Ford, McLaren, Tesla ve Faraday Future'dan onlarca çalışanı işe alan Rivian atağa kalktı

Geçtiğimiz yıl tanıttığı fütüristik tasarıma sahip elektrikli pick up ve SUV modelleri ile büyük sükse yapan Rivian, rakip otomobil üreticileri ve teknoloji firmalarından düzinelerce kişiyi işe alıyor. Elektrikli otomobil üreticisinin Tesla, McLaren, Ford, Faraday Future ve Apple'ın eski çalışanlarını tek tek bünyesine kattığı bildirildi.

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Rivian'a en büyük katılım ise büyük mali sıkıntılarla boğuşan Faraday Future'dan oldu. Tesla'ya rakip olarak çıkan ancak arkasını bir türlü getiremeyen şirket geçtiğimiz Aralık ayında birçok kişiyi işten çıkarmak zorunda kalmıştı. Rivian, bu kişilerin de aralarında bulunduğu 50 eski Faraday Future çalışanını işe aldı. Söz konusu personeller Faraday'ın batarya ve elektrikli aktarma organı bölümünde görev yapıyordu.

Amazon ve Ford'tan yatırım aldı

LinkedIn profillerini temel alan tahminlere göre Ford’dan 20, McLaren’dan 20, Apple’dan 6, Tesla ve Çinli Byton’dan en az 12 çalışan Rivian'a katıldı. R1S SUV ve R1T pick up modellerini tanıttığından beri dikkatleri üzerine çeken Rivian, Ford ve Amazon gibi devlerden yatırım almıştı. Şirket bu nedenle operasyonlarını hızlandırdı. Son bilgilere göre Rivian'ın 750 çalışanı bulunuyor.

https://www.theverge.com/2019/7/2/20678802/ev-startup-rivian-employees-ford-mclaren-tesla-faraday-future-mike-bell-apple