Ford, Avrupa’da 4 bin kişiyi işten çıkarırken elektrikli araçlarda frene basıyor

Ford, Avrupa’da küçülüyor
Ford’un bu kararı, hükümetlerin sübvansiyonları kaldırması ve ekonomik sıkıntıların birçok otomobil üreticisini stratejilerini yeniden düşünmeye zorlaması nedeniyle elektrikli araçların dünyanın dört bir yanındaki pazarlarda ivme kaybıyla aynı döneme denk geldi. Şirket son beş yılda Avrupa'daki personel sayısını yüzde 35'in üzerinde azalttı ve geçen yıl 3.800 kişiyi işten çıkardı. Şirketin pazar payı, ilk dokuz ayda yüzde 4.1’den yüzde 3.3’e geriledi.
Ford, Avrupa’da tamamen elektrikli araç üretimine 2030 yılına kadar geçme planları yaparken, bu hedefe ulaşmada çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Şirketin Almanya Köln’deki fabrikası, Explorer ve Capri modellerinin üretim merkezi konumunda bulunuyor. Ancak azalan talep ve artan rekabet, bu hedeflerin yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.
Ford’un Avrupa’daki küçülmesinde, Çinli otomobil üreticilerinin etkisi de büyük. Uygun fiyatlı elektrikli araçlarıyla pazara hızlı bir giriş yapan Çinli üreticiler, Avrupa’da yerli markalar üzerinde baskı oluşturuyor. Avrupa Birliği, Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik vergileri artırsa da, Ford gibi markalar bu rekabetin etkilerini güçlü bir şekilde hissediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.