yekpare tasarıma geçmesi, daha dar alana daha fazla parça sığdırılması gibi etkenlerle telefonların tamiri de zorlaştı. LG G5 modüler tasarımı sayesinde tamir edilebilirlik konusunda 8/10 puan ile senenin galibi çıkıyor.
2016 yılının tamiri en zor telefonu ise Galaxy S7/S7 Edge modeli oldu. 10 üzerinden 3 puan alan ve cam-metal kasada adeta yapışkan ve camdan oluşan bir sandviçe benzetilen telefonu açması ve tamir etmesi en zor telefon olmasına yetiyor. 4 puan ile Note 7 de tamiri zor bir telefon. Bazı modüler parçalara sahip olsa da az alana çok parça sıkıştırılması telefonun toplatılmasına kadar giden sürecin sorumlusu olarak gösteriliyor.
Sıralamaya gelecek olursak LG G5 8 puan ile modülerliğinin de sayesinde en kolay tamir edilebilen telefon oluyor. 2. sırada 7 puan ile Google Pixel /XL modelleri var. Dahili pek çok parçanın modüler olması tamiri kolaylaştırsa da ekranı kırmadan telefonun içini açmak oldukça zor. 3. sırada ise Apple iPhone 7 / Plus var. Pil ve ekran değişimi basit olsa da telefonu açmak için dört farklı tornavida gerekiyor. 4. sırada 6 puan ile iPhone SE var. iPhone 7'ye benzer şekilde ekran ve pil kolay şekilde değiştirilebilse de tamir sırasında Touch ID bağlantısını kırmak oldukça kolay. Son 2 sırayı 4 puan ile Note 7 ve 3 puan ile Galaxy S7/Edge modelleri alıyor.
http://wccftech.com/lg-g5-easiest-smartphone-repair-year-2016/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
alırsın lg türkiye ürünün servisi rezil gerçi telefonda rezil g2 g4 g4 hepsi dökülüyor dahası ithalat olarak zaten daha ucuza alabiliyoruz
lg alacağıma gider samsung alırım hiç değilse telefon patlasada firma malının arkasında duruyor
benim şuan hala g2 var işimi görüyor kardeşimde de g2 vardı 4 aydan fazla servisi süründürdü zaten tüketici hakem heyeti diye bir şey var oda bir halta yaramıyor muz cumhuruyetinde düzgün çalışan bir kurum mu olur zor bela ürünü aldım haziran sonu verdiğim ürünü ekim ortalarında aldım bize veriliş tarihi olarakta ağustos olarak kağıtta verdiler birde piyasada g4 patatesi var o daha betermiş
şimdide bu saçma sapan ürünü modüler yaptılar beceriksiz insanlara ürün yaptırırsan sonuç satamazsın müşteri kaybedersin serinin en beğenilen ürünü g2 idi onu incelterek metal kasaya koysalar çok satarlar ama beyin fakirinden iş beklemek hata sürü ile aksesuar ürettiler ama o aksesuarlar da şimdi çöp olacak diğer model büyük bir ihtimal bütün kasa (pil vs çıkartılamayan) olucak
Metal olunca ne oluyor?
Hem hissiyatı gayet iyi, diğerlerinin yarı fiyatına hemde. Alüminyum işte daha ne olacak
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
8499 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
ifixit, lg g5 ifixit ve