Flickr, fotoğraf gömme sistemini yeniledi

Yahoo'nun birçok farklı koldan gelişimine devam ettiği fotoğraf paylaşma ve depolama servisi Flickr, fotoğraf gömme sistemini yenilediğini duyurdu.

Kısa zaman önce "Try our new Photo Experience" diyerek kişisel fotoğraf sayfalarının tasarımını değiştiren Flickr, "Embed" kodu ile farklı sayfalara fotoğraf ekleme sistemi üzerinde de güzel değişikliklere gitti. Bundan böyle farklı sitelere eklenen (Yeni sayfa üzerinden) fotoğraflar, üzerlerinde fotoğrafı çeken kişinin Flickr adını, fotoğrafın adını ve sağ tarafa konumlandırılan Flickr logosunu da gösterebilecekler. Ayrıca önemli bir yenilik olarak artık tek bir fotoğraf üzerinden sağ ve sol tarafa konumlandırılan oklar yardımıyla kişinin diğer fotoğraflarına da hızlı bir şekilde ulaşabilecek, aynı zamanda fotoğraflar tam ekran yapılıp favoriye alınabilecek.

Yeni gömme desteğiyle daha iyi bir deneyim sunabilen Flickr'ın konu hakkında hazırlandığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://blog.flickr.net/en/2013/12/18/flickr-web-embeds/