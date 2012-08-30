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Flipboard yeni servisi Flipboard TV'yi kullanıma sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Akıllı telefon ve tabletlerin popüler uygulaması Flipboard, 20 milyonluk bir kullanıcı rakamına ulaştığını duyurmasının ardından ''Flipboard TV'' olarak adlandırdığı yeni bir servisi kullanıcıların beğenisine sundu.

''Flipboard TV'' kategorisi bünyesinde birçok başlık bulunduruyor ve bu başlıklar altında çok sayıda video yer alıyor. Bu servisin video sağlayıcıları arasında ise; NPR, Pitchfork, Food Network, ABC ve El Cezire bulunuyor. Kullanıcılarının ayda ortalama 86 dakika geçirdikleri Flipboard'ın ''Flipboard TV'' sayesinde yeni bir deneyim sunarak bu süreyi arttırması planlanıyor. Flipboard'ın bu yenilik ile agresif büyüme politikasını sürdürürken, kullanıcılarına sunmuş olduğu diğer sosyal ağ entegrasyonlarıyla kendine özgü bir sosyal medya içeriği oluşturduğu görülüyor.

Flipboard'ın bu yeni servisiyle birlikte kullanıcılarının ilgisine ne kadar çekebileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://inside.flipboard.com/2012/08/29/flipboard-%E2%80%9Ctv%E2%80%9D-new-curated-video-sections/ Yorum Yaz
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Smile75 7 yıl MAVİT
MAVİT





 

Akıllı telefon ve tabletlerin popüler uygulaması Flipboard, 20 milyonluk bir kullanıcı rakamına ulaştığını duyurmasının ardından ''Flipboard TV'' olarak adlandırdığı yeni bir servisi kullanıcıların beğenisine sundu.



''Flipboard TV'' kategorisi bünyesinde birçok başlık bulunduruyor ve bu başlıklar altında çok sayıda video yer alıyor. Bu servisin video sağlayıcıları arasında ise; NPR, Pitchfork, Food Network, ABC ve El Cezire bulunuyor. Kullanıcılarının ayda ortalama 86 dakika geçirdikleri Flipboard'ın ''Flipboard TV'' sayesinde yeni bir deneyim sunarak bu süreyi arttırması planlanıyor. Flipboard'ın bu yenilik ile agresif büyüme politikasını sürdürürken, kullanıcılarına sunmuş olduğu diğer sosyal ağ entegrasyonlarıyla kendine özgü bir sosyal medya içeriği oluşturduğu görülüyor.



Flipboard'ın bu yeni servisiyle birlikte kullanıcılarının ilgisine ne kadar çekebileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.


Bu servisi nasıl kullanacağım. App Store'den felan mı.?
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jackchilina 7 yıl
On numara program
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