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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford Fiesta ve Ford Focus'un hibrit seçeneği 2020'de satışa çıkıyor

Avrupa'daki Ford Fiesta ve Ford Focus modelleri 2020'den itibaren hafif hibrit seçeneğiyle de satın alınabilecek. 1.0 litre EcoBoost motorla eşlenecek hibrit Focus ve Fiesta'nın detayları haberimizde.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ford Fiesta ve Ford Focus'un hibrit seçeneği 2020'de satışa çıkıyor
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Son dönemde ürün gamını elektriklendirme konusunda yoğun mesai harcayan Ford, hibrit seçeneğine yer verdiği modeller arasına yenilerini eklemeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Avrupa’daki Ford Fiesta ve Focus modellerinde 2020 yılından itibaren hibrit seçeneği sunulacak. Konuyla ilgili detaylı açıklama, şirketin 2 Nisan’daki Go Further etkinliğinde yapılacak.

48V hafif hibrit teknolojisi yakıt tüketimini azaltacak 

Fiesta EcoBoost Hybrid ve Focus EcoBoost Hybrid adıyla önümüzdeki yıl satışa çıkacak modellerde 48V hafif hibrit teknolojisine yer verilecek. Ford’un iddiasına göre bu teknoloji yakıt tüketimini azaltmakla kalmayacak, otomobilin daha güçlü ve tepkisel olmasını da sağlayacak.

48V hafif hibrit teknolojisine yer verilen iki modelde de standart alternatörün yerini kayış tahrikli marş jeneratörü alacak. Bu parçanın görevlerinden biri, frenleme ve salınım esnasında 48 volt lityum iyon bataryayı şarj etmek olacak. Bir diğer görevi de, normal sürüş ve hızlanmalarda üç silindirli 1.0 litre EcoBoost motora destek vermek olacak. Bu sistem aynı zamanda aracın diğer elektronik aksamlarına da güç verecek.

Hibrit modellerin öngörülen yakıt tüketimi ve CO2 salınım verileri 

Ford’un belirttiğine göre, Fiesta ve Focus modellerinde kullanılan hibrit teknolojisi turbo lag sorununu da hafifletecek. Bu da mühendislerin 1.0 litre EcoBoost’tan daha fazla güç elde edebilmek adına daha büyük turbo kullanabilmesine olanak verecek. ABD’li üretici henüz Ford Fiesta hibrit ve Focus hibrit modellerinin performans verilerini açıklamadı. Fakat öngörülen yakıt tüketimi ve CO2 salınım verileri şu şekilde:

  • Ford Fiesta EcoBoost Hybrid à 4.9 lt/100 km yakıt tüketimi à 112 g/km CO2 salınımı
  • Ford Focus EcoBoost Hybrid à 4.7 lt/100 km yakıt tüketimi à 106 g/km CO2 salınımı

ABD’li üretici binek modellerini elektriklendirmenin yanı sıra ticari araç sınıfında da hibrit teknolojisine yer verecek. Önümüzdeki yıl Fiesta ve Focus modelleriyle birlikte Transit, Transit Custom ve Tourneo Custom modelleri de hibrit versiyona kavuşacak. Bu modellerin öngörülen yakıt tüketimi ve CO2 salınım verileri de şöyle:

  • Transit EcoBlue Hybrid                à 7.6 lt/100 km yakıt tüketimi à 144 g/km CO2 salınımı
  • Transit Custom EcoBlue Hybrid   à 6.7 lt/100 km yakıt tüketimi à 139 g/km CO2 salınımı
  • Tourneo Custom EcoBlue Hybrid à 7.0 lt/100 km yakıt tüketimi à 137 g/km CO2 salınımı

Ford’un konuyla ilgili tüm detayları açıklayacağı Go Further etkinliği 2 Nisan Salı günü Türkiye saati ile 18:15’te başlayacak.


https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2019/03/26/new-generation-of-ford-electrified-vehicles-to-include-fiesta-an.html Yorum Yaz
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ZETEC SE 1 ay en beğenilen
Hibriti mibriti boşverde şu yeni focusla, fiesta ne seksi araba.
Fiyatları düzgün olsada yollarda daha fazla görsek, alsak binsek.
Her taraf beyaz megane, easy egea dolu.
Hibriti mibriti boşverde şu yeni focusla, fiesta ne seksi araba.Fiyatları düzgün olsada yollarda daha fazla görsek, alsak binsek.Her taraf beyaz megan...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Rising_Sun 1 ay
Ne hibridmiş arkadaş..Benzini sonuna kadar kullanmak için harcanan mücadeleye bak..Ya bu Tesla'dan Allah razı olsun, bu artık zombileşmiş araba markaları kaybolsun gitsin..Şu zombilerin hala batmamasının sebebi Tesla gibi vizyon sahibi üreticilerin bir şekilde üretimine ket vurmayı bugüne kadar başarabilmiş olmaları..Bu arada ufak bir bilgi, dünyada fosil yakıtlı araçlar üretilmeden önce, ilk üretilen araçlar elektrikliydi..Ta ki Standard Oil'in sahibi David Rockefeller, petrolden para kazanmak için fosil yakıtlı motorları destekleyene kadar :)..Dünya bu ve bunun gibi pez*rin yüzünden 100 sene ve petrol rezervini kaybetti :)
Ne hibridmiş arkadaş..Benzini sonuna kadar kullanmak için harcanan mücadeleye bak..Ya bu Tesla'dan Allah razı olsun, bu artık zombileşmiş araba markaları kaybol...
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xxxx1 1 ay
Hala hybrit diyor diyor vizyonsuz lar.o da 2020..Bunlar gibi koca kafalılar yüzünden içten yanmalıda kalıp çağ atlamadı otomotiv sektörü... Tesla 10 - 0 Diğerleri
Hala hybrit diyor diyor vizyonsuz lar.o da 2020..Bunlar gibi koca kafalılar yüzünden içten yanmalıda kalıp çağ atlamadı otomotiv sektörü... Tesla 10 - 0 Diğerle...
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sis651 1 ay
Hay bin hibrid...
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DH Misafiri 1 ay
Elektrikli iyi hoşta 5-10 bin dolar pahalı hala, %25 daha fazla maliyete sahip ve pahalı satılıyor. İşini görüyorsa en nihai kararı para ve maliyet belirler. Batarya maliyetleri düşünce zaten tüm üreticiler Elektrikliye geçecek. Sanki Elektrikliyi son teknoloji sanma hastalığı var herkeste. Halbuki çok daha basit motor karmaşıklığı ve teknolojisi açısından. Tesla nın esas avantajı yazılım şu an. O konuda klasik otomobil üreticilerinden çok önde. Ama onlarda farklı yazılım devleriyle birlikte hareket edecekler muhtemelen. Google, Uber sürücüsüz araç yazılımlarına ciddi para harcadılar. Ben esas Elektrikli araçlarda patlamayı Çinden bekliyorum. En büyük batarya üreticileri orada. Çok fazla yatırım var Çinde her alanda.
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RaptorFX 1 ay
Aslında LPG-Benzin araçlar da Hybrid daha doğrusu melez. Yani aynı anda birden fazla yakıt türünü kullanan tüm araçlar hybrid daha Türkçe melezdir.
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Tolgá 1 ay
ya daha yeni çıkan fiestaların arka tekerlerde kampana var.öpeyim hibriti.
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kartalus 1 ay Tolgá
Yine de sınıfının en iyi 2 modelinden biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Fren mesafesinde ve genel kullanımda en ufak bir fark yok.
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zotacing 1 ay Tolgá
Araçların fren kullanım oranları genel olarak %50'den çok fazla ön, %50'den çok az arka frendir. Yani bir arabayı durduran ön frenler, dengeli durduran arka frenlerdir.
Kısaca kampana ve disk arasında A-B-C segment 1.6 ve altı hacimde ki güçte araçlarda hiç bir fark yaşanmaz. Kampana artı olarak maliyeti düşük, bakımı kolay, ucuz ve eski düzen bir tertibattır, kötü yanları diske göre çabuk ısınır ve görüntüsü kötüdür.
Arka kampanaya rağmen şuan Fiesta arkası disk olan tüm Uzak Doğulu rakiplerinden daha iyi duran bir araç.

Ama mantıklı eleştiri ile gelirseniz, Otosan yüzünden Ford yıllardır sabote edilen bir marka, Otosan yüzünden Ford hep boş paket bir marka olarak algılanıyor Türkiye'de.
B segmentin hemen hemen çoğunun baz paketinde LED farlar ve dokunmatik ekran artık standart olmasına rağmen Otosan yüzünden Ford'da en dolu pakette var sadece.
Ama yine de segmentinin muhtelemen şuan en yaz yakan dizel ünitesi olduğu için, sesimi çıkarmıyorum pek.
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The.Mafia 1 ay
Ford hibrite geçiyor yakında benzin mazotlu araç kalmayacak
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xxxx1 1 ay
Hala hybrit diyor diyor vizyonsuz lar.o da 2020..Bunlar gibi koca kafalılar yüzünden içten yanmalıda kalıp çağ atlamadı otomotiv sektörü... Tesla 10 - 0 Diğerleri
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ozzzy222 1 ay xxxx1
hibrit :D direkt elektrikli demek değil
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ZETEC SE 1 ay en beğenilen
Hibriti mibriti boşverde şu yeni focusla, fiesta ne seksi araba.
Fiyatları düzgün olsada yollarda daha fazla görsek, alsak binsek.
Her taraf beyaz megane, easy egea dolu.
2 Yanıt Yanıtla +12
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Musty3535123 1 ay ZETEC SE
bence eski kasaları daha güzeldi..
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zotacing 1 ay ZETEC SE
Valla biz biniyoruz, forumda ki kıskançlar kötüleyip duruyor.
Hadi tasarım göreceli neyse de, Fiesta şuan segmentinin çok üzerinde bir araç malzeme kalitesi, tüketim, yalıtım, sürüş dinamikleri vs... Tek rakibi Polo'dur şuan, arkadan da Clio gelir, zaten 3 dışında alınacak bir B segment yok.
Focus fiyatı hariç konuşacak olursak, yine Golf ile beraber Türkiye şartlarında en iyi C segment araç. Belki macera isteyen biri Avrupa gibi alım gücünün yüksek olduğu yerlerde Mazda 3 tercih edebilir ama 2019 yılında atmosferik motor gerçekten saçmalık.
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Rising_Sun 1 ay
Ne hibridmiş arkadaş..Benzini sonuna kadar kullanmak için harcanan mücadeleye bak..Ya bu Tesla'dan Allah razı olsun, bu artık zombileşmiş araba markaları kaybolsun gitsin..Şu zombilerin hala batmamasının sebebi Tesla gibi vizyon sahibi üreticilerin bir şekilde üretimine ket vurmayı bugüne kadar başarabilmiş olmaları..Bu arada ufak bir bilgi, dünyada fosil yakıtlı araçlar üretilmeden önce, ilk üretilen araçlar elektrikliydi..Ta ki Standard Oil'in sahibi David Rockefeller, petrolden para kazanmak için fosil yakıtlı motorları destekleyene kadar :)..Dünya bu ve bunun gibi pez*rin yüzünden 100 sene ve petrol rezervini kaybetti :)
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