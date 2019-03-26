Ford Fiesta ve Ford Focus'un hibrit seçeneği 2020'de satışa çıkıyor

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Son dönemde ürün gamını elektriklendirme konusunda yoğun mesai harcayan Ford, hibrit seçeneğine yer verdiği modeller arasına yenilerini eklemeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Avrupa’daki Ford Fiesta ve Focus modellerinde 2020 yılından itibaren hibrit seçeneği sunulacak. Konuyla ilgili detaylı açıklama, şirketin 2 Nisan’daki Go Further etkinliğinde yapılacak.

48V hafif hibrit teknolojisi yakıt tüketimini azaltacak

Fiesta EcoBoost Hybrid ve Focus EcoBoost Hybrid adıyla önümüzdeki yıl satışa çıkacak modellerde 48V hafif hibrit teknolojisine yer verilecek. Ford’un iddiasına göre bu teknoloji yakıt tüketimini azaltmakla kalmayacak, otomobilin daha güçlü ve tepkisel olmasını da sağlayacak.

48V hafif hibrit teknolojisine yer verilen iki modelde de standart alternatörün yerini kayış tahrikli marş jeneratörü alacak. Bu parçanın görevlerinden biri, frenleme ve salınım esnasında 48 volt lityum iyon bataryayı şarj etmek olacak. Bir diğer görevi de, normal sürüş ve hızlanmalarda üç silindirli 1.0 litre EcoBoost motora destek vermek olacak. Bu sistem aynı zamanda aracın diğer elektronik aksamlarına da güç verecek.

Hibrit modellerin öngörülen yakıt tüketimi ve CO2 salınım verileri

Ford’un belirttiğine göre, Fiesta ve Focus modellerinde kullanılan hibrit teknolojisi turbo lag sorununu da hafifletecek. Bu da mühendislerin 1.0 litre EcoBoost’tan daha fazla güç elde edebilmek adına daha büyük turbo kullanabilmesine olanak verecek. ABD’li üretici henüz Ford Fiesta hibrit ve Focus hibrit modellerinin performans verilerini açıklamadı. Fakat öngörülen yakıt tüketimi ve CO2 salınım verileri şu şekilde:

Ford Fiesta EcoBoost Hybrid à 4.9 lt/100 km yakıt tüketimi à 112 g/km CO2 salınımı

4.9 lt/100 km yakıt tüketimi 112 g/km CO2 salınımı Ford Focus EcoBoost Hybrid à 4.7 lt/100 km yakıt tüketimi à 106 g/km CO2 salınımı

ABD’li üretici binek modellerini elektriklendirmenin yanı sıra ticari araç sınıfında da hibrit teknolojisine yer verecek. Önümüzdeki yıl Fiesta ve Focus modelleriyle birlikte Transit, Transit Custom ve Tourneo Custom modelleri de hibrit versiyona kavuşacak. Bu modellerin öngörülen yakıt tüketimi ve CO2 salınım verileri de şöyle:

Transit EcoBlue Hybrid à 7.6 lt/100 km yakıt tüketimi à 144 g/km CO2 salınımı

7.6 lt/100 km yakıt tüketimi 144 g/km CO2 salınımı Transit Custom EcoBlue Hybrid à 6.7 lt/100 km yakıt tüketimi à 139 g/km CO2 salınımı

6.7 lt/100 km yakıt tüketimi 139 g/km CO2 salınımı Tourneo Custom EcoBlue Hybrid à 7.0 lt/100 km yakıt tüketimi à 137 g/km CO2 salınımı

Ford’un konuyla ilgili tüm detayları açıklayacağı Go Further etkinliği 2 Nisan Salı günü Türkiye saati ile 18:15’te başlayacak.

https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2019/03/26/new-generation-of-ford-electrified-vehicles-to-include-fiesta-an.html