BYD, 1000V ve 5C şarj hızı sunan yeni platformunu duyurmaya hazırlanıyor

5 dakikada 300 km menzile olanak tanıyacak
1000 V mimarisi ilk olarak şirketin üst seviye modellerine getirilecek ve 5 dakikada 300 km menzil kazanmalarına olanak sağlayacak. 800 V platformlarla karşılaştırıldığında, her ek 100 V artışın, aynı akımda şarj hızını 25 kW arttırdığı belirtiliyor.
Yüksek voltajlı platformlar, batarya üzerindeki iş yükünü azaltarak daha az ısı üretilmesini sağlıyor. Bu da, bataryanın ömrünü arttırarak daha hızlı şarja imkan sağlıyor. Yüksek voltaj ayrıca, elektrik motorunun boyutunu arttırmaya gerek kalmadan daha yüksek hızlarda çalışabilmesına olanak tanıyor.
Ayrıca, BYD'nin enerji verimliliğini ve sistem entegrasyonunu iyileştirmek için BOX kod adlı saf elektrik mimarisi üzerinde çalıştığı da belirtiliyor.
BYD Han L ve Tang L ilk modeller olabilir
Ocak ayında duyurulan ve bu ayın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülecek olan Han L ve Tang L, BYD'nin 1000V şarj özelliğini sunan ilk modeller olabilir. Bu iki modelin ayrıca, çift DC şarj girişine sahip olabileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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