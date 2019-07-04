Tesla, 2019'un ikinci çeyreğini teslimat rekoruyla tamamladı

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Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile şirketin 2019’un ikinci çeyreğinde yeni bir teslimat rekoru kıracağını iddia etmişti. Görünen o ki başarılı yöneticinin bu tahmini doğru çıktı.

30 Haziran itibariyle 2019’un ikinci çeyreğini başarılı bir şekilde tamamlayan Tesla, bu dönemde toplam 95 bin 200 adet otomobil teslimatı yaparak yeni bir rekor kırdı. ABD’li elektrikli araç üreticisi bu sayede ilk çeyrek rakamlarını ikiye katlamakla kalmadı, aynı zamanda 2018’in son çeyreğinde kırdığı 90 bin 700 adetlik rekoru da rahat bir şekilde geride bıraktı.

. Üretim Teslimat Model 3 72,531

77,550

Model S/X 14,517

17,650

Toplam 87,048 95,200

Teslimatların %80'ini Model 3 oluşturdu

Son yıllardaki gelenek yine değişmedi ve Tesla’nın son çeyrekteki teslimatlarının büyük çoğunluğunu Tesla Model 3 oluşturdu. Söz konusu dönemde 77 bin 550 adet Model 3 sahibine teslim edilirken, Model X ve Model S teslimatları da 17 bin 650 adetle rekorun kırılmasına katkıda bulundu. 2019’un ilk çeyreğinde 50 bin 900 adet Model 3, 12 bin 100 adet de Model X ve Model S teslimatı gerçekleştirilmişti.

Teslimatların bu noktaya gelmesinden son derece memnun olan Tesla, yılın üçüncü çeyreği için de oldukça umutlu. İkinci çeyreğin sonuna doğru 7 bin 400 adet aracın da nakil halinde olduğunu belirten şirket, bu araçların üçüncü çeyrek rakamlarına dahil olacağını belirtti. Rekor haberinden sonra Tesla’nın hisselerinde %8 oranında artış gerçekleşti.