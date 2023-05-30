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    Citroen C5 Aircross'un hafif hibrit versiyonu tanıtıldı

    Stellantis, ürün gamını kademeli olarak elektriklendirmeye devam ediyor. Şimdi de Citroen C5 Aircross modeline yeni 136 beygirlik 48V hafif hibrit seçeneği ekleniyor.
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    Citroen C5 Aircross'un hafif hibrit versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Citroen C5 Aircross'un yenilikçi hibrit teknolojisi; yeni nesil 136 hp (100 kW) PureTech benzinli motor, 21 kW elektrik motoru, 48V batarya ve yeni elektrik destekli çift kavramalı şanzımandan (e-DCS6) oluşuyor.

    Citroen C5 Aircross Hybrid 136 özellikleri🚗

    Hibrit sistemler için özel olarak tasarlanan bu şanzıman sisteminde şanzıman kutusu; elektrik motoru, inverter ve ECU'ya da ev sahipliği yapan kompakt ve entegre bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Vites geçişleri daha kısa olan bu şanzımanla daha konforlu bir sürüş vadediliyor.

    Benzinli motor

    Bu sistemdeki yeni nesil 1.2 PureTech üç silindirli benzinli motor da özellikle hibrit sistemlere uyumlu olarak geliştirilmiş. Bu motorun %40 oranında yeni parçalardan oluştuğu belirtiliyor. 5500 d/d'da 136 hp güç ve 1750 d/d'da 230 Nm tork üreten motor, değişken geometrili turboşarjı ve triger zinciriyle performans ve sağlamlık vadediyor. Euro 6.4 uyumlu ve Miller çevrimiyle çalışan motorun yüksek termal verimliliğe sahip olduğu belirtiliyor.

    Elektrik motoru

    Citroen C5 Aircross'un hafif hibrit versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Şanzıman kutusu içerisinde yer alan kalıcı mıknatıslı senkron elektrik motoru, 21 kW (28 hp) maksimum güç ve 55 Nm tork üretiyor. Bu motor, C5 Aircross'un yoğun trafik, yavaşlama ve park manevrası gibi düşük tork gerektiren durumlarda %100 elektrikli olarak çalışmasına olanak sağlıyor. Ani hızlanma gibi yüksek tork gerektiren durumlarda ise benzinli motora anlık olarak destek sağlıyor.

    48V batarya

    48V lityum iyon batarya, 432 Wh kapasiteye sahip ve sol ön koltuğun altında bulunuyor. Böylelikle bagaj hacmi veya kabindeki depolama alanlarını etkilemiyor. Hafif hibrit olarak adlandırılan bu sistemde batarya, fişle herhangi bir elektrik kaynağından şarj edilemiyor. Sürüş sırasında belli koşullarda benzinli motor jeneratör görevi görerek bataryayı şarj ediyor.

    Yüzde 15'e varan yakıt tasarrufu

    Citroen C5 Aircross'un hafif hibrit versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Citroen'in açıklamasına göre yeni C5 Aircross Hybrid 136, şehir içindeki yolculuklarının yarısını %100 elektrik modunda tamamlayabiliyor. Fransız marka, PureTech 130 EAT8 benzinli motora göre 100 km'de 1 litre (%15) ortalama yakıt tasarrufu vadediyor. Ayrıca yine saf benzinli motora göre CO2 emisyonlarını yüzde 15'e kadar (20g) azaltabildiği de verilen bilgiler arasında.

    Bu haber ışığında Citroen C5 Aircross'un iç ve dış tasarımıyla ilgili herhangi bir güncelleme söz konusu değil. Sadece dijital gösterge paneli hibrit sisteme özel bilgileri de gösterecek şekilde elden geçirilmiş. Bu sayede sürücüler, batarya şarj seviyesi, sürüş modu, enerji akışı ve elektrikle kat edilen mesafe gibi bilgileri ekrandan takip edebilecek.

    Yeni Citroen C5 Aircross Hybrid 136 yakında Avrupa'da siparişe açılacak ve 2023'ün ikinci yarısında bayilerdeki yerini almaya başlayacak. 

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    F
    fatmaceylanw 6 saat önce

    merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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