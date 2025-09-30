Chery'nin PHEV modeli Exeed Yaoguang C-DM Global Edition tanıtıldı

Aracın dış tasarımında büyük bir devrim yok, ancak ince dokunuşlar göze çarpıyor. Önde kapalı panjur, boydan boya uzanan LED ışık imzası ve ince farlar aracın modern çizgisini koruyor. Çift renkli gövde seçeneği ise listeye yeni eklenen özellikler arasında. Arkadaysa siyah detaylarla çevrelenmiş stop lambaları ve çift egzoz çıkışı dikkat çekiyor.
4781 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe ve 1671 mm yüksekliğe sahip olan SUV'un aks mesafesi 2815 mm. Kaputun altında ise 1.5 litrelik turbo benzinli motor, elektrik motorları ve 3 kademeli DHT şanzıman görev yapıyor.
Kabin tarafında bolca teknoloji karşımıza çıkıyor. 24,6 inçlik çift ekran tasarımı, Snapdragon 8155 işlemcili Chery Lion 5.0 sistemiyle destekleniyor. Sekiz hoparlörlü ses sistemi, 50W kablosuz şarj ve 256 renkli ambiyans aydınlatma gibi detaylar da konforu artırıyor.
Exeed Yaoguang C-DM Global Edition'ın fiyatı 19.600 dolardan başlayıp dört çeker versiyonda 26.600 dolara kadar çıkıyor.
