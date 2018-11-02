Apple, eski cihazları tamir etmek için bir onarım programı başlatıyor

Teknoloji Editörü
ABD merkezli teknoloji üreticisi Apple, 9to5Mac'in haberine göre bir dizi eski cihazı için pilot bir onarım programı başlatmaya hazırlanıyor. Şirketin, ürün parçalarının stokta olması durumunda tamire alacağı modeller hem mobil cihazları, hem de Mac'leri kapsıyor.
Apple'ın onarım programına dahil edeceği ürünler:- iPhone 5 (GSM/CDMA)
- MacBook Air (11 inç, 2012 ortası)
- MacBook Air (12 inç, 2012 ortası)
- iMac (21.5-inç, 2011 ortası) – Sadece ABD ve Türkiye
- iMac (27-inç, 2011 ortası) – Sadece ABD ve Türkiye
Bu listenin 30 Kasım'da aşağıdaki modellerle genişleyeceği belirtiliyor:- iPhone 4S
- MacBook Pro (15 inç, 2012 ortası)
30 Aralık'ta ise aşağıdaki ürün dalgasıyla genişlemenin devam edeceği bildirildi- MacBook Pro (Retina, 13 inç, 2012 sonu)
- MacBook Pro (Retina, 13 inç, 2013 başı)
- MacBook Pro (Retina, 2012 ortası)
- Mac Pro (2012 ortası)
- iPhone 5 (GSM)
Apple'ın, parçaları stokta olmayan cihazların ise tamirini yapmayacağı ve kullanıcıları konu hakkında bilgilendireceği ifade edildi.
https://9to5mac.com/2018/11/01/apple-launches-vintage-repair-pilot-program-to-fix-aging-iphones-macbooks-and-more/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple'ı ekran, batarya değişimi ya da parça maliyet ve tamir ücretleri ülkemizde çok pahalı. Vatandaşların hassasiyetini de takip etmeleri gerekir.
- iMac (27-inç, 2011 ortası) – Sadece ABD ve Türkiye
koskoca dünyada sadece abd ve türkiye ilginç....