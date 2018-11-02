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Apple, eski cihazları tamir etmek için bir onarım programı başlatıyor

Teknoloji devi Apple, artık eski olarak niteleyebileceğimiz bir çok ürünü ile ilgili bir onarım programı başlatacak. Hangi ürünlerin bu programa dahil edileceğini haberimizde bulabilirsiniz.
6 ay
10,2b
1
17
iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD merkezli teknoloji üreticisi Apple, 9to5Mac'in haberine göre bir dizi eski cihazı için pilot bir onarım programı başlatmaya hazırlanıyor. Şirketin, ürün parçalarının stokta olması durumunda tamire alacağı modeller hem mobil cihazları, hem de Mac'leri kapsıyor.

Apple'ın onarım programına dahil edeceği ürünler:

- iPhone 5 (GSM/CDMA)
- MacBook Air (11 inç, 2012 ortası)
- MacBook Air (12 inç, 2012 ortası)
- iMac (21.5-inç, 2011 ortası) – Sadece ABD ve Türkiye
- iMac (27-inç, 2011 ortası) – Sadece ABD ve Türkiye

Bu listenin 30 Kasım'da aşağıdaki modellerle genişleyeceği belirtiliyor:

- iPhone 4S
- MacBook Pro (15 inç, 2012 ortası)

30 Aralık'ta ise aşağıdaki ürün dalgasıyla genişlemenin devam edeceği bildirildi

- MacBook Pro (Retina, 13 inç, 2012 sonu)
- MacBook Pro (Retina, 13 inç, 2013 başı)
- MacBook Pro (Retina, 2012 ortası)
- Mac Pro (2012 ortası)
- iPhone 5 (GSM)
Apple'ın, parçaları stokta olmayan cihazların ise tamirini yapmayacağı ve kullanıcıları konu hakkında bilgilendireceği ifade edildi.

https://9to5mac.com/2018/11/01/apple-launches-vintage-repair-pilot-program-to-fix-aging-iphones-macbooks-and-more/ Yorum Yaz
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TITAN 6 ay en beğenilen
100 liralık tamir masrafına apple farkıyla 1000 tl ödemek paha biçilemez
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borukuzen 6 ay
Apple'ın geriye dönük cihazlarında böyle bir çalışma başlatması güzel bir olay. Fakat servis ücretlendirmelerinin denetiminin takip edilmesi konusunda da hassas olmaları gerekir.
Apple'ı ekran, batarya değişimi ya da parça maliyet ve tamir ücretleri ülkemizde çok pahalı. Vatandaşların hassasiyetini de takip etmeleri gerekir.
Apple'ın geriye dönük cihazlarında böyle bir çalışma başlatması güzel bir olay. Fakat servis ücretlendirmelerinin denetiminin takip edilmesi konusunda da hassas...
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Ekrem71.5 6 ay
iMac (21.5-inç, 2011 ortası) – Sadece ABD ve Türkiye
- iMac (27-inç, 2011 ortası) – Sadece ABD ve Türkiye
koskoca dünyada sadece abd ve türkiye ilginç....
iMac (21.5-inç, 2011 ortası) – Sadece ABD ve Türkiye- iMac (27-inç, 2011 ortası) – Sadece ABD ve Türkiyekoskoca dünyada sadece abd ve türkiye ilginç......
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DH Misafiri 6 ay
bence eski model cihazları sıfırlayıp operatörlere verecekler ve operatörler taahhütlü olarak dağıtacaktır
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DH Misafiri 6 ay
bence eski model cihazları sıfırlayıp operatörlere verecekler ve operatörler taahhütlü olarak dağıtacaktır
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aries2662 6 ay
İ phone ların en çok sattığı 4s de kapsaması çok faydalı ve güzel olacaktır
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ProfXavier 6 ay
ücretsiz olacaksa neden olmasın, madem müşteri memnuniyeti... :)
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Vega 6 ay
iPhone 4s ve iPhone 5’e tamir desteği veriyor,en tutulan model olan ve hala kullanılan iPhone 5s listede bulunmuyor.
Bu nasıl iş?
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yhackup 6 ay Vega
5s hiç bozulmuyor sanırım
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elektrontan 6 ay
E ipad nerede
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esmerbuyucu 6 ay
Sadece ABD ve Türkiye 😂
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Cute Hentai 6 ay
1000 liradan aşağı olursa tamir ettirmem ve vallahi darılırım... 👌
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Ekrem71.5 6 ay
iMac (21.5-inç, 2011 ortası) – Sadece ABD ve Türkiye
- iMac (27-inç, 2011 ortası) – Sadece ABD ve Türkiye
koskoca dünyada sadece abd ve türkiye ilginç....
1 Yanıt Yanıtla +9
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Kuray 6 ay Ekrem71.5
Tüm ABD'yi kapsamıyor. Belirlie eyaletlerinde.
Türkiye ve ABD'nin belirli eyaletlerini ortada buluşturan payda ise yasalar.
Ülkemiz yasalarına göre satılan ürünün belirli süre servis ve yedek parça sağlanmasının yükümlülüğü var. Bu sebeple de destek sağlanmak zorunda kalınıyor.
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borukuzen 6 ay
Apple'ın Türkiye'de yazılım,donanım ve ürün satış fiyatları çok yüksek. Marketinden oyunu ya da programı satın bile alamıyorsun, sadece kiralamış oluyorsun. Her ay senden para istiyor ve kullanmaya devam ettiğin sürece ödeme hiç bitmiyor. Firmalar bu yaklaşımdan vazgeçmeli.
Diğer bir tartışmalı konu; Apple'ın iyi yanlarını alıp olumsuz taraflarını mi eleştirmeli yoksa olumsuz taraflarını görüp olumlu yönlerini mi konuşmalı?
Hangi marka olursa olsun reklamlarını yaparak para kazananlar, maddi durumu iyi olup fiyatları umursamayalar ve marka fanatiği olan insanlardan sıyrılarak tüketici olarak tarafsız bir gözle değerlendirme yapmalıyız.
Müşterisini sömüren firmaları görüp tavır koymalı insanlar. Aksi taktirde bir kaç dolarlık kabloyu da kutudan çıkartır parayla bize satar.
O kadar para ödeyip telefon alıyorsun yetmiyor kılıfına ayrı, ekran koruyucusuna ayrı, bulut depolamasına ayrı, marketteki yazılımına ayrı para ödüyorsun.
Her yıl şöyle yaptık, böyle yaptık diyorlar ama bunu insanlığın bir aracı olarak görüp fiyatlandırmıyorlar. Geçen yıl 100 dolar bandındaki üst seviye iphone'lar bu yıl 1450 dolara kadar getirildi.
Diğer bir durum da amerikada geçen yıl satılan i phone x Bu yıl yaklaşık 250 dolar indirildi fakat ülkemizde 250 dolarlık bir indirim göremiyoruz. 6.100 Tl den sonra dolara zam geldi iphone x fiyatları neredeyse 9 bin tl oldu. Dolar düşüşe geçti, bir de apple'ın 250 dolarlık fiyat indirimini hesaba katsanda hala 6.900 Tl fiyatında. Geçen seneki çıkış fiyatından yine pahalı.
Anlayamadığım diğer bir konu Apple Türkiye ye yeni iphone xler gelmeden geçen yıl ki iphone xleri kaldırmasına hala anlam veremiyorum. Eğer kaldıracaksan yeni iphone'lar ülkemize gelsin o zaman satışı sonlandır. Böyle olursa piyasada diğer satıcılar tekel haline gelmiş olur. Bu yüzden dolar düşse dahi fiyatları çok fazla düşürmüyorlar. Bu bir fırsatçılık, ürünün hakettiğinin üzerinde bir fiyatlandırma demek. Buna bir çözüm bulunmalı. Tüm teknoloji siteleri basın olarak bu konuları ciddi anlamda eleştirmeli.
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K_Spartakus 6 ay borukuzen
Reklam aldıkları yeri eleştirebilirler ancak ucundan kıyısından geçerek, yoksa para tatlı bu ülkede, çünkü bu sistemi gerçekten denetleyen bir kurum yok.
Avrupa da yaparsın ama burada!

Saygılar kardeşim
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