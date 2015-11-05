Ford, 2015 SEMA Fuarı'nda tarih yazıyor

1967 yılından beri düzenlenen ve dünyanın en büyük tuning fuarı olan SEMA Fuarı'nın bu yılki ayağı da tüm dünyadan otomobil ve otomobil aksesuarları üreticilerine ev sahipliği yapıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Las Vegas'ta düzenlenen fuarda, otomobil üreticileri ve yan sanayi firmaları yeni ürünlerini görücüye çıkarmaya devam ediyorlar.

Dün start alan 2015 SEMA Fuarı birçok heyecan verici otomobilin tanıtımına sahne olurken, fuara Amerikan otomobil üreticisi Ford damga vurdu. Ford'un 2016 model Mustang, Focus ve F Serisi kamyoneti kendi alanlarında büyük ödülü kazanmayı başardılar.

Spor-kompakt kategorisinde yeni Focus, kamyonet kategorisinde de F Serisi önemli rakiplerini geride bırakarak ödüle kavuştu. 2016 Ford Mustang ise 2015 SEMA Fuarı'nın en çekici otomobili ödülüne layık görüldü. Bir yılda üç büyük ödülü kazanan Ford, fuar tarihinde bu başarıyı yakalayan ilk firma olarak tarihe geçti.

SEMA tarafından dağıtılan ödüllerin kazananları, otomobillerin fuardaki popülerliklerine göre belirleniyor. Fuardan önce fuar alanındaki katılımcıların sergileyecekleri otomobilleri inceleyen SEMA yetkilileri, Ford'un bu üç aracının kendi kategorilerindeki diğer tüm araçlardan daha fazla sayıda olduğunu tespit etti.





http://www.foxsports.com/motor/story/ford-makes-history-with-award-winning-vehicles-at-sema-show-110415