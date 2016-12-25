LG G5 2016 yılının en kolay tamir edilebilir telefonu seçildi

LG G5, iFixit takımı tarafından 2016 yılındaki tamiri en kolay akıllı telefon seçildi. 10 üzerinden 8 puan alan ve modülerliğiyle öne çıkan telefonu Google Pixel modelleri takip ediyor.

Yılın tamiri en kolay telefonu LG G5

Modülerliğiyle öne çıkan bir telefonun tamirinin kolay olması pek şaşırtıcı olmasa gerek. Son dönemde çoğu akıllı telefonun yekpare tasarıma geçmesi, daha dar alana daha fazla parça sığdırılması gibi etkenlerle telefonların tamiri de zorlaştı. LG G5 modüler tasarımı sayesinde tamir edilebilirlik konusunda 8/10 puan ile senenin galibi çıkıyor.

2016 yılının tamiri en zor telefonu ise Galaxy S7/S7 Edge modeli oldu. 10 üzerinden 3 puan alan ve cam-metal kasada adeta yapışkan ve camdan oluşan bir sandviçe benzetilen telefonu açması ve tamir etmesi en zor telefon olmasına yetiyor. 4 puan ile Note 7 de tamiri zor bir telefon. Bazı modüler parçalara sahip olsa da az alana çok parça sıkıştırılması telefonun toplatılmasına kadar giden sürecin sorumlusu olarak gösteriliyor.

Sıralamaya gelecek olursak LG G5 8 puan ile modülerliğinin de sayesinde en kolay tamir edilebilen telefon oluyor. 2. sırada 7 puan ile Google Pixel /XL modelleri var. Dahili pek çok parçanın modüler olması tamiri kolaylaştırsa da ekranı kırmadan telefonun içini açmak oldukça zor. 3. sırada ise Apple iPhone 7 / Plus var. Pil ve ekran değişimi basit olsa da telefonu açmak için dört farklı tornavida gerekiyor. 4. sırada 6 puan ile iPhone SE var. iPhone 7'ye benzer şekilde ekran ve pil kolay şekilde değiştirilebilse de tamir sırasında Touch ID bağlantısını kırmak oldukça kolay. Son 2 sırayı 4 puan ile Note 7 ve 3 puan ile Galaxy S7/Edge modelleri alıyor.

http://wccftech.com/lg-g5-easiest-smartphone-repair-year-2016/