Stellantis, 2026 yılına kadar Avrupa'yı hafif hibrit modellerle dolduracak

Tam Boyutta Gör Avrupa'da elektrikli araçların satışlarındaki ivme düşerken, hibrit araçlar gittikçe popülerlik kazanıyor. Bu artışın farkında olan Stellantis, 2024 yılı sonuna kadar Avrupa'da 30 hibrit model sunacak ve 2026 yılına kadar 6 yeni model lansmanı yapacak.

Ağırlıklı olarak hafif hibrit teknolojisini kullanacak olan modeller, 28 beygir (21 kW) gücünde elektrik motoruyla entegre edilmiş çift kavramalı şanzımana (eDCT) sahip olacak. Bu şansımana 0,9 kWh kapasiteli 48V'luk bir pil paketi eşlik edecek ve sadece elektrikle 1 km'ye kadar menzil sunacak.. Tam hibrit çözüm kadar verimli olmasa da, yarı hibrit sistem, rejeneratif frenleme özelliğiyle modele bağlı olarak yakıt tüketimini ve emisyonları %20'ye kadar azaltabiliyor.

Benzinle çalışan muadillerine göre daha temiz ve daha düşük yakıt tüketimli olmasının yanı sıra, hafif hibritler şarjlı hibrit ve tam elektrikli modellere göre daha uygun fiyatlarıyla ön plana çıkıyor ve müşteriler için cazip bir seçenek haline geliyor.

Hibrit modellerin satışı %41 arttı

Şirkete göre EU30 hibrit modellerin satışları 2024 yılında geçen yıla göre %41 arttı. Stellantis, hafif hibrit modüllerinin üretimini arttırmasının ardından satışların daha da artmasını bekliyor. Şirket, Metz (Fransa) ve Torino'da (İtalya) yılda 1,2 milyon adedin üzerinde toplam kapasiteyle eDCT dişli kutuları üretiyor ve bunları 11 otomobil üretim tesisine tedarik ediyor.

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Stellantis yaklaşan 6 yeni lansman hakkında bilgi vermedi. Ancak bu modellerden ikisinin resmi olarak onaylanan Fiat 500 Hybrid ve Fiat Grande Panda Hybrid olacağını varsaymak yanlış olmaz. Yıl sonuna kadar Avrupa'da satışa sunulacak hafif hibrit modellerin listesi şöyle:

Alfa Romeo Junior / Tonale

Citroën Yeni C3 / Yeni C3 AirCross / C4 / C4X / C5 AirCross / C5X

DS 3 / DS 4

Fiat Panda / 600

Jeep Avenger / Renegade / Compass

Lancia Ypsilon

Maserati Grecale

Opel Corsa / Astra / Astra SportsTourer / Mokka / Frontera / Yeni Grandland

Peugeot 208 / 308 / 308 SW / 408 / 2008 / Yeni 3008 / Yeni 5008

Stellantis, Dare Forward 2030 planının bir parçası olarak, 10 yılda dünya çapındaki elektrifikasyon programına 50 milyar Euro'dan fazla yatırım yapacak. Şirket ayrıca, 2030 yılına kadar Avrupa'da sadece elektrikli araç satışı hedefini sürdürüyor. ABD pazarında ise 2030'da %50 elektrikli araç (binek araçlar ve hafif ticari kamyonlar) satışına ulaşma hedefi bulunuyor. Uzun vadeli hedef ise, 2038 yılına kadar sıfır karbon emisyonlu bir şirket haline gelmek.

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