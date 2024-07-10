Stellantis, 2026 yılına kadar Avrupa'yı hafif hibrit modellerle dolduracak

Ağırlıklı olarak hafif hibrit teknolojisini kullanacak olan modeller, 28 beygir (21 kW) gücünde elektrik motoruyla entegre edilmiş çift kavramalı şanzımana (eDCT) sahip olacak. Bu şansımana 0,9 kWh kapasiteli 48V'luk bir pil paketi eşlik edecek ve sadece elektrikle 1 km'ye kadar menzil sunacak.. Tam hibrit çözüm kadar verimli olmasa da, yarı hibrit sistem, rejeneratif frenleme özelliğiyle modele bağlı olarak yakıt tüketimini ve emisyonları %20'ye kadar azaltabiliyor.
Benzinle çalışan muadillerine göre daha temiz ve daha düşük yakıt tüketimli olmasının yanı sıra, hafif hibritler şarjlı hibrit ve tam elektrikli modellere göre daha uygun fiyatlarıyla ön plana çıkıyor ve müşteriler için cazip bir seçenek haline geliyor.
Hibrit modellerin satışı %41 arttı
Şirkete göre EU30 hibrit modellerin satışları 2024 yılında geçen yıla göre %41 arttı. Stellantis, hafif hibrit modüllerinin üretimini arttırmasının ardından satışların daha da artmasını bekliyor. Şirket, Metz (Fransa) ve Torino'da (İtalya) yılda 1,2 milyon adedin üzerinde toplam kapasiteyle eDCT dişli kutuları üretiyor ve bunları 11 otomobil üretim tesisine tedarik ediyor.
Stellantis yaklaşan 6 yeni lansman hakkında bilgi vermedi. Ancak bu modellerden ikisinin resmi olarak onaylanan Fiat 500 Hybrid ve Fiat Grande Panda Hybrid olacağını varsaymak yanlış olmaz. Yıl sonuna kadar Avrupa'da satışa sunulacak hafif hibrit modellerin listesi şöyle:
- Alfa Romeo Junior / Tonale
- Citroën Yeni C3 / Yeni C3 AirCross / C4 / C4X / C5 AirCross / C5X
- DS 3 / DS 4
- Fiat Panda / 600
- Jeep Avenger / Renegade / Compass
- Lancia Ypsilon
- Maserati Grecale
- Opel Corsa / Astra / Astra SportsTourer / Mokka / Frontera / Yeni Grandland
- Peugeot 208 / 308 / 308 SW / 408 / 2008 / Yeni 3008 / Yeni 5008
Stellantis, Dare Forward 2030 planının bir parçası olarak, 10 yılda dünya çapındaki elektrifikasyon programına 50 milyar Euro'dan fazla yatırım yapacak. Şirket ayrıca, 2030 yılına kadar Avrupa'da sadece elektrikli araç satışı hedefini sürdürüyor. ABD pazarında ise 2030'da %50 elektrikli araç (binek araçlar ve hafif ticari kamyonlar) satışına ulaşma hedefi bulunuyor. Uzun vadeli hedef ise, 2038 yılına kadar sıfır karbon emisyonlu bir şirket haline gelmek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.