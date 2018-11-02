Flickr ücretsiz üyelere artık 1 TB depolama alanı sunmayacak

Teknoloji Editörü
Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf ve video barındırma hizmetlerinden biri olan Flickr, hizmeti ücretsiz olarak kullananlara sağladığı 1 TB'lık depolama alanını artık sunmayacağını duyurdu. Yakın zamanda SmugMug tarafından satın alınan Flickr'ın bu kararı kullanıcılarını üzecek cinsten.
Erişim için Yahoo hesabı gerekecek
Ücretsiz kullanıcılar bundan böyle 1 TB depolama alanı yerine, sisteme 1.000 fotoğraf yükleyebilecekler. Sistemde yapılan değişiklikler bununla da sınırlı değil. 2019 yılından itibaren Flickr'a erişebilmek için bir Yahoo hesabınızın da olması gerekiyor.Hesaplarında 1.000 fotoğraftan fazla olanlar, hesaplarını 8 Ocak 2019 tarihine kadar Pro'ya yükseltmeleri gerekiyor. Aksi takdirde de sistemdeki fotoğraflarını bilgisayarlarına indirmeleri için duyuru yapıldı. 30 Kasım'dan önce Pro hesap satın alacak olanlara ise yüzde 30 indirim uygulanacak.
https://www.flickr.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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