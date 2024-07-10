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    Stellantis, 2026 yılına kadar Avrupa'yı hafif hibrit modellerle dolduracak

    Hibrit araçlar gittikçe popülerlik kazanıyor. Bu artışın farkında olan Stellantis, 2024 yılı sonuna kadar Avrupa'da 30 hibrit model sunacak ve 2026 yılına kadar 6 yeni model lansmanı yapacak.
    Stellantis, Avrupa'yı hafif hibrit modellerle dolduracak Tam Boyutta Gör
    Avrupa'da elektrikli araçların satışlarındaki ivme düşerken, hibrit araçlar gittikçe popülerlik kazanıyor. Bu artışın farkında olan Stellantis, 2024 yılı sonuna kadar Avrupa'da 30 hibrit model sunacak ve 2026 yılına kadar 6 yeni model lansmanı yapacak.

    Ağırlıklı olarak hafif hibrit teknolojisini kullanacak olan modeller, 28 beygir (21 kW) gücünde elektrik motoruyla entegre edilmiş çift kavramalı şanzımana (eDCT) sahip olacak. Bu şansımana 0,9 kWh kapasiteli 48V'luk bir pil paketi eşlik edecek ve sadece elektrikle 1 km'ye kadar menzil sunacak.. Tam hibrit çözüm kadar verimli olmasa da, yarı hibrit sistem, rejeneratif frenleme özelliğiyle modele bağlı olarak yakıt tüketimini ve emisyonları %20'ye kadar azaltabiliyor.

    Benzinle çalışan muadillerine göre daha temiz ve daha düşük yakıt tüketimli olmasının yanı sıra, hafif hibritler şarjlı hibrit ve tam elektrikli modellere göre daha uygun fiyatlarıyla ön plana çıkıyor ve müşteriler için cazip bir seçenek haline geliyor.

    Hibrit modellerin satışı %41 arttı

    Şirkete göre EU30 hibrit modellerin satışları 2024 yılında geçen yıla göre %41 arttı. Stellantis, hafif hibrit modüllerinin üretimini arttırmasının ardından satışların daha da artmasını bekliyor. Şirket, Metz (Fransa) ve Torino'da (İtalya) yılda 1,2 milyon adedin üzerinde toplam kapasiteyle eDCT dişli kutuları üretiyor ve bunları 11 otomobil üretim tesisine tedarik ediyor.

    Stellantis yaklaşan 6 yeni lansman hakkında bilgi vermedi. Ancak bu modellerden ikisinin resmi olarak onaylanan Fiat 500 Hybrid ve Fiat Grande Panda Hybrid olacağını varsaymak yanlış olmaz. Yıl sonuna kadar Avrupa'da satışa sunulacak hafif hibrit modellerin listesi şöyle:

    • Alfa Romeo Junior / Tonale
    • Citroën Yeni C3 / Yeni C3 AirCross / C4 / C4X / C5 AirCross / C5X
    • DS 3 / DS 4
    • Fiat Panda / 600
    • Jeep Avenger / Renegade / Compass
    • Lancia Ypsilon
    • Maserati Grecale
    • Opel Corsa / Astra / Astra SportsTourer / Mokka / Frontera / Yeni Grandland
    • Peugeot 208 / 308 / 308 SW / 408 / 2008 / Yeni 3008 / Yeni 5008

    Stellantis, Dare Forward 2030 planının bir parçası olarak, 10 yılda dünya çapındaki elektrifikasyon programına 50 milyar Euro'dan fazla yatırım yapacak. Şirket ayrıca, 2030 yılına kadar Avrupa'da sadece elektrikli araç satışı hedefini sürdürüyor. ABD pazarında ise 2030'da %50 elektrikli araç (binek araçlar ve hafif ticari kamyonlar) satışına ulaşma hedefi bulunuyor. Uzun vadeli hedef ise, 2038 yılına kadar sıfır karbon emisyonlu bir şirket haline gelmek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    not yükseltmek için büte girilir mi araba almak mantıklı mı dı rı rı dı rı rı keman koşu bandı ile 30 kilo verdim osse mi rayban mi

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