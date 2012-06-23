Firefox haftaya Android için önemli bir duyuru yapacak

Bu yıl Windows 8 de dahil olmak üzere tüm platformlarda tek bir tarayıcı tasarımı ile bütünleşik bir internet tecrübesi sunmak için çalışmalarını sürdüren Mozilla vakfı, haftaya Android için önemli bir duyuru yapacağını açıkladı.

Hızlı, akıllı ve güvenli şeklinde bir slogan belirleyen Mozilla, tanıtım görselinde de bir akıllı telefon kullanmış. Belirli telefon modelleri için, yeni mobil Firefox tarayıcısının tasarımını ortaya koyan beta sürümü hali hazırda kullanılıyordu. Yapılacak tanıtımın bu sürüm etrafında odaklanacağı tahmin ediliyor. Son güncelleme ile Firefox 14 betasına Flash desteği eklenirken performansta da iyileştirmeler yapılmıştı.

Gelecek hafta başlayacak Google I/O 2012 konferansında Android için Chrome tarayıcısının Jelly Bean sürümünde standart tarayıcı olacağının açıklanması ihtimali Firefox'u da hamle yapmaya zorlamış olabilir. Özellikle Android açısından gelecek hafta önemli sürprizler barındırıyor.