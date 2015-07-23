Yahoo'nun sahibi olduğu popüler fotoğraf paylaşma sitesi Flickr, "Pro" üyelik paketini geri getirdi.

Hali hazırda ücretsiz üyeliklere tam 1TB fotoğraf depolama alanı veren Flickr, aylık 6$, yıllık ise 50$ olarak ücretlendirdiği yeni "Pro" üyelik paketini hayata geçirdi. Pro paket ile kullanıcılar çok daha detaylı istatistiksel bilgiler (Örneğin toplam izlenme sayısı ile aylık sayfa ziyaret verisi) edinebiliyor, servis içinde hiçbir reklam görüntülenmiyor, limitsiz depolama alanı veriliyor ve Adobe'nin Creative Cloud fotoğraf paketi için %20 indirim elde edilebiliyor.

Flickr'ın kullanıcılardan gelen büyük istekler doğrultusunda kullanıma sunduğu Pro üyelik paketine buradan ulaşabilirsiniz.

http://blog.flickr.net/en/2015/07/23/hey-there-flickr-pro-nice-to-see-you-again/Flickr