Flipboard yönünü webe çevirdi





Mobil platformların en popüler magazin tadında haber okuma uygulamalarından olan Flipboard, web platformunu da listeye eklemeye hazırlanıyor.





Flipboard.com adresinde faaliyete geçen uygulama artık magazinleri üyeliğiniz olmasa bile web üzerinden takip etmenizi sağlayacak. Magazinlerin içerisinde fare tekerleğiyle dolaşırken, geçiş animasyonları mobil sürümlerdeki ile benzerlik arz ediyor. Magazinler 11 farklı dilde okunabiliyor.

Web uygulamasına sadece PC'den değil, akıllı TV ve mobil cihazlardan da erişilebiliyor. Flipboard yeni hamlesiyle rakiplerine karşı popülerliğini artırmada önemli bir avantaj elde etmek istiyor.



