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Ford, 2015 SEMA Fuarı'nda tarih yazıyor

Şu sıralar Las Vegas'ta düzenlenmekte olan SEMA Fuarı'nda Ford rüzgarları esiyor. Üç farklı kategoride büyük ödülü kazanan Ford, fuar tarihinde bunu başaran ilk firma oldu.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Ford, 2015 SEMA Fuarı'nda tarih yazıyor
 1967 yılından beri düzenlenen ve dünyanın en büyük tuning fuarı olan SEMA Fuarı'nın bu yılki ayağı da tüm dünyadan otomobil ve otomobil aksesuarları üreticilerine ev sahipliği yapıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Las Vegas'ta düzenlenen fuarda, otomobil üreticileri ve yan sanayi firmaları yeni ürünlerini görücüye çıkarmaya devam ediyorlar.
 Dün start alan 2015 SEMA Fuarı birçok heyecan verici otomobilin tanıtımına sahne olurken, fuara Amerikan otomobil üreticisi Ford damga vurdu. Ford'un 2016 model Mustang, Focus ve F Serisi kamyoneti kendi alanlarında büyük ödülü kazanmayı başardılar.
 
Ford, 2015 SEMA Fuarı'nda tarih yazıyor
Spor-kompakt kategorisinde yeni Focus, kamyonet kategorisinde de F Serisi önemli rakiplerini geride bırakarak ödüle kavuştu. 2016 Ford Mustang ise 2015 SEMA Fuarı'nın en çekici otomobili ödülüne layık görüldü. Bir yılda üç büyük ödülü kazanan Ford, fuar tarihinde bu başarıyı yakalayan ilk firma olarak tarihe geçti.
SEMA tarafından dağıtılan ödüllerin kazananları, otomobillerin fuardaki popülerliklerine göre belirleniyor. Fuardan önce fuar alanındaki katılımcıların sergileyecekleri otomobilleri inceleyen SEMA yetkilileri, Ford'un bu üç aracının kendi kategorilerindeki diğer tüm araçlardan daha fazla sayıda olduğunu tespit etti.
 
Ford, 2015 SEMA Fuarı'nda tarih yazıyor


http://www.foxsports.com/motor/story/ford-makes-history-with-award-winning-vehicles-at-sema-show-110415 Yorum Yaz
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alito 4 yıl en beğenilen
Kamyonet manyakmış gerçekten.
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BekirTemel 4 yıl
Şu kamyonet varya tanktan hallice,ABD liler şu arabayı alabildikleri için şanslılar
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ardabeyim 4 yıl
gelmiş geçmiş en retro-fütüristik kamyonet tasarımı
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Circassian81 4 yıl
Efsane olmus hepsi:(
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onur1971 4 yıl
mustang in arka jantlara bittim...
focusun jantlarından ise bişey anlamadım...
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BARIŞ55 4 yıl
O kamyonet olmamış kim ne derse desin.
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Master_Evil 4 yıl
turuncu focus rs harika gözüküyor
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Bfg10k 4 yıl
Amerikan Ford tamam,
Avrupa Ford çöp ötesi.
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kadirirdem 4 yıl
Kamyonet super ya...
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ssbrutality 4 yıl
Rüya Olan Mazda Rx-8 ve Yeni Mazda Rx Vision..Geber Henry Ford Geber America.
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***Leopard*** 4 yıl ssbrutality
ssbrutality
Rüya Olan Mazda Rx-8 ve Yeni Mazda Rx Vision..Geber Henry Ford Geber America.

Henry Ford zaten ölü
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Part Of The Nature 4 yıl
Allah herkese şu mustangı nasip etsin be
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Guest-F8946C419 4 yıl
Mustang Nasıl bir arabadır.. Rüya gibi.
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Patren 4 yıl
ustu acik mustang cok guzel gozukuyor
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BekirTemel 4 yıl
Şu kamyonet varya tanktan hallice,ABD liler şu arabayı alabildikleri için şanslılar
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