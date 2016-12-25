Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G5 2016 yılının en kolay tamir edilebilir telefonu seçildi

LG G5 modülerliğiyle öne çıkan bir telefon oldu. Değiştirilebilir pili, yeni özellikler ekleyen veya olan özellikleri geliştiren modülleriyle birlikte 2016'daki tamiri de en kolay telefon seçildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,5b
1
18
Cep Telefonları
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 LG G5, iFixit takımı tarafından 2016 yılındaki tamiri en kolay akıllı telefon seçildi. 10 üzerinden 8 puan alan ve modülerliğiyle öne çıkan telefonu Google Pixel modelleri takip ediyor.

Yılın tamiri en kolay telefonu LG G5

 Modülerliğiyle öne çıkan bir telefonun tamirinin kolay olması pek şaşırtıcı olmasa gerek. Son dönemde çoğu akıllı telefonun yekpare tasarıma geçmesi, daha dar alana daha fazla parça sığdırılması gibi etkenlerle telefonların tamiri de zorlaştı. LG G5 modüler tasarımı sayesinde tamir edilebilirlik konusunda 8/10 puan ile senenin galibi çıkıyor.
 2016 yılının tamiri en zor telefonu ise Galaxy S7/S7 Edge modeli oldu. 10 üzerinden 3 puan alan ve cam-metal kasada adeta yapışkan ve camdan oluşan bir sandviçe benzetilen telefonu açması ve tamir etmesi en zor telefon olmasına yetiyor. 4 puan ile Note 7 de tamiri zor bir telefon. Bazı modüler parçalara sahip olsa da az alana çok parça sıkıştırılması telefonun toplatılmasına kadar giden sürecin sorumlusu olarak gösteriliyor.
 Sıralamaya gelecek olursak LG G5 8 puan ile modülerliğinin de sayesinde en kolay tamir edilebilen telefon oluyor. 2. sırada 7 puan ile Google Pixel /XL modelleri var. Dahili pek çok parçanın modüler olması tamiri kolaylaştırsa da ekranı kırmadan telefonun içini açmak oldukça zor. 3. sırada ise Apple iPhone 7 / Plus var.  Pil ve ekran değişimi basit olsa da telefonu açmak için dört farklı tornavida gerekiyor. 4. sırada 6 puan ile iPhone SE var. iPhone 7'ye benzer şekilde ekran ve pil kolay şekilde değiştirilebilse de tamir sırasında Touch ID bağlantısını kırmak oldukça kolay. Son 2 sırayı 4 puan ile Note 7 ve 3 puan ile Galaxy S7/Edge modelleri alıyor.

http://wccftech.com/lg-g5-easiest-smartphone-repair-year-2016/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ergenius 2 yıl en beğenilen
4 farklı tornavida olması iyi . Bulunduğum caddede en az 100 telefoncu var . Telefondan anlayan 1 tane adam yok. Dokuzuna Meizu sormak için girdim . Biri bile markayı tanımadı
4 farklı tornavida olması iyi . Bulunduğum caddede en az 100 telefoncu var . Telefondan anlayan 1 tane adam yok. Dokuzuna Meizu sormak için girdim . Biri bile m...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 2 yıl
Lg nasıl olsa kronik sorunu olur diye kolay tamir edilir yapmış. Askflslf..
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
verag 2 yıl
bazen de adamların tamir işine gelmiyor xperia z ilk çıktığından almıştım arkadaş sim kart yuvasına boş adaptör sokması sebebi ile iletkenleri kırılmıştı istanbulda birsürü telfoncu gezdim parça yok deiler parça bulduk neymiş ayakları alttaymış anakarta ısı verince telefonun kartı gidebilirmiş en az 40 telefoncu gezdim yapılmaz dedi en son eniştemin bir arkadaşına götürdüm havya ile yaptı adam demekki imkansız değilmiş ama uğraşmak istemiyormuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdc55 2 yıl
demek ki en çok tamire ihtiyaç duyulan akıllı telefon olabilir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 2 yıl
kolay tamir edilmek değil, zor bozulmak maharet isteyen bölüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
g5 in 1. olduğu tek nokta olabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Değiştirdkleri için direk tamir ihtiyacı duymuyorlar kjasfhgadsj
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hector_1990 2 yıl
lg pişmanlıktır
alırsın lg türkiye ürünün servisi rezil gerçi telefonda rezil g2 g4 g4 hepsi dökülüyor dahası ithalat olarak zaten daha ucuza alabiliyoruz
lg alacağıma gider samsung alırım hiç değilse telefon patlasada firma malının arkasında duruyor
benim şuan hala g2 var işimi görüyor kardeşimde de g2 vardı 4 aydan fazla servisi süründürdü zaten tüketici hakem heyeti diye bir şey var oda bir halta yaramıyor muz cumhuruyetinde düzgün çalışan bir kurum mu olur zor bela ürünü aldım haziran sonu verdiğim ürünü ekim ortalarında aldım bize veriliş tarihi olarakta ağustos olarak kağıtta verdiler birde piyasada g4 patatesi var o daha betermiş
şimdide bu saçma sapan ürünü modüler yaptılar beceriksiz insanlara ürün yaptırırsan sonuç satamazsın müşteri kaybedersin serinin en beğenilen ürünü g2 idi onu incelterek metal kasaya koysalar çok satarlar ama beyin fakirinden iş beklemek hata sürü ile aksesuar ürettiler ama o aksesuarlar da şimdi çöp olacak diğer model büyük bir ihtimal bütün kasa (pil vs çıkartılamayan) olucak
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktivist-X 2 yıl
Tamire çok ihtiyacı oluyordu LG telefonların işte arge budur.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guhong01 2 yıl
Modüler kısımdan dolayı çıtır çıtır oynayan telefon tabiki kolay tamir edilir, araç gerece bile gerek yok. Şuana kadar 1 kişide G5 gördüm, iyi patladı bu yıl LG
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şaban Oğlu Şaban 2 yıl
Diğerleri metal kasa bu metal diye yutturulmuş plastik, o yüzden kolay tamir oluyordur. Incelemelerde kasa çatır çatır parçalanıyor böyle metal mi olur?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 2 yıl Şaban Oğlu Şaban
Şaban Oğlu Şaban
Diğerleri metal kasa bu metal diye yutturulmuş plastik, o yüzden kolay tamir oluyordur. Incelemelerde kasa çatır çatır parçalanıyor böyle metal mi olur?

Metal olunca ne oluyor?

Hem hissiyatı gayet iyi, diğerlerinin yarı fiyatına hemde. Alüminyum işte daha ne olacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Abdülhak Hamit Tarhan 2 yıl
Telefonun içi boş zaten :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +61 Bay Robot +49 sepulturgay +47 frostburn +29 Askaparta +26 Mutlak.Sıfır +24 Johan Elmander +24 Wi Fi +23 oly1786 +20 deoks +18
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8499 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ifixit, lg g5 ifixit ve
4 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Göksel Ali Pehlivan MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Çin'in hayalet uçağı, düşük fiyatıyla meydan okuyor 2 yıl Tesla’nın Süperşarj istasyonlarına heyecan verici güncelleme 2 yıl Simitli, tesbihli, sünnet çocuklu yerel emoji klavyesi 2 yıl Birleşmiş Milletler onayladı: Uluslararası Teknoloji Bankası Türkiye'de çalışacak 2 yıl 5G devrimi CES 2017 Fuarı'nda olacak 2 yıl İlk sanal gerçeklik gözlüğü 50 yaşında 2 yıl LG, çift yıkama gözüne sahip çamaşır makinesini Türkiye’ye getiriyor 2 yıl Snapchat İsrailli arttırılımış gerçeklik firmasını almaya çok yakın 2 yıl Apple Store'da 24 farklı oyun ve uygulama indirime girdi 2 yıl Mobilite: Telefona gelen 2017 vergisi ve gündemdeki konular 2 yıl Türkiye'nin ilk özgün tasarımlı helikopteri IDEF 2017'de gün yüzüne çıkacak 2 yıl Obama'dan Trump'a son çelme: Müslüman kaydı tutulmayabilir 2 yıl Yeni 2017 Kia Picanto'nun eskiz tasarım görselleri yayınlandı 2 yıl Kavisli ekranlı BlackBerry Mercury sızdırıldı 2 yıl Alien: Covenant'ın ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Firefox XP ve Vista'yı Eylül 2017'ye kadar destekleyecek 2 yıl Rusların uçan tabut lakaplı uçağı: Tupolev TU-154 yine düştü! 2 yıl 2016 yılında Google üzerinde hangi ülke en çok kimi aradı? 2 yıl KFC'nin yeni akıllı restoranı yüz ifadesine bakarak sipariş önerecek 2 yıl Karabük Üniversitesi öğrencileri robot yarışmasında dünya şampiyonu oldu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG G5 2016 yılının en kolay tamir edilebilir telefonu seçildi Sonraki Cyanogen yolun sonuna geldi 2 yıl A-Data UE710 incelemesi "iOS cihazlar için ek depolama alanı" 2 yıl ABD yargısından sürpriz karar: Polisler telefonları inceleyebilir 2 yıl Sosyal ağlarda terörü destekleyen paylaşımlarda bulunan 1656 kişi tutuklandı 2 yıl Microsoft "Surface Phone" ile yeni bir kategori getirmek istiyor 2 yıl Volvo'dan araba anahtarlarının İsviçre çakısı: "Red Key" 2 yıl Find Him: Eğlenceli ve bir o kadar da dikkat istiyor 2 yıl "2017'de telefon fiyatlarında ciddi artış olacak" 2 yıl Dünya'ya çok da uzak olmayan devasa bir galaksi kümesi bulundu 2 yıl Apple'ın olası anlaşmazlıklardaki en büyük silahı: Apple Store 2 yıl Nvidia Hot Fix sürücü yayınlandı 2 yıl Makyajlanan yeni Volkswagen Golf R artık daha güçlü 2 yıl Nvidia çalışanları, köpeklerini şirkete götürebiliyor 2 yıl Sürücüsüz Uber araçları Kaliforniya'ya veda ediyor: Yeni durak Arizona 2 yıl Türkiye’nin ilk yerli yapım online dizisi: Masum 2 yıl Opera Max 50 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı 2 yıl Cherry MX Silent Switchleri tüm üreticilere açtı 2 yıl Apple Watch için kameralı kayış CMRA satışa çıkıyor 2 yıl Firefox'un çoklu işlem mimarisi yakında daha fazla kullanıcıya sunulacak 2 yıl Google 2017'de iki premium akıllı saat çıkaracak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Tesla'yı
DonanımHaber
(Ss’li) Tembel Türk Gençliği Dünyanın
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim