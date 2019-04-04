Ford Mustang'ten ilham alan elektrikli SUV'un adı "Mustang Mach-E" olabilir

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Ford’un yakın gelecekte piyasaya süreceği elektrikli araçlardan en merak edileni, geçtiğimiz yıl Mach 1 adıyla duyurulan elektrikli SUV modeli oldu. Zira aracın Mustang modellerinden ilham alan elektrikli bir performans SUV’u olması, pek çok kişinin radarına girmesini sağladı. Özellikle Mustang tutkunlarının merak ettiği bu araçla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

600 kilometre sürüş menzili

Söz konusu detaylardan ilki, Ford tarafından resmi olarak paylaşıldı. ABD’li üretici, elektrikli performans SUV’unun batarya kapasitesi veya kaç adet elektrik motoruna sahip olacağını henüz söylemese de, WLTP’ye göre 600 kilometre sürüş menziline sahip olacağını duyurdu. Bunun bir performans aracı için oldukça iddialı bir değer olduğunu söylemek mümkün. Zira yeni tanıtılan Tesla Model Y’nin sürüş menzili WLTP’ye göre 540 kilometre.

Mustang modellerinden ilham alan elektrikli Ford performans SUV’u ile ilgili yeni ortaya çıkan bir detay da aracın ismi. Zira Ford, geçtiğimiz yıl Mach 1 ismiyle duyurduğu aracın gerçekte bu isimle tanıtılmayacağını açıklamıştı. ABD’li üreticinin 1 Nisan 2019 tarihinde AB Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yaptığı başvuruyla, “Mustang Mach-E” ismini tescillediği ortaya çıktı. Daha önce Mach-E ismini tescilleyen Ford’un bu isme “Mustang”in de eklenmesi, Tesla Model Y ile yarışacak aracın “Mustang Mach-E” olarak adlandırılabileceğini gösteriyor.

Mustang modellerinden ilham alan tam elektrikli performans SUV modeli, 600 kilometrelik WLTP menziliyle 2020 yılında tanıtılacak. Araçla ilgili yeni detaylar geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.carscoops.com/2019/04/ford-files-trademark-application-for-mustang-e-mach-in-europe/