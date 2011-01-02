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Ford, MyKey ebeveyn koruma sistemini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ford, MyKey ebeveyn koruma sistemini tanıttı
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Amerikan otomobil devi Ford, MyKey sistemini ebeveynlere yönelik yeni koruma özellikleriyle geliştirdiğini açıkladı. İlk etapta 2011 model Taurus ve Explorer modellerinde kullanılacak MyKey sistemi ile aileler, özellikle yeni ehliyet almış çocukları için aracın hızını limitleyebilecekler. Ford'un açıkladığı resmi rakamlara göre bu teknolojiye sahip araçlarda hızı 104, 112, 120 ve 128 Km/saat olarak dört farklı seçenek altında sınırlandırmak mümkün. Aynı zamanda uydu radyo istasyonlarını engelleyebilen sistem, sürücünün emniyet kemerini takmadığı durumlarda radyonun sesini azaltıp, kısabiliyor. Tüm bunlara ek olarak çekiş kontrol sistemi gibi güvenlik özelliklerinin kapatılmasını da engelleyen ödüllü MyKey sistemi, bu tür özellikleri bünyesinde barındıran ilk sistem olarak, Ford'un geliştirme çalışmalarına büyük önem verdiği teknolojiler arasında yer alıyor.

Ford'un Elektronik Sistemler Mühendisliği'nden sorumlu yöneticisi Graydon Reitz açıklamasında, "Ford olarak ailelere, çocukları araç içerisindeyken evdeki kurallara uyduklarının rahatlığını yaşatmak istiyoruz. Aileler bu tip özellikleri seviyor ve gençler, ailelerinin anahtar verebileceğini duyduklarında, araçlarında Ford'un MyKey sistemi gibi bir teknoloji varsa ona uyma noktasında sıkıntı yaratmıyorlar" dedi.

Video;



Ford, MyKey ebeveyn koruma sistemini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Ford, MyKey ebeveyn koruma sistemini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Ford, MyKey ebeveyn koruma sistemini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Ford, MyKey ebeveyn koruma sistemini tanıttı
Tam Boyutta Gör

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sticer12 5 yıl
Araba her zaman mı kilitli yoksa profillermi var her zaman kilitli ise iyi değil anahtar sistemi ile profiller oluşturulursa daha iyi olur.
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humerus06 5 yıl
İyi ki bizim arabada yok babama kalsa her yere 50 KM/H ile gitmeliyim müzik birinci seviyede olmalı
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orka55 5 yıl
Iyiymis alirsin ford olursun lord
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kadirkayik 8 yıl
iyi olur. şehirler arası bir yolda askerlik iznini kullanan 3 genç vardı ağlıyorlar ya bizimkiler duymasın diye polis durdurmuş bunları aşırı hızdan cezayı basmış heralde .. bu tarz örneklerden (araba kaçırıp trafigi mahvetme gibi durumlardan) kurtulsak 5 10 seneye harika olur
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northernlights 8 yıl
Çok güzel sistem kurmuş adamlar.
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maestro_34 8 yıl
kırmızı araç Taurus heralde, gerçekten şıkmış.. sistemde oldukça güzel
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rxseven 8 yıl
Çok iyi bir buluş ileride çooluğumuza çocuğumuza araba verirken içimiz rahat edecek
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