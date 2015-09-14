Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Flickr'a sanal gerçeklik desteği geliyor

3 yıl
2b
1
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Flickr'a sanal gerçeklik desteği geliyor
Yahoo'nun sahibi olduğu dünyanın en popüler ve cömert fotoğraf servislerinden Flickr, XOXO festivali kapsamında gösterildiği kadarıyla sanal gerçeklik dünyasına giriş yapmaya hazırlanıyor.
Flickr'ın sanal gerçeklik odaklı planı yüklenen 360 derecelik fotoğraflara "VR" butonu ekleme çevresinde toplanıyor. Şimdilik Oculus Rift DK 2 ile çalışan ancak verilen bilgiye göre ilerleyen dönemde Gear VR ile diğer başlıklara da destek verecek olan servis, temel olarak bir araya getirilen 360 derece fotoğrafların sanal gerçeklik başlıklarıyla görüntülenmesi ve o ortamda bulunuyor gibi deneyimlenmesini hedefliyor. 
Flickr'ın bu yeni özelliği 2016 yılında kullanıma sunması bekleniyor. Bildiğiniz gibi 2016 yılında birçok sanal gerçeklik başlığı resmi olarak çıkış yapmaya hazırlanıyor ve içerik açısından önemli adımlar atılıyor.

http://www.engadget.com/2015/09/13/flickr-vr/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Logitech G29 "PS4 ve PC'e özel direksiyon" inceleme videosu ve G27 karşılaştırması 3 yıl Samsung akıllı telefon aksesuarları ön inceleme "Note 5 ve S6 Edge Plus için klavye ve dahası..." 3 yıl Samsung Gear S2 ön inceleme "Yeni akıllı saatin tüm detayları" 3 yıl Mercedes-Benz E63 AMG ile pistin tozunu attık Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim