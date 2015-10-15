Forbes geçtiğimiz yıl en çok kazanan Youtube yıldızlarını açıkladı

Youtube artık o kadar büyük bir platform haline geldi ki kendi içinde yıldızlar yaratıyor ve onları milyoner yapabiliyor. Ünlü iş dergisi Forbes ise bu platformun milyon dolarlar kazanan yıldızlarını listeledi.

Listenin ilk sırasında hiç kimseyi şaşırmayacak bir isim olan PewDiePie yer alıyor. Yaklaşık 40 milyona yakın takipçisi bulunan İsveç asıllı youtube ünlüsünün yayınladığı oyun videoları toplamda 10 milyar görüntülenmeyi aşarak son bir yılda 12 milyon dolar kazanmayı başarmış. En çok kazananlar listesindeki bir başka oyuncu ise KSI . Takipçi sayısı 11 milyona yaklaşan KSI'nın toplam izlenme sayısı da 2 milyar civarında. Bu rakamlar ise ona son bir yılda 4.5 milyon dolar kazandırmış.

Oyuncuların dışında en çok kazananlar ise komedyenler oluyor. 21 milyondan fazla abonesi bulunan Smosh ve 13 milyondan fazla abonesi bulunan Fine Brothers kanalları son bir yıl içerisinde 8.5'er milyon dolar parayı ceplerine koymuş. Müzik konusunda ise keman çalışı ve danslarıyla ünlenen Lindsey Stirling karşımıza çıkıyor. 7 Milyondan fazla aboneye sahip sanatçı da 6 milyon dolar kazanmayı başarmış. Listenin en altında ise makyaj videoları hazırlayan Michelle Phan yer alıyor. Bayanların ilgi gösterdiği kullanıcıyı 8 milyondan fazla kişi takip ederken bu sayı ona son bir yılda 3 milyon dolar kazandırmış.

Forbes listeler hazırlanırken Nielsen ve IMDB'den alınan rakamların kaynak olarak kullanıldığını belirtiyor. Kazançlardan vergiler de düşülmemiş. Ancak vergiler düşülse dahi kazanılan paralar bir çok kişinin milyoner olma hayaliyle yeni Youtube kanalı açmasının önüne geçemeyecektir.

http://www.forbes.com/sites/maddieberg/2015/10/14/the-worlds-highest-paid-youtube-stars-2015/