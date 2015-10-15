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Forbes geçtiğimiz yıl en çok kazanan Youtube yıldızlarını açıkladı

3 yıl
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1
13
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Forbes geçtiğimiz yıl en çok kazanan Youtube yıldızlarını açıkladı
 
Youtube artık o kadar büyük bir platform haline geldi ki kendi içinde yıldızlar yaratıyor ve onları milyoner yapabiliyor. Ünlü iş dergisi Forbes ise bu platformun milyon dolarlar kazanan yıldızlarını listeledi.

Listenin ilk sırasında hiç kimseyi şaşırmayacak bir isim olan PewDiePie yer alıyor. Yaklaşık 40 milyona yakın takipçisi bulunan İsveç asıllı youtube ünlüsünün yayınladığı oyun videoları toplamda 10 milyar görüntülenmeyi aşarak son bir yılda 12 milyon dolar kazanmayı başarmış. En çok kazananlar listesindeki bir başka oyuncu ise KSI. Takipçi sayısı 11 milyona yaklaşan KSI'nın toplam izlenme sayısı da 2 milyar civarında. Bu rakamlar ise ona son bir yılda 4.5 milyon dolar kazandırmış.
Oyuncuların dışında en çok kazananlar ise komedyenler oluyor. 21 milyondan fazla abonesi bulunan Smosh ve 13 milyondan fazla abonesi bulunan Fine Brothers kanalları son bir yıl içerisinde 8.5'er milyon dolar parayı ceplerine koymuş. Müzik konusunda ise keman çalışı ve danslarıyla ünlenen Lindsey Stirling karşımıza çıkıyor. 7 Milyondan fazla aboneye sahip sanatçı da 6 milyon dolar kazanmayı başarmış. Listenin en altında ise makyaj videoları hazırlayan Michelle Phan yer alıyor. Bayanların ilgi gösterdiği kullanıcıyı 8 milyondan fazla kişi takip ederken bu sayı ona son bir yılda 3 milyon dolar kazandırmış.
Forbes listeler hazırlanırken Nielsen ve IMDB'den alınan rakamların kaynak olarak kullanıldığını belirtiyor. Kazançlardan vergiler de düşülmemiş. Ancak vergiler düşülse dahi kazanılan paralar bir çok kişinin milyoner olma hayaliyle yeni Youtube kanalı açmasının önüne geçemeyecektir.

http://www.forbes.com/sites/maddieberg/2015/10/14/the-worlds-highest-paid-youtube-stars-2015/ Yorum Yaz
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Das Boot 3 yıl
Hiç birini takip etmiyorum. Lindsey Stirling dışında hiç birini tanımıyorum bile.
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Nu.D.38 3 yıl
Twitch te yapılan bağışlar korkunç miktarlarda
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DH Misafiri 3 yıl
Vay be adamlar oturdugu yerden ne kadar kazanıyor
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Nikomer 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Vay be adamlar oturdugu yerden ne kadar kazanıyor

Bazıları oturur... youtube.com/...
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CemTnTn 3 yıl
John Legend'in All Of Me şarkısına yaptığı düet ile dinleme fırsatı buldum. Şarkı keman sesi ile bir başka be arkadaş :) youtube.com/...
Lindsey Stirling (Y)
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necdetsamyeli 3 yıl
iyi para
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OverClocK1ng 3 yıl
40 milyon takipçisi var.
10 milyar görüntülenmeyi aşmış
yılda 12 milyon dolar kazanmış
11 milyon takipçisi var
2 milyar görüntülenme
yılda 4.5 milyon dolar kazanmış
Ne adaletsiz şey be. Ne kadar az izlenirsen o kadar çok mu kazanıyorsun ne...
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Okisht 3 yıl OverClocK1ng
Görüntülenme toplam sayı. Kazançlar son bir yılın
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Guest-3626416A3 3 yıl
Vay be
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olağan_şüpheli 3 yıl
Kıskanmamak elde değil
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lordakrep 3 yıl
vay anasını sayın seyirciler
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esmerbuyucu 3 yıl
Smosh favorim
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Nikomer 3 yıl
Aham Lindsey, yerim :D Ben o konsere gidemedim ya içim içimi yiyiyor :(
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