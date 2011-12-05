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Firefox gelirinin yüzde 84'ünü oluşturan Google ortaklığını sona erdirdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Internet Explorer'ın web tarayıcı pazarında büyük bir hakimiyet sürdüğü dönemde yayınlanan açık kaynak Firefox kısa sürede popüler olarak en çok kullanılan ikinci tarayıcı olmuştu. Internet Explorer ağırlıklı olarak Microsoft ürünü arama motorlarına varsayılan olarak destek verdiği için Google gibi arama motorları Firefox ile ortaklık yapma yolunu seçmişti. 
Firefoz uzun yıllar varsayılan arama motoru olarak Google'ı kullandı ve bu ortaklık gelirinin yüzde 84-86'sını oluşturdu. Ancak son dönemlerde Firefox'un giderek popülerliğini kaybetmesi ve Chrome'un ikinci sırayı çok az farkla ele geçirmesi ortaklığı da bozdu. 
Kasım ayında sözleşmeye göre sona eren ortaklık yenilenmedi. Firefox resmi bir açıklama yapmasa da arama motoru sağlayıcılarının gelecekte Mozilla'nın en önemli gelir kaynağını oluşturmaya devam edeceğini belirtmekle yetindi. Google cephesinde ise sözleşme yenileme için resmi bir girişim yok. Ancak şu da bir gerçek ki Google çekildiği zaman yerini Bing ve Yahoo gibi rakipleri alacak. Google buna izin vermek istemeyebilir. 
Mozilla'nın varlığını devam ettirebilmesi için kısa sürede yeni bir anlaşma yapması gerekiyor. Vakfın önemli elemanlarından Mike Shaver'ın ayrılışı Mozilla için büyük bir darbe olmuştu. Otoriteler Firefox'un sona gelmemesi için elini çabuk tutması konusunda hem fikir. 

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symbiat 7 yıl en beğenilen
Açıkcası firefox 64 bit gece sürümleri ile çok mutluyum.
Ve benim için internet firefox demektir. Chrome bana fox ta olmayan ve benim işime yarayan hiç bir şey sunmazken chrome a geçmeye gerek görmüyorum.
Herkesin kullanım alışkanlıkları farklıdır buna saygı duyuyorum, lakin fox ile chrome u kıyaslayıp, chrome un firefox dan çok daha iyi olduğunu söylemennin elle tutulur hiç bir bilimsel yanını göremiyorum.
Chrome ile interneti daha hızlı gezemiyorum, chrome firefox dan daha uyumluda değil, adblock "hala" en tutarlı firefoxta çalışıyor. İhtiyaç duyduğum tüm eklentilere sahibim, hal böylekende chrome a göç etmenin bana kattığı hiçbirşey malesef yok.
Bu gün chrome un bu kadar hızlı yayılmasının tek sebebi tamamen google teknolojileri ile olan entegrasyonu ve basitliğidir.
Ki bu saydıklarımın hiçbiri benim için bir anlam iafade etmiyor. Bugün web bu noktada ise, ie9 chrome gibi tarayıcılar varsa bu firefox sayesinde olmuştur. Alternatif bir web deneyiminin var olduğunu insanlara firefox göstermiştir.Şimdi kalkıp insanların firefox u bir anda yerin dibine sokmak istemelerini anlamış da değilim.
Açıkcası firefox 64 bit gece sürümleri ile çok mutluyum.Ve benim için internet firefox demektir. Chrome bana fox ta olmayan ve benim işime yarayan hiç bir ş...
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Batuist 7 yıl
Bu adam firefoxa ya düşman yada bunla ilgili hiçbirşey bilmiyor. Haberde firefoxun popülerliğini kaybetmesinden bahsediyor. chrome'um kısa bir süre firefux'u kullanım oranlarında geçmesi firefoxun popülerliğini kaybettiği anlamına gelmez. burada chrome kullanıcı sayısında artış olurken düşüş firefoxta değil internet explorerda.. Arkadaş dünyadan haberiniz yoksa yazı filan yazmayın .. paranızı ben veriyim insanları yanlış bilgilendirmeyin..
Bu adam firefoxa ya düşman yada bunla ilgili hiçbirşey bilmiyor. Haberde firefoxun popülerliğini kaybetmesinden bahsediyor. chrome'um kısa bir süre firefux'u ku...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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SoldaTr 7 yıl
Opera
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Besiktask34 7 yıl
hala en iyisi
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One Day 7 yıl
bende firefox batıyor sandım
chrome yetişti ama
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huntercem 7 yıl
ayrıca webGl teknolojisini bilmeyenler için
ro.me/...
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huntercem 7 yıl
Bir dönem Opera bir dönem Firefox ve şuan Chrome kullanmaktayım. Şuan için en iyisi chrome.
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sahmat_78 7 yıl
yıllarca firefox kullandım, 6 aydır filanda chrome kullanıyorum.
Genel olarak chrome firefox opera explorer
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KYDzhoPPHRBZO 7 yıl
Chrome'un hiçbir bilimsel getirisi yok demek tamamen saçmalıktır.

Lütfen güncel detaylı benchmarkları, Google'ın dünyaya kazandırdığı WebGL teknolojisini falan bir araştırın lütfen.

Google'ın bizlere ne gibi şeyler kazandırdığını ve Firefox'u nasıl etkilediğini şöyle özetliyeyim size:

- Bugün Firefox Sync denen şey tüm firefox sürümlerinde kullanılmadan önce Chrome'da varsayılan olarak mevcuttu.

- Firefox birkaç ay öncesine kadar sürükle-bırak özelliği ile formlara veri bırakamıyordu :)

- Bahsettiğiniz Adblock eklentisi, Chrome Webstore'da aylardır bulunuyor ancak en popüler reklam engelleme eklentisi olamadı, çünkü alternatif olarak Chrome'da bulunan eklenti daha başarılı. Kaldı ki neye göre Firefox'taki Adblock'un daha iyi çalıştığı ifade ediliyor anlamış değilim, en son chrome 3 falan kullandınız sanırım.

- Tüm ayarlarınız eklentileriniz bir gmail hesabı sayesinde yedekleniyor

- Tüm eklentileriniz versiyondan bağımsız olarak çekirdeğe yönelik çalışıyor ve sürüm güncellemelerinde "off bu eklenti bu versiyonla uyumsuz:(" demiyorsunuz.

- Ortada bariz bir arayüz başarısı var, kullanım kolaylığı var bu inkar edilebilecek bir olay değil.

- Sistem kaynaklarını daha mantıklı kullanma konusunda Chrome'un bariz bir üstünlüğü var. Daha fazla sistem kaynağı talep etmesine rağmen sisteminizi bunaltmadan bu alanı değerlendirmekte, Firefox'ta olay böyle değil.

- Chrome'da bölünmüş sekme yapısı var, her sekme ayrı bir tarayıcı gibi çalışır ve programlama mantığına göre doğru olan da budur.

- Firefox'un tek başarılı yönü(chrome'a göre, opera'ya göre değil) geçmiş yönetimidir. Chrome daha çok internetle haşır neşirdir, adres çubuğuna yazdığınız kelimelere dönen cevaplarda online sonuçlar önplandadır, Firefox'ta ise local sonuçlar önplandadır.

Özetle Google, geliştiren, rakiplerinin ufkunu açan bir tarayıcı sunmuştur. adres çubuğunuza chrome://flags yazarak deneysel pekçok özelliği de görebilirsiniz.

Ayrıca Google'ın büyük bir pazarlama arayışı yok, sadece kendi diliyle yazılan bir programın başarısını gösteriyor. Firefox'un ise uzun bir geçmişi var istatistikleri incelerseniz de Firefox kullananların daha çok Chrome'a geçiş yaptığını görebilirsiniz.
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sonalp 7 yıl
cario back-end kullanmaktan vazgeçmedikleri süreçe ff yenilmeye mahkum !
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apokoc 7 yıl
mozilla vakfı zaten kar amacı güdmeden çalışıyor haber biraz saçma olmş :) duyan mozilla batıyor sanacak
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Barlas 7 yıl apokoc
apokoc

mozilla vakfı zaten kar amacı güdmeden çalışıyor haber biraz saçma olmş :) duyan mozilla batıyor sanacak

serverları açık tutabilmek maliyet zaten.
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Sismar 7 yıl
Kim ne derse desin Firefox.
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captaincato 7 yıl
Firefox vazgeçemediğim bir browser bilgisayarımda olmazsa olmazlarımdan biri chrome bir iki sefer denedim evt fena değil hoş yanları var,comodo internet browser inde var farkları yok gibi ama hiçbiri firefoxun sunduğu rahatlığı sunmuyor sadece 2 çekirdekli sistemlerde flash uygulamalarında fazla kasıyor eklenti sorunlarını bu konuda çözdükleri zaman tamamen rakipsiz olacaktır,hiçbir tarayıcı vazgeçilmez değildir,firefox hariç :)...
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alito 7 yıl
kısacası buradaki durumu açıklayayım:
firefox güzel tarayıcı ama şu hantal yapısından kurtulmalı. kurtulduğu an hızla eski gücüne kavuşabilir.
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