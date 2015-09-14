Flickr'a sanal gerçeklik desteği geliyor

Yahoo'nun sahibi olduğu dünyanın en popüler ve cömert fotoğraf servislerinden Flickr, XOXO festivali kapsamında gösterildiği kadarıyla sanal gerçeklik dünyasına giriş yapmaya hazırlanıyor.

Flickr'ın sanal gerçeklik odaklı planı yüklenen 360 derecelik fotoğraflara "VR" butonu ekleme çevresinde toplanıyor. Şimdilik Oculus Rift DK 2 ile çalışan ancak verilen bilgiye göre ilerleyen dönemde Gear VR ile diğer başlıklara da destek verecek olan servis, temel olarak bir araya getirilen 360 derece fotoğrafların sanal gerçeklik başlıklarıyla görüntülenmesi ve o ortamda bulunuyor gibi deneyimlenmesini hedefliyor.

Flickr'ın bu yeni özelliği 2016 yılında kullanıma sunması bekleniyor. Bildiğiniz gibi 2016 yılında birçok sanal gerçeklik başlığı resmi olarak çıkış yapmaya hazırlanıyor ve içerik açısından önemli adımlar atılıyor.

http://www.engadget.com/2015/09/13/flickr-vr/