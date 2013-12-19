Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Flickr, fotoğraf gömme sistemini yeniledi

5 yıl
894
1
16
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Flickr, fotoğraf gömme sistemini yeniledi
Yahoo'nun birçok farklı koldan gelişimine devam ettiği fotoğraf paylaşma ve depolama servisi Flickr, fotoğraf gömme sistemini yenilediğini duyurdu.
Kısa zaman önce "Try our new Photo Experience" diyerek kişisel fotoğraf sayfalarının tasarımını değiştiren Flickr, "Embed" kodu ile farklı sayfalara fotoğraf ekleme sistemi üzerinde de güzel değişikliklere gitti. Bundan böyle farklı sitelere eklenen (Yeni sayfa üzerinden) fotoğraflar, üzerlerinde fotoğrafı çeken kişinin Flickr adını, fotoğrafın adını ve sağ tarafa konumlandırılan Flickr logosunu da gösterebilecekler. Ayrıca önemli bir yenilik olarak artık tek bir fotoğraf üzerinden sağ ve sol tarafa konumlandırılan oklar yardımıyla kişinin diğer fotoğraflarına da hızlı bir şekilde ulaşabilecek, aynı zamanda fotoğraflar tam ekran yapılıp favoriye alınabilecek.
Yeni gömme desteğiyle daha iyi bir deneyim sunabilen Flickr'ın konu hakkında hazırlandığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://blog.flickr.net/en/2013/12/18/flickr-web-embeds/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
GylR? 5 yıl
Reklam olayı olmasa flickr güzel sistem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Macintosh 5 yıl
Çok güzel olmuş flickr çıtayı gittikçe yükseltiyor birde mobil uygulamasını geliştirse daha da süper olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 5 yıl
Örneğin;

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pohuman 5 yıl
Harika bir çalışma yapmışlar gerçekten..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 5 yıl
Arkadaşlar kendi fotoğraflarınızı foruma bu şekilde koymak için, Flickr'ın yeni bölümünden aldığınız "Embed" kodunu aşağıda yer alan kodların arasına yapıştırın. [code] [/code]

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
894 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, uygulama haber ve
2 etiket daha fotoğraf flickr
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Gigabyte Radeon R9-270X OC WindForce ekran kartı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim