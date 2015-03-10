Flipboard'un web sürümüne artık QR kod üzerinden giriş yapılabiliyor

Kişilerin mobil cihazları üzerinden dergi tarzında haber okumasına imkanı sağlayan popüler uygulamalardan Flipboard, geçtiğimiz dönemde kullanıma sunduğu web sürümü için QR kod temelli yeni giriş sistemi getirdi.

Mobil tarafta sunduğu deneyimi standart internet tarayıcıları üzerine de getiren Flipboard, QR kod tabanlı yeni sistemiyle de web sürüme erişimi ciddi oranda kolaylaştırdı. Web sürümüne giriş için hazırlanan sayfanın alt tarafında yer alan "Hızlı giriş için bir QR kodu tara" seçeneği üzerinden erişilebilen giriş yöntemi, Flipboard'ın iOS ya da Android uygulamalarından bu QR kodunun okutulmasıyla çalışma gösteriyor. Mobil uygulamalarda servise giriş yapılmasını isteyen süreç, yaptığımız denemelerde de gördüğümüz üzere daha kodun tamamı kamerada görünmeden hızlı bir şekilde mobil üzerinden web sürümünde girişin önünü açıyor.

Ücretsiz olarak kullanılabilen Flipboard'un web sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://venturebeat.com/2015/03/10/flipboard-turns-to-qr-codes-to-encourage-you-to-read-on-the-web/