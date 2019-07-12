Ford, Volkswagen'in altyapısını kullanan elektrikli araç üretecek

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Elektrikli, otonom ve bağlantılı araç geliştirmenin yüksek maliyeti karşısında köklü otomotiv devlerinin el ele verdiğini görüyoruz. Volkswagen ve Ford arasında da bu konuları kapsayan bir iş birliği başladı. Bugün yapılan resmi açıklamayla iki şirket arasındaki iş birliğinin detayları ortaya çıktı.

Volkswagen ve Ford arasında yapılan anlaşmaya göre, ABD merkezli üretici elektrikli araç üretmek için Volkswagen’in MEB platformunu ve parçalarını kullanabilecek. Belirtilene göre Ford, Alman üreticinin platformu üzerine inşa edilen elektrikli araçları 2023 yılında Cologne’deki fabrikasında üretmeye başlayacak. Ford, 6 yıllık periyotta MEB platformuna dayalı 600 bin araç satmayı planlıyor.

İki otomotiv devi arasındaki anlaşmanın bir başka maddesi de Ford’un sürücüsüz araç birimi olan Argo AI ile ilgili. Buna göre Volkswagen, Argo AI şirketine toplam 2.6 milyar dolar yatırım yapacak. Bunun 1 milyar doları doğrudan finansman sağlama şeklinde olacak. Ayrıca Volkswagen Grubu’nun 1.6 milyar dolar değerindeki Autonomous Intelligent Driving (AID) birimi de Agro AI’nin Avrupa’daki yeni genel merkezi olacak. Bu sayede Argo AI’nin değeri 7 milyar dolara yükselecek.

Volkswagen CEO’su Herbert Diess, konuyla ilgili açıklamasında “Küresel ortaklığımz daha parlak bir gelecek vadetmeye başladı. İşbirliği yapabileceğimiz diğer alanları değerlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.