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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford, McLaren, Tesla ve Faraday Future'dan onlarca çalışanı işe alan Rivian atağa kalktı

Amazon ve Ford gibi devlerin yatırım yaptığı elektrikli araç girişimi Rivian rakip şirketlerin çalışanlarını onar onar bünyesine katıyor. Hızla büyüyen şirketin çalışan sayısı 750'ye ulaştı.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl tanıttığı fütüristik tasarıma sahip elektrikli pick up ve SUV modelleri ile büyük sükse yapan Rivian, rakip otomobil üreticileri ve teknoloji firmalarından düzinelerce kişiyi işe alıyor. Elektrikli otomobil üreticisinin Tesla, McLaren, Ford, Faraday Future ve Apple'ın eski çalışanlarını tek tek bünyesine kattığı bildirildi.
Ayrıca Bkz. "Tesla, 2019'un ikinci çeyreğini teslimat rekoruyla tamamladı"
Rivian'a en büyük katılım ise büyük mali sıkıntılarla boğuşan Faraday Future'dan oldu. Tesla'ya rakip olarak çıkan ancak arkasını bir türlü getiremeyen şirket geçtiğimiz Aralık ayında birçok kişiyi işten çıkarmak zorunda kalmıştı. Rivian, bu kişilerin de aralarında bulunduğu 50 eski Faraday Future çalışanını işe aldı. Söz konusu personeller Faraday'ın batarya ve elektrikli aktarma organı bölümünde görev yapıyordu.

Amazon ve Ford'tan yatırım aldı

LinkedIn profillerini temel alan tahminlere göre Ford’dan 20, McLaren’dan 20, Apple’dan 6, Tesla ve Çinli Byton’dan en az 12 çalışan Rivian'a katıldı. R1S SUV ve R1T pick up modellerini tanıttığından beri dikkatleri üzerine çeken Rivian, Ford ve Amazon gibi devlerden yatırım almıştı. Şirket bu nedenle operasyonlarını hızlandırdı. Son bilgilere göre Rivian'ın 750 çalışanı bulunuyor.

https://www.theverge.com/2019/7/2/20678802/ev-startup-rivian-employees-ford-mclaren-tesla-faraday-future-mike-bell-apple Yorum Yaz
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Şıh Hazretleri 3 gün en beğenilen
Suriyeli beslemelere vereceğimiz parayla şunun gibi bir şirket kurabilirdik, yazık.
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Ozanerdal34 3 gün
abi 725 km kadar bir menzil nedemek yaaa süper ötesi. tasarımlarıda harika bence sade ve kemikli araçlar yapmışlar bence çok başarılı
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Henkan 3 gün yeni yorumcu
Tesla çalışanları çok mutsuz. Koşa koşa gidebilirler.
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benhuraxu 3 gün
Seni tanımak isterim yiğidim.
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Ozanerdal34 3 gün
abi 725 km kadar bir menzil nedemek yaaa süper ötesi. tasarımlarıda harika bence sade ve kemikli araçlar yapmışlar bence çok başarılı
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Galatas4ray 3 gün
Tasarımın pek iyi oldugu söylenemez ama ileride büyüyecek bir şirket.
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Şıh Hazretleri 3 gün en beğenilen
Suriyeli beslemelere vereceğimiz parayla şunun gibi bir şirket kurabilirdik, yazık.
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wolwes 3 gün
Evi arabayı satıp Rivian hissesi alayım Jeff abide yatırım yapmıştı zaten 3-4 seneye Tesla'ya rakip olurlar.
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ertech26 3 gün
Adamlar toplama şirket kurmuş...
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