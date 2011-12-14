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Forbes : BlackBerry, Android ve Windows Phone sahipleri bir iPad satın almak istiyor

7 yıl
5b
1
33
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Son iki yılda yüzde 400 gibi inanılmaz bir yükseliş sağlayan tablet piyasasında Android tabletler ve iPad arasındaki mücadele kıyasıya devam ediyor. Genel olarak bir akıllı telefona sahip tüketicinin o telefon ile benzer işletim sistemine sahip bir tablet alma eğiliminin olduğu kabul edilir. Ancak Forbes'un yaptığı araştırma farklı bir durumu ortaya koydu.

Forbes tarafından Maritz Research firmasına ABD çapında 2500 kullanıcıyla çevrimiçi olarak yaptırılan ankette yeni bir tablet satın alınmak istendiğinde 11 farklı firmanın 14 tabletinden hangisinin tercih edilebileceği soruldu. Büyük bir kısım kullandığı akıllı telefon işletim sistemi farklı olsa bile iPad'i tercih etti.

En büyük tercih Blackbery kullanıcılıar tarafından yapıldı. Blackberry kullandığını beyan eden kullanıcıların yüzde 53'ü iPad, yüzde 12'si Kindle Fire, yüzde 11'i Galaxy Tab yüzde 8.5'i ise PlayBook tablet satın almak istediğini belirtti. BlackBerry kullanıcılarında görülen bu oran RIM'in satılmayan PlayBook ürünlerinden ettiği 485 milyon dolarlık zararı da açıklıyor.

Android kullanıcılarından iPad satın almak isteyenlerin oranı da yüzde 41 ile oldukça yüksek Kindle Fire yüzde 15, Galaxy Tab ise yüzde 19 ile devam ediyor.

Windows Phone / Mobile kullanıcıları ise yüzde 40 oranında iPad'den yana tercihlerini kullanıyor. Yüzde 16 Kindle Fire, yüzde 12 Galaxy Tab olarak sıralanıyor. Listede bulunan HP Slate 500 ise çok düşük bir oranda kaldı.

iPhone kullanıcıları ise yüzde 77 oranında iPad'i tercih ederken, yüzde 8'i Kindle Fire, yüzde 5'i Galaxy Tab'ı istiyor.

Ankata katılanlar arasından son üç ayda tablet satın alanların yüzde 50'si iPad alırken, yüzde 13'ü Kindle Fire, yüzde 9'u da Galaxy Tab modeli satın almış. 

Tablet için 500$ verebilecek durumda olanlar genelde iPad'den yana tercihini kullanırken, 250$-500$ verebilecekler Galaxy Tab, 250$ altında verebilecekler Kindle Fire'dan yana tercihini kullanmış.

Tablet pazarında hüküm süren iPad'in pozisyonu anketlere yansıyor olsa da Android tabletlere duyulan ilgi de büyük bir artış içinde. Kindle Fire modeli de Android üzerinde çalışan bir tablet olduğu için toplamda oranlara bakmakta fayda var. Bu bakımdan yüzde 34'lere varan oranlar söz konusu ve bu da ilginin yüksek olduğunu gösteriyor.

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Erasmus78 7 yıl en beğenilen
"Telefonum HTC Desire HD yani androidli, ve ipad2 ye de sahibim. Sanırım bu araştırmayı doğruluyorum.. :)"
Şu mesaja (-) veren arkadaşın psikolojik yapısının incelenmesini istiyorum. Altından bir şizofren veya manik depresif kişilik çıkabilir. :D
"Telefonum HTC Desire HD yani androidli, ve ipad2 ye de sahibim. Sanırım bu araştırmayı doğruluyorum.. :)"Şu mesaja (-) veren arkadaşın psikolojik yapısın...
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thorondor06 7 yıl
Telefonum HTC Desire HD yani androidli, ve ipad2 ye de sahibim. Sanırım bu araştırmayı doğruluyorum.. :)
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| OMG! | 7 yıl
her insan evladı elmanın bir ürününü istiyor,eksiklik gibi bir şey oldu artık.
bu başarıya saygı duyarım.
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TurboBoosted 7 yıl
Bende de ipad2 mevcut. Telefon blackberry 9800. ;)
Tablette İpad bir numara.
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ChemicalEng 7 yıl
Bir adet iPad2'im ve bir adet BlackBerry'im var. Durumdan memnunum saygilar.
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addidas_85 7 yıl
Anketi ABD de yaparsan tabiki de böyle bir sonuç çıkar :(
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dochollywood 7 yıl
BB bold 9780 telefonum. Son derece memnunum ve çook işime yarıyor. ama!!! tablet alacak olsam tek tercihim ipad2 olacaktır hatta araştırıyorum en ucuz nerde
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panelci 7 yıl addidas_85
addidas_85
Anketi ABD de yaparsan tabiki de böyle bir sonuç çıkar :(

Bu anket marstada yapılsa,şu an için iPad çıkar:)
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sertacarslan 7 yıl
@BurayaNeYazıyoruz
Bu nasıl bir yorumdur ya, yazdığında ciddiysen git bir doktora görün derim.

@Iron Sky
Kendim için konuşabilirim, hiç alakası yok, apple ürünü kullanmamak benim içimde ukte falan değil, sende öyleyse seni tutan nedir, git al bir tane, android telefon falan kullanıp kendini kasma. 4s tanıtımını ben de izledim, iphone markası için değil, ne çıkacağını görmek için doğal olarak. Büyük ekran, flash desteği ve bt dosya paylaşımı ile çıksaydı çok sevinecektim, kalitesi zaten tartışılmaz, ben de bir tane alacaktım Doğubanktan (hırsız kartele para kaptırmam).

@| OMG! |
Ben de bahsettiğiniz "her insan evladı"nın içindeyim ve ben elmanın bir ürününü elma olduğu için istemiyorum, istediğim özellikleri karşılayan herhangi bir ürünü istiyorum sağlıklı düşünebilen biri olarak.

@tufancan82
Haklısınız, onun için eksiyi yemişsiniz. Marka fanatikliğine gerek yok. 4.3" ve üzeri ekran, flash desteği ve bt dosya transferi olsa ben de alırdım.

@gamblerbarbo
İş için bb kullanan babanız bilgisayar yerine ipad mı aldı? Babanız ne iş yapıyor?

@Eau Rouge aan Raidillon
Türkiye fiyatları dünya fiyatlarının 2-3 katı maalesef, haklısınız. Sebebi ise "BurayaNeYazıyoruz" nickli arkadaş gibileri.

Kendi fikrimce ipad çok başarılı, performanslı, ama bir tablet için (ipad2 piyasada bulunabildiği süre içinde flash halen sitelerin çoğunda kullanılmaya devam edecek) olmazsa olmaz olan flash desteği eksikliği nedeniyle asla almayacağım bir tablet.
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sinuhe.s 7 yıl
Kendim için konuşabilirim, hiç alakası yok, apple ürünü kullanmamak benim içimde ukte falan değil, sende öyleyse seni tutan nedir, git al bir tane, android telefon falan kullanıp kendini kasma. 4s tanıtımını ben de izledim, iphone markası için değil, ne çıkacağını görmek için doğal olarak. Büyük ekran, flash desteği ve bt dosya paylaşımı ile çıksaydı çok sevinecektim, kalitesi zaten tartışılmaz, ben de bir tane alacaktım Doğubanktan (hırsız kartele para kaptırmam).


ukte nerden çıktı mesajımda bu yönde çıkarıma gitmene sebeb olacak ifade yok ki..

apple ın cazibesinden bahsettim ve hayranlığın merakın bazı bünyelerde açıkca dışa vurulmadığını ima ettim

android cihaz kullanmıyorum ama bu kullanmayacağım anlamına gelmez


apple ürünlerini ise zaten kullanmaktayım nasipse yakında 4s alacam fiyatın inmesini bekliyorum





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Team McLaren 7 yıl
android kullanıcısıyım tablette ipad seçerim hatta telefonda da iphone seçerim ama o kadar param yok ne yazık ki
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siyahtemas 7 yıl
Ben de tablette iPad 2 seçen S2 kullanıcılarından biriyim... Ipad2 yi çok başarılı buluyorum...
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u.r.k. 7 yıl
O paraya notebook alırım ben
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gamblerbarbo 7 yıl
dogrulandi en azindan bir kisi de olsa :D babam is yuzunden bb kullaniyordu biligsayar yerine gitti ipad aldi
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kurtsutu 7 yıl
Ben de tablette iPad 2 seçen Blackberry kullanıcılarından biriyim
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teddybear01 7 yıl
İphone olsa laf ederdim guzelde şahsen ıpad ım olsun ısterım bır androıf-d kulanıcısı olarak
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WoXeD 7 yıl
android telefonum var.ayhpet hediye etseler anında satar (ki satmaya kalktığınızda hepsi birbirinden ölücü elmacılar öve öve bitiremedikleri makinaya para vermeye kıyamaz) anında gider android bi tablet alırım.asusun yeni klavyeli dizaynı veya galaxy 10.1 mükemmel cihazlar.androidi tam olarak sindirmiş ve kullanan bir insan ne şartla olursa olsun ondan vazgeçemez.epıl gibi "gerizekalıların bile içgüdüsel olarak kullanabileceği bir ürün" ü (steve jobs un kendi tanımlamasıdır kitapda yazıyor) gidipte kullanmaz.Bu tarz anketler apple tarafından yapılıyor.zerre inandırıcı gelmiyor.
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Rubisco 7 yıl
Ne kadar saçma aslında, Apple en çok arzulanan ama hiç tercih edilmeyen(belki de edilemeyen) bi konumda ankete göre. Bu durum peki başarı olarak algılanmalı mı algılanmamalı mı? Anketteki Tablet/smartphone sahiplerinin acaba kaçı 1 yıl içinde aletlerini değiştirmeyi düşünüyor yada kaçı Apple kullanmaya başlayacak? Diğer taraftan seçenekler için 500$, 250-500$, 0-250$ gibi kısıtlı seçenekler son derece zararlı anket için. O zman anketin sadece bi genel fikir elde etmek yada belli bi sonuç elde etmye yönelik olduğu sonucu ortaya çıkar. Kimse 250-500$ seçeneğini 300$ diye algılamaz çünkü, direk yazılan değerlerden etkilenir. Niye peki 490$ vereceksem ipad almayayım da Samsung alayım? gibi. Bence önemsiz bişey ve ilk cümledeki çıkarımımı doğruluyor.
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