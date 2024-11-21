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    Anlık Bildirim

    Ford, Avrupa’da 4 bin kişiyi işten çıkarırken elektrikli araçlarda frene basıyor

    Ford, Avrupa’da 4.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Otomotiv dünyasının dev ismi aynı zamanda yaklaşmakta olan Explorer ve Capri elektrikli araçlarında da frene basıyor.
    Ford, Avrupa’da 4 bin kişiyi işten çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Ford, Avrupa operasyonlarında önemli bir küçülmeye gidiyor. Şirket, Explorer ve Capri elektrikli araçlarının üretim tahminlerini aşağı çekmenin yanı sıra, Avrupa'da 4.000 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Bu kesintiler, otomotiv devinin kıtadaki çalışanlarının yüzde 14’ünü etkilerken, en büyük darbe Almanya ve Birleşik Krallık’taki çalışanlara vuracak. Diğer Avrupa pazarlarında ise bu etkilerin “asgari düzeyde” olacağı ifade edildi.

    Ford, Avrupa’da küçülüyor

    Ford’un bu kararı, hükümetlerin sübvansiyonları kaldırması ve ekonomik sıkıntıların birçok otomobil üreticisini stratejilerini yeniden düşünmeye zorlaması nedeniyle elektrikli araçların dünyanın dört bir yanındaki pazarlarda ivme kaybıyla aynı döneme denk geldi. Şirket son beş yılda Avrupa'daki personel sayısını yüzde 35'in üzerinde azalttı ve geçen yıl 3.800 kişiyi işten çıkardı. Şirketin pazar payı, ilk dokuz ayda yüzde 4.1’den yüzde 3.3’e geriledi.

    Ford, Avrupa’da 4 bin kişiyi işten çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Batılı otomotiv devlerinin dönüşümde geç kalması pahalıya patlıyor. Örneğin, Almanya’da elektrikli araçlara yönelik devlet desteklerinin kaldırılması, yeni elektrikli araç satışlarında ciddi bir düşüşe neden oldu. Temmuz 2024’te Almanya’da elektrikli araç satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 oranında azaldı.

    Ford, Avrupa’da tamamen elektrikli araç üretimine 2030 yılına kadar geçme planları yaparken, bu hedefe ulaşmada çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Şirketin Almanya Köln’deki fabrikası, Explorer ve Capri modellerinin üretim merkezi konumunda bulunuyor. Ancak azalan talep ve artan rekabet, bu hedeflerin yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.

    Ford’un Avrupa’daki küçülmesinde, Çinli otomobil üreticilerinin etkisi de büyük. Uygun fiyatlı elektrikli araçlarıyla pazara hızlı bir giriş yapan Çinli üreticiler, Avrupa’da yerli markalar üzerinde baskı oluşturuyor. Avrupa Birliği, Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik vergileri artırsa da, Ford gibi markalar bu rekabetin etkilerini güçlü bir şekilde hissediyor.

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    R
    ru1ns 14 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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