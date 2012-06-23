Firefox haftaya Android için önemli bir duyuru yapacak

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Bu yıl Windows 8 de dahil olmak üzere tüm platformlarda tek bir tarayıcı tasarımı ile bütünleşik bir internet tecrübesi sunmak için çalışmalarını sürdüren Mozilla vakfı, haftaya Android için önemli bir duyuru yapacağını açıkladı.
Hızlı, akıllı ve güvenli şeklinde bir slogan belirleyen Mozilla, tanıtım görselinde de bir akıllı telefon kullanmış. Belirli telefon modelleri için, yeni mobil Firefox tarayıcısının tasarımını ortaya koyan beta sürümü hali hazırda kullanılıyordu. Yapılacak tanıtımın bu sürüm etrafında odaklanacağı tahmin ediliyor. Son güncelleme ile Firefox 14 betasına Flash desteği eklenirken performansta da iyileştirmeler yapılmıştı.
Gelecek hafta başlayacak Google I/O 2012 konferansında Android için Chrome tarayıcısının Jelly Bean sürümünde standart tarayıcı olacağının açıklanması ihtimali Firefox'u da hamle yapmaya zorlamış olabilir. Özellikle Android açısından gelecek hafta önemli sürprizler barındırıyor.
https://twitter.com/firefox/status/216281554031357952 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dolphin'de ekrana (okumak istediğiniz yazıya doğru) 2 kez hızlıca dokunursanız ekran zoom yapar ve yazıları ekrana sığdırır. ha kocaman olmaz yazılar ama okunabilir büyüklükte oluyor
htc nin standart tarayıcısında da var bu özellik
1- Flashlarda bazen çok kasıyor, sorunlar çıkartıyor. Ki bu birazda Adobe'un beceriksizliği olsa gerek.
2. Her sürün değişiminde eklentiler uyumsuz hale geliyor. Ki bu çok gıcık bir durum.
Mobil sürümde böyle saçmalıklar olmaz ise diğerlerine karşı şansı var, aksi taktirde her ortamda aynı arayüz olacak diye kimse kullanmaz.
Anladığım kadarıyla sayfa içindeki kaydırma çubuklarından bahsediyorsun mesela aşağıdaki linkte vatanbilgisayarda S2 için yapılan diğer yorumları görebilmek için o çubuğu tutup kaydırmanız gerekiyor ama bu olay imkansız. Açıkçası ingilizce bilsem bu durumu Google ve tarayıcı üreticilerine rapor ederdim ama malesef yok... vatanbilgisayar.com/...
Not: Böyle bir eklenti veya özelliği olan bir tarayıcı varsa bildiğiniz, paylaşırmısınız...
Not2: Dolphin tarayıcı ile o linkin yada butonun üzerine basılı tutup sonra parmağını aşağı kaydırınca linki tıklamadan görüntüleyebiliyorsun ama, zahmetli biraz... bu işin kolayı yokmudur...
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