BYD, 1000V ve 5C şarj hızı sunan yeni platformunu duyurmaya hazırlanıyor

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Tam Boyutta Gör Çinli otomobil ve batarya devi BYD, 5C'nin üzerinde ultra hızlı şarj sağlayan 1000 V mimarili platformunu Mart ayının ortasında tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, 2025'den itibaren yeni platformunu araçlarına uygulamaya ve yeni ultra hızlı şarj istasyonlarını inşa etmeye başlayacak.

5 dakikada 300 km menzile olanak tanıyacak

1000 V mimarisi ilk olarak şirketin üst seviye modellerine getirilecek ve 5 dakikada 300 km menzil kazanmalarına olanak sağlayacak. 800 V platformlarla karşılaştırıldığında, her ek 100 V artışın, aynı akımda şarj hızını 25 kW arttırdığı belirtiliyor.

Yüksek voltajlı platformlar, batarya üzerindeki iş yükünü azaltarak daha az ısı üretilmesini sağlıyor. Bu da, bataryanın ömrünü arttırarak daha hızlı şarja imkan sağlıyor. Yüksek voltaj ayrıca, elektrik motorunun boyutunu arttırmaya gerek kalmadan daha yüksek hızlarda çalışabilmesına olanak tanıyor.

Ayrıca, BYD'nin enerji verimliliğini ve sistem entegrasyonunu iyileştirmek için BOX kod adlı saf elektrik mimarisi üzerinde çalıştığı da belirtiliyor.

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BYD Han L ve Tang L ilk modeller olabilir

Ocak ayında duyurulan ve bu ayın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülecek olan Han L ve Tang L, BYD'nin 1000V şarj özelliğini sunan ilk modeller olabilir. Bu iki modelin ayrıca, çift DC şarj girişine sahip olabileceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Daha önce, BYD'nin 1000 V'un üstünde voltaja ve 6C şarj hızına sahip süper şarj istasyonunun casus fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Ancak BYD 1000V şarjla yetinmiyor. Kasım ayında sızdırılan bilgiler, BYD'nin elektrikli inşaat makineleri için dünyanın en hızlı bataryası üzerinde çalıştığını gösterdi. Bu batarya, 1500V yüksek voltaj platformu, maksimum 400A akım, 600 kW’a kadar şarj gücü, 7000 çevrimin üstünde ömür ve maksimum 2.500 kWh kapasiteye sahip olacak ve lityum demir fosfat (LFP) kimyasını kullanacak.

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BYD, 1000V ve 5C şarj hızı sunan platformunu yakında duyuracak