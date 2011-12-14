Forbes : BlackBerry, Android ve Windows Phone sahipleri bir iPad satın almak istiyor

Son iki yılda yüzde 400 gibi inanılmaz bir yükseliş sağlayan tablet piyasasında Android tabletler ve iPad arasındaki mücadele kıyasıya devam ediyor. Genel olarak bir akıllı telefona sahip tüketicinin o telefon ile benzer işletim sistemine sahip bir tablet alma eğiliminin olduğu kabul edilir. Ancak Forbes'un yaptığı araştırma farklı bir durumu ortaya koydu.





Forbes tarafından Maritz Research firmasına ABD çapında 2500 kullanıcıyla çevrimiçi olarak yaptırılan ankette yeni bir tablet satın alınmak istendiğinde 11 farklı firmanın 14 tabletinden hangisinin tercih edilebileceği soruldu. Büyük bir kısım kullandığı akıllı telefon işletim sistemi farklı olsa bile iPad'i tercih etti.





En büyük tercih Blackbery kullanıcılıar tarafından yapıldı. Blackberry kullandığını beyan eden kullanıcıların yüzde 53'ü iPad, yüzde 12'si Kindle Fire, yüzde 11'i Galaxy Tab yüzde 8.5'i ise PlayBook tablet satın almak istediğini belirtti. BlackBerry kullanıcılarında görülen bu oran RIM'in satılmayan PlayBook ürünlerinden ettiği 485 milyon dolarlık zararı da açıklıyor.





Android kullanıcılarından iPad satın almak isteyenlerin oranı da yüzde 41 ile oldukça yüksek Kindle Fire yüzde 15, Galaxy Tab ise yüzde 19 ile devam ediyor.





Windows Phone / Mobile kullanıcıları ise yüzde 40 oranında iPad'den yana tercihlerini kullanıyor. Yüzde 16 Kindle Fire, yüzde 12 Galaxy Tab olarak sıralanıyor. Listede bulunan HP Slate 500 ise çok düşük bir oranda kaldı.





iPhone kullanıcıları ise yüzde 77 oranında iPad'i tercih ederken, yüzde 8'i Kindle Fire, yüzde 5'i Galaxy Tab'ı istiyor.





Ankata katılanlar arasından son üç ayda tablet satın alanların yüzde 50'si iPad alırken, yüzde 13'ü Kindle Fire, yüzde 9'u da Galaxy Tab modeli satın almış.





Tablet için 500$ verebilecek durumda olanlar genelde iPad'den yana tercihini kullanırken, 250$-500$ verebilecekler Galaxy Tab, 250$ altında verebilecekler Kindle Fire'dan yana tercihini kullanmış.





Tablet pazarında hüküm süren iPad'in pozisyonu anketlere yansıyor olsa da Android tabletlere duyulan ilgi de büyük bir artış içinde. Kindle Fire modeli de Android üzerinde çalışan bir tablet olduğu için toplamda oranlara bakmakta fayda var. Bu bakımdan yüzde 34'lere varan oranlar söz konusu ve bu da ilginin yüksek olduğunu gösteriyor.