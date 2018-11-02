Apple, eski cihazları tamir etmek için bir onarım programı başlatıyor

ABD merkezli teknoloji üreticisi Apple, 9to5Mac'in haberine göre bir dizi eski cihazı için pilot bir onarım programı başlatmaya hazırlanıyor. Şirketin, ürün parçalarının stokta olması durumunda tamire alacağı modeller hem mobil cihazları, hem de Mac'leri kapsıyor.

Apple'ın onarım programına dahil edeceği ürünler:

- iMac (27-inç, 2011 ortası) – Sadece ABD ve Türkiye

Bu listenin 30 Kasım'da aşağıdaki modellerle genişleyeceği belirtiliyor:

- MacBook Pro (15 inç, 2012 ortası)

30 Aralık'ta ise aşağıdaki ürün dalgasıyla genişlemenin devam edeceği bildirildi

- iPhone 5 (GSM)

Apple'ın, parçaları stokta olmayan cihazların ise tamirini yapmayacağı ve kullanıcıları konu hakkında bilgilendireceği ifade edildi.

https://9to5mac.com/2018/11/01/apple-launches-vintage-repair-pilot-program-to-fix-aging-iphones-macbooks-and-more/

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- iPhone 5 (GSM/CDMA)- MacBook Air (11 inç, 2012 ortası)- MacBook Air (12 inç, 2012 ortası)- iMac (21.5-inç, 2011 ortası) – Sadece ABD ve Türkiye- iPhone 4S- MacBook Pro (Retina, 13 inç, 2012 sonu)- MacBook Pro (Retina, 13 inç, 2013 başı)- MacBook Pro (Retina, 2012 ortası)- Mac Pro (2012 ortası)