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Firefox haftaya Android için önemli bir duyuru yapacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,9b
1
12
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl Windows 8 de dahil olmak üzere tüm platformlarda tek bir tarayıcı tasarımı ile bütünleşik bir internet tecrübesi sunmak için çalışmalarını sürdüren Mozilla vakfı, haftaya Android için önemli bir duyuru yapacağını açıkladı. 
Hızlı, akıllı ve güvenli şeklinde bir slogan belirleyen Mozilla,  tanıtım görselinde de bir akıllı telefon kullanmış. Belirli telefon modelleri için, yeni mobil Firefox tarayıcısının tasarımını ortaya koyan beta sürümü hali hazırda kullanılıyordu. Yapılacak tanıtımın bu sürüm etrafında odaklanacağı tahmin ediliyor. Son güncelleme ile Firefox 14 betasına Flash desteği eklenirken performansta da iyileştirmeler yapılmıştı. 
Gelecek hafta başlayacak Google I/O 2012 konferansında Android için Chrome tarayıcısının Jelly Bean sürümünde standart tarayıcı olacağının açıklanması ihtimali Firefox'u da hamle yapmaya zorlamış olabilir. Özellikle Android açısından gelecek hafta önemli sürprizler barındırıyor. 

https://twitter.com/firefox/status/216281554031357952 Yorum Yaz
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savasserter 7 yıl en beğenilen
Mobilde operanın üzerine tanıma arkadaş...
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nty35 7 yıl
rcelik21
Tek bir özelliği için Opera kullanıyorum, bu özelliği diğer tarayıcılarda göremedim, bir haber ya da yazı okurken ekranı büyüttüğünüzde Opera otomatik olarak yazıları kaydırıp ekrana sığdırıyor siz de yazıyı okumak için ekranı sağa sola çekmek zorunda kalmıyorsunuz.

dolphin'de ekrana (okumak istediğiniz yazıya doğru) 2 kez hızlıca dokunursanız ekran zoom yapar ve yazıları ekrana sığdırır. ha kocaman olmaz yazılar ama okunabilir büyüklükte oluyor
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|M|N|Ç| 7 yıl
rcelik21
Tek bir özelliği için Opera kullanıyorum, bu özelliği diğer tarayıcılarda göremedim, bir haber ya da yazı okurken ekranı büyüttüğünüzde Opera otomatik olarak yazıları kaydırıp ekrana sığdırıyor siz de yazıyı okumak için ekranı sağa sola çekmek zorunda kalmıyorsunuz.

htc nin standart tarayıcısında da var bu özellik
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rcelik21 7 yıl
Tek bir özelliği için Opera kullanıyorum, bu özelliği diğer tarayıcılarda göremedim, bir haber ya da yazı okurken ekranı büyüttüğünüzde Opera otomatik olarak yazıları kaydırıp ekrana sığdırıyor siz de yazıyı okumak için ekranı sağa sola çekmek zorunda kalmıyorsunuz.
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JoeyBane 7 yıl
Mozilla ne zaman tekrar gözüme girecek. Kaldı 39 fırın ekmek..
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myhotyro 7 yıl
Firefox'un PC sürümünün iki kötü tarafı var. Bunlar olmasa kullanacağım tek tarayıcı Firefox olacaktır ama bu nedenlerle en az Firefox kadar Chrome da kullanıyorum.
1- Flashlarda bazen çok kasıyor, sorunlar çıkartıyor. Ki bu birazda Adobe'un beceriksizliği olsa gerek.
2. Her sürün değişiminde eklentiler uyumsuz hale geliyor. Ki bu çok gıcık bir durum.
Mobil sürümde böyle saçmalıklar olmaz ise diğerlerine karşı şansı var, aksi taktirde her ortamda aynı arayüz olacak diye kimse kullanmaz.
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Dark Shade 7 yıl
Bilgisayar surumu gibi olmasinda..
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dr_divx 7 yıl
Ne yapacakmis,sapkadan tavsanmi cikartacak..
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Pardus Linux 7 yıl
e-mcani
benim merak ettiğim bir şey var. bu kadar tarayıcı yapıyorlar, ama bazı sitelerde (hatta bir çok sitede) mouse ile (ikonu) linkin veya butonun üzerine geldiğinde bir başka menü daha açılıyor veya örneğin, haber sitelerinde haberleri kontrol ederken anasayfada mouseu kaydırman gerekiyor (tıklamadan)... bunun için neden bir eklenti veya özellik oluşturmuyorlar... bence çok gerekli... Not: Böyle bir eklenti veya özelliği olan bir tarayıcı varsa bildiğiniz, paylaşırmısınız...Not2: Dolphin tarayıcı ile o linkin yada butonun üzerine basılı tutup sonra parmağını aşağı kaydırınca linki tıklamadan görüntüleyebiliyorsun ama, zahmetli biraz... bu işin kolayı yokmudur...

Anladığım kadarıyla sayfa içindeki kaydırma çubuklarından bahsediyorsun mesela aşağıdaki linkte vatanbilgisayarda S2 için yapılan diğer yorumları görebilmek için o çubuğu tutup kaydırmanız gerekiyor ama bu olay imkansız. Açıkçası ingilizce bilsem bu durumu Google ve tarayıcı üreticilerine rapor ederdim ama malesef yok... vatanbilgisayar.com/...
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e-mcani 7 yıl
benim merak ettiğim bir şey var. bu kadar tarayıcı yapıyorlar, ama bazı sitelerde (hatta bir çok sitede) mouse ile (ikonu) linkin veya butonun üzerine geldiğinde bir başka menü daha açılıyor veya örneğin, haber sitelerinde haberleri kontrol ederken anasayfada mouse'u kaydırman gerekiyor (tıklamadan)... bunun için neden bir eklenti veya özellik oluşturmuyorlar... bence çok gerekli...
Not: Böyle bir eklenti veya özelliği olan bir tarayıcı varsa bildiğiniz, paylaşırmısınız...
Not2: Dolphin tarayıcı ile o linkin yada butonun üzerine basılı tutup sonra parmağını aşağı kaydırınca linki tıklamadan görüntüleyebiliyorsun ama, zahmetli biraz... bu işin kolayı yokmudur...
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savasserter 7 yıl en beğenilen
Mobilde operanın üzerine tanıma arkadaş...
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