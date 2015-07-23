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Flickr, "Pro" üyelik paketini geri getirdi

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Flickr,
 
Yahoo'nun sahibi olduğu popüler fotoğraf paylaşma sitesi Flickr, "Pro" üyelik paketini geri getirdi.
Hali hazırda ücretsiz üyeliklere tam 1TB fotoğraf depolama alanı veren Flickr, aylık 6$, yıllık ise 50$ olarak ücretlendirdiği yeni "Pro" üyelik paketini hayata geçirdi. Pro paket ile kullanıcılar çok daha detaylı istatistiksel bilgiler (Örneğin toplam izlenme sayısı ile aylık sayfa ziyaret verisi) edinebiliyor, servis içinde hiçbir reklam görüntülenmiyor, limitsiz depolama alanı veriliyor ve Adobe'nin Creative Cloud fotoğraf paketi için %20 indirim elde edilebiliyor.
Flickr'ın kullanıcılardan gelen büyük istekler doğrultusunda kullanıma sunduğu Pro üyelik paketine buradan ulaşabilirsiniz.

http://blog.flickr.net/en/2015/07/23/hey-there-flickr-pro-nice-to-see-you-again/Flickr Yorum Yaz
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Batuist 3 yıl
Ben flickr'ı resimlerini depolamak için kullanıyorum. bir nevi cloud servisi gibi.. PCde disklere birşey olursa internet üzerinde güvenli dursunlar diye. o yüzden istatistik filan hiç umurumda değil. zaten hepsi tamamen özel olarak işaretlenmiş ve başkalarının görmesine kapalı. 1TB yetmediği durumda ikinci bir hesap eder 2TB yetmese başka bir hesap böyle gider.. yeterki servisi kapatmasınlar başka birşey istemem. onbinlerce resme yazık olur acırım..
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Arranger. 3 yıl
Sınırsız depolama alanı için tercih edilebilir.
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