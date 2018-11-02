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Flickr ücretsiz üyelere artık 1 TB depolama alanı sunmayacak

Popüler fotoğraf ve video barındırma hizmetlerinden biri olan Flickr, ücretsiz kullanıcıları için sağladığı 1 TB depolama alanını artık sunmayacağını açıkladı. Detaylar haberimizde...
6 ay
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12
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf ve video barındırma hizmetlerinden biri olan Flickr, hizmeti ücretsiz olarak kullananlara sağladığı 1 TB'lık depolama alanını artık sunmayacağını duyurdu. Yakın zamanda SmugMug tarafından satın alınan Flickr'ın bu kararı kullanıcılarını üzecek cinsten.

Erişim için Yahoo hesabı gerekecek

Ücretsiz kullanıcılar bundan böyle 1 TB depolama alanı yerine, sisteme 1.000 fotoğraf yükleyebilecekler. Sistemde yapılan değişiklikler bununla da sınırlı değil. 2019 yılından itibaren Flickr'a erişebilmek için bir Yahoo hesabınızın da olması gerekiyor.
Hesaplarında 1.000 fotoğraftan fazla olanlar, hesaplarını 8 Ocak 2019 tarihine kadar Pro'ya yükseltmeleri gerekiyor. Aksi takdirde de sistemdeki fotoğraflarını bilgisayarlarına indirmeleri için duyuru yapıldı. 30 Kasım'dan önce Pro hesap satın alacak olanlara ise yüzde 30 indirim uygulanacak.

https://www.flickr.com/ Yorum Yaz
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yeniseyy 6 ay
Oldukça kötü bir haber. Bulut depo gibi kullanıyorduk. Sadece telefonla 20 GB alan kullanmışım. Alternatif de gözükmüyor. Yandex Google kadar çok sıkıştırma yapmasa da kullanım kolaylığıyla geride kalıyor.
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Father Torque 6 ay
"Ey ahali, Flickr'ı nasıl bilirdiniz?" diye sorulduğunda "iyi bilirdik" diyeceğim çünkü bu kafayla yakında ancak cenazesi kaldırılır. Yahoo'nun sahipliğinde bile ölü bir yerdi de 1tb alan sayesinde millet arşiv amaçlı kullanıyordu en kötü. Şimdi onca çok daha iyi alternatifleri varken kim ne yapsın bu haliyle? Örneğin ben ilk iş Canon Irista'ya geçeceğim, ücretsiz hesaplara 15gb alan sunuyor ve 500px'teki gibi haftada 7 fotoğraf ekleme gibi kısıtlamaları da yok.
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Glorfindel1907 6 ay Father Torque
Irista güzel bir siteye benziyor gerçekten.
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maximus8282 6 ay
Önceki kullanıcıları etkilememeli insanlar ona göre plan yapıyor bunlar hop karar değiştiriyor onların keyfiyle mi hareket edecek millet.
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.PanxeR. 6 ay
Google fotoğraflar varken flickr kullanan kalmamıştı daha doğrusu hiç bir yahoo uygulaması kullanan yok artık.
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mrunseen 6 ay .PanxeR.
Sıkıştırma kapalıyken 15GB vermiyor mu Google?
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Glorfindel1907 6 ay .PanxeR.
Google fotoğrafları kullanmam ben açıkcası yüklenen fotoğrafların kullanım hakkını vermiş oluyorsunuz diye biliyorum ne olacak diyenler çok ama neden kendimin veya ailemin içinde bulunduğu fotoğrafların kullanım hakkını başka firmaya vereyimki? yahoo çok kan kaybetmişti zaten son yıllarda bu tercihte iyice kötü olacak onun için.
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