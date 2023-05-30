Citroen C5 Aircross'un hafif hibrit versiyonu tanıtıldı

- Citroen C5 Aircross Hybrid 136 özellikleri🚗
- Benzinli motor
- Elektrik motoru
- 48V batarya
- Yüzde 15'e varan yakıt tasarrufu
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Citroen C5 Aircross Hybrid 136 özellikleri🚗
Hibrit sistemler için özel olarak tasarlanan bu şanzıman sisteminde şanzıman kutusu; elektrik motoru, inverter ve ECU'ya da ev sahipliği yapan kompakt ve entegre bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Vites geçişleri daha kısa olan bu şanzımanla daha konforlu bir sürüş vadediliyor.
Benzinli motor
Bu sistemdeki yeni nesil 1.2 PureTech üç silindirli benzinli motor da özellikle hibrit sistemlere uyumlu olarak geliştirilmiş. Bu motorun %40 oranında yeni parçalardan oluştuğu belirtiliyor. 5500 d/d'da 136 hp güç ve 1750 d/d'da 230 Nm tork üreten motor, değişken geometrili turboşarjı ve triger zinciriyle performans ve sağlamlık vadediyor. Euro 6.4 uyumlu ve Miller çevrimiyle çalışan motorun yüksek termal verimliliğe sahip olduğu belirtiliyor.
Elektrik motoru
48V batarya
48V lityum iyon batarya, 432 Wh kapasiteye sahip ve sol ön koltuğun altında bulunuyor. Böylelikle bagaj hacmi veya kabindeki depolama alanlarını etkilemiyor. Hafif hibrit olarak adlandırılan bu sistemde batarya, fişle herhangi bir elektrik kaynağından şarj edilemiyor. Sürüş sırasında belli koşullarda benzinli motor jeneratör görevi görerek bataryayı şarj ediyor.
Yüzde 15'e varan yakıt tasarrufu
Bu haber ışığında Citroen C5 Aircross'un iç ve dış tasarımıyla ilgili herhangi bir güncelleme söz konusu değil. Sadece dijital gösterge paneli hibrit sisteme özel bilgileri de gösterecek şekilde elden geçirilmiş. Bu sayede sürücüler, batarya şarj seviyesi, sürüş modu, enerji akışı ve elektrikle kat edilen mesafe gibi bilgileri ekrandan takip edebilecek.
Yeni Citroen C5 Aircross Hybrid 136 yakında Avrupa'da siparişe açılacak ve 2023'ün ikinci yarısında bayilerdeki yerini almaya başlayacak.
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merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)