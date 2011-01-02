Ford, MyKey ebeveyn koruma sistemini tanıttı

Amerikan otomobil devi Ford, MyKey sistemini ebeveynlere yönelik yeni koruma özellikleriyle geliştirdiğini açıkladı. İlk etapta 2011 model Taurus ve Explorer modellerinde kullanılacak MyKey sistemi ile aileler, özellikle yeni ehliyet almış çocukları için aracın hızını limitleyebilecekler. Ford'un açıkladığı resmi rakamlara göre bu teknolojiye sahip araçlarda hızı 104, 112, 120 ve 128 Km/saat olarak dört farklı seçenek altında sınırlandırmak mümkün. Aynı zamanda uydu radyo istasyonlarını engelleyebilen sistem, sürücünün emniyet kemerini takmadığı durumlarda radyonun sesini azaltıp, kısabiliyor. Tüm bunlara ek olarak çekiş kontrol sistemi gibi güvenlik özelliklerinin kapatılmasını da engelleyen ödüllü MyKey sistemi, bu tür özellikleri bünyesinde barındıran ilk sistem olarak, Ford'un geliştirme çalışmalarına büyük önem verdiği teknolojiler arasında yer alıyor.

Ford'un Elektronik Sistemler Mühendisliği'nden sorumlu yöneticisi Graydon Reitz açıklamasında, "Ford olarak ailelere, çocukları araç içerisindeyken evdeki kurallara uyduklarının rahatlığını yaşatmak istiyoruz. Aileler bu tip özellikleri seviyor ve gençler, ailelerinin anahtar verebileceğini duyduklarında, araçlarında Ford'un MyKey sistemi gibi bir teknoloji varsa ona uyma noktasında sıkıntı yaratmıyorlar" dedi.

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