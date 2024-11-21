Ford, Avrupa’da 4 bin kişiyi işten çıkarırken elektrikli araçlarda frene basıyor

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Tam Boyutta Gör Ford, Avrupa operasyonlarında önemli bir küçülmeye gidiyor. Şirket, Explorer ve Capri elektrikli araçlarının üretim tahminlerini aşağı çekmenin yanı sıra, Avrupa'da 4.000 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Bu kesintiler, otomotiv devinin kıtadaki çalışanlarının yüzde 14’ünü etkilerken, en büyük darbe Almanya ve Birleşik Krallık’taki çalışanlara vuracak. Diğer Avrupa pazarlarında ise bu etkilerin “asgari düzeyde” olacağı ifade edildi.

Ford, Avrupa’da küçülüyor

Ford’un bu kararı, hükümetlerin sübvansiyonları kaldırması ve ekonomik sıkıntıların birçok otomobil üreticisini stratejilerini yeniden düşünmeye zorlaması nedeniyle elektrikli araçların dünyanın dört bir yanındaki pazarlarda ivme kaybıyla aynı döneme denk geldi. Şirket son beş yılda Avrupa'daki personel sayısını yüzde 35'in üzerinde azalttı ve geçen yıl 3.800 kişiyi işten çıkardı. Şirketin pazar payı, ilk dokuz ayda yüzde 4.1’den yüzde 3.3’e geriledi.

Tam Boyutta Gör Batılı otomotiv devlerinin dönüşümde geç kalması pahalıya patlıyor. Örneğin, Almanya’da elektrikli araçlara yönelik devlet desteklerinin kaldırılması, yeni elektrikli araç satışlarında ciddi bir düşüşe neden oldu. Temmuz 2024’te Almanya’da elektrikli araç satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 oranında azaldı.

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Ford, Avrupa’da tamamen elektrikli araç üretimine 2030 yılına kadar geçme planları yaparken, bu hedefe ulaşmada çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Şirketin Almanya Köln’deki fabrikası, Explorer ve Capri modellerinin üretim merkezi konumunda bulunuyor. Ancak azalan talep ve artan rekabet, bu hedeflerin yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.

Ford’un Avrupa’daki küçülmesinde, Çinli otomobil üreticilerinin etkisi de büyük. Uygun fiyatlı elektrikli araçlarıyla pazara hızlı bir giriş yapan Çinli üreticiler, Avrupa’da yerli markalar üzerinde baskı oluşturuyor. Avrupa Birliği, Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik vergileri artırsa da, Ford gibi markalar bu rekabetin etkilerini güçlü bir şekilde hissediyor.

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Ford, Avrupa’da 4 bin kişiyi işten çıkarıyor