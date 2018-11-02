Flickr ücretsiz üyelere artık 1 TB depolama alanı sunmayacak

Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf ve video barındırma hizmetlerinden biri olan Flickr, hizmeti ücretsiz olarak kullananlara sağladığı 1 TB'lık depolama alanını artık sunmayacağını duyurdu. Yakın zamanda SmugMug tarafından satın alınan Flickr'ın bu kararı kullanıcılarını üzecek cinsten.

Erişim için Yahoo hesabı gerekecek

Ücretsiz kullanıcılar bundan böyle 1 TB depolama alanı yerine, sisteme 1.000 fotoğraf yükleyebilecekler. Sistemde yapılan değişiklikler bununla da sınırlı değil. 2019 yılından itibaren Flickr'a erişebilmek için bir Yahoo hesabınızın da olması gerekiyor.

https://www.flickr.com/

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Hesaplarında 1.000 fotoğraftan fazla olanlar, hesaplarınıtarihine kadar Pro'ya yükseltmeleri gerekiyor.de sistemdeki fotoğraflarını bilgisayarlarına indirmeleri için duyuru yapıldı. 30 Kasım'dan önce Pro hesap satın alacak olanlara iseuygulanacak.