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Tesla, 2019'un ikinci çeyreğini teslimat rekoruyla tamamladı

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, 2019'un ikinci çeyreğinde global çapta 95 bin 200 araç teslimatı yaparak bir önceki rekorunu geride bıraktı. İşte Tesla'nın açıkladığı ikinci çeyrek rakamları:
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla, 2019'un ikinci çeyreğini teslimat rekoruyla tamamladı
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Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile şirketin 2019’un ikinci çeyreğinde yeni bir teslimat rekoru kıracağını iddia etmişti. Görünen o ki başarılı yöneticinin bu tahmini doğru çıktı.

30 Haziran itibariyle 2019’un ikinci çeyreğini başarılı bir şekilde tamamlayan Tesla, bu dönemde toplam 95 bin 200 adet otomobil teslimatı yaparak yeni bir rekor kırdı. ABD’li elektrikli araç üreticisi bu sayede ilk çeyrek rakamlarını ikiye katlamakla kalmadı, aynı zamanda 2018’in son çeyreğinde kırdığı 90 bin 700 adetlik rekoru da rahat bir şekilde geride bıraktı.

. ÜretimTeslimat 
Model 372,531
77,550
Model S/X14,517
17,650
Toplam87,04895,200
 

Teslimatların %80'ini Model 3 oluşturdu

Son yıllardaki gelenek yine değişmedi ve Tesla’nın son çeyrekteki teslimatlarının büyük çoğunluğunu Tesla Model 3 oluşturdu. Söz konusu dönemde 77 bin 550 adet Model 3 sahibine teslim edilirken, Model X ve Model S teslimatları da 17 bin 650 adetle rekorun kırılmasına katkıda bulundu. 2019’un ilk çeyreğinde 50 bin 900 adet Model 3, 12 bin 100 adet de Model X ve Model S teslimatı gerçekleştirilmişti.

Teslimatların bu noktaya gelmesinden son derece memnun olan Tesla, yılın üçüncü çeyreği için de oldukça umutlu. İkinci çeyreğin sonuna doğru 7 bin 400 adet aracın da nakil halinde olduğunu belirten şirket, bu araçların üçüncü çeyrek rakamlarına dahil olacağını belirtti. Rekor haberinden sonra Tesla’nın hisselerinde %8 oranında artış gerçekleşti.


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Mithrandir. 3 gün
Yav kardeşim bunlar batıyor mu çıkıyor mu bilemedik. Bir elon muskun koltuğu sallantıda oluyor bir batiyorlar bir hissedarlar memnun değil falan.
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elcas 3 gün
model 1 yaparlarsa 2. elde anca alırız.
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OverClocK1ng 3 gün
Başarılı Yöneticinin miii. Yaw, Elon Musk'ı yerden yere vurmuyor muydunuz? Şimdi nooldiii.
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haberelectro 3 gün

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bulentcandan 3 gün
Yılın sonunda Shanghai'daki fabrika üretime başlıyor. O zaman çok daha fazla satış rakamları yakalarlar.
Model Y ise Model 3'e göre daha kullanışlı bir araç olacak.
Otomobil nasıl yapılır görsünler...
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haberelectro 3 gün bulentcandan
Model Y de gördük nasıl yapıldığını herkes dalga geçiyor. Tamponu yükseltilmiş model 3
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Holk 3 gün bulentcandan
Amerika'dan gelen ürünlere ek vergi vardı bir ara. Çin'den gelecek Tesla modelleri bir nebze daha ucuz olur mu acaba?
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oray 3 gün
türkiye'ye kendii geldiği gün gidip bir tane Tesla alacağım.
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torenbolen 3 gün oray
Milyonların varsa alırsın.
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kamisama- 3 gün oray
Aldın şuan.
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