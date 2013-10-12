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Flickr, kişisel fotoğraf sayfalarının tasarımını değiştirdi

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Flickr, kişisel fotoğraf sayfalarının tasarımını değiştirdi
Yahoo'nun büyük önem verdiği fotoğraf depolama servisi Flickr, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Mayıs ayında tasarımsal olarak baştan aşağı yenilenmişti. O zaman yapılan değişiklikten sonra kullanıcılardan gelen bildirimler doğrultusunda devamlı olarak gelişen servis, şimdi de kişisel fotoğraf sayfalarının tasarımını değiştirdi.
Yüklenen fotoğrafların üzerine basıldığında açılan görüntüleme sayfasını Google+ benzeri bir tasarım ile eskiye oranla daha modern bir hale getiren, içerik ve kullanıcı hakkında bilgilerin yer aldığı alt menüyü sayfanın sağ tarafına yerleştiren, tek tuş ile kişilerin profil sayfaların erişim imkanı veren ve detaylı çekim bilgilerini gösterebilen Flickr, yapılan değişiklikler ile her geçen gün daha kullanışlı olmaya ve güzel görünmeye devam ediyor.

Bu yeni tasarım değişikliğine fotoğraf penceresinde yer alan “Try our new Photo Experience” yazan seçenek üzerinden ulaşabilirsiniz


http://petapixel.com/2013/10/11/flickr-rolling-new-google-style-photo-pages-bigger-photos/ Yorum Yaz
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haqy 5 yıl
Cep telefonu numaranı vermeden üye olamıyorsun.
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jiddi 5 yıl haqy
haqy

Cep telefonu numaranı vermeden üye olamıyorsun.

Zorunlu değil. Oraya sallama bir no girsen de olur. Şifre kaybı vb. gibi durumlarda sizin güvenliğiniz için cep tel istiyoruz diyorlar ama sonuçta sahte bir no işe bu işi halledebilirsiniz eğer ille de cep telimi niye vereyim diyor iseniz !..
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