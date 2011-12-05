Firefox gelirinin yüzde 84'ünü oluşturan Google ortaklığını sona erdirdi

Internet Explorer'ın web tarayıcı pazarında büyük bir hakimiyet sürdüğü dönemde yayınlanan açık kaynak Firefox kısa sürede popüler olarak en çok kullanılan ikinci tarayıcı olmuştu. Internet Explorer ağırlıklı olarak Microsoft ürünü arama motorlarına varsayılan olarak destek verdiği için Google gibi arama motorları Firefox ile ortaklık yapma yolunu seçmişti.

Firefoz uzun yıllar varsayılan arama motoru olarak Google'ı kullandı ve bu ortaklık gelirinin yüzde 84-86'sını oluşturdu. Ancak son dönemlerde Firefox'un giderek popülerliğini kaybetmesi ve Chrome'un ikinci sırayı çok az farkla ele geçirmesi ortaklığı da bozdu.

Kasım ayında sözleşmeye göre sona eren ortaklık yenilenmedi. Firefox resmi bir açıklama yapmasa da arama motoru sağlayıcılarının gelecekte Mozilla'nın en önemli gelir kaynağını oluşturmaya devam edeceğini belirtmekle yetindi. Google cephesinde ise sözleşme yenileme için resmi bir girişim yok. Ancak şu da bir gerçek ki Google çekildiği zaman yerini Bing ve Yahoo gibi rakipleri alacak. Google buna izin vermek istemeyebilir.

Mozilla'nın varlığını devam ettirebilmesi için kısa sürede yeni bir anlaşma yapması gerekiyor. Vakfın önemli elemanlarından Mike Shaver'ın ayrılışı Mozilla için büyük bir darbe olmuştu. Otoriteler Firefox'un sona gelmemesi için elini çabuk tutması konusunda hem fikir.