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Havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İstanbul Havalimanı'nda taksi sürelerini yüzde 50 azaltacak 3'üncü pist için tarih verildi

İstanbul Havalimanı'nda hem uçak taksi sürelerini hem de hava trafiğini rahatlatması planlanan 3. pist için çalışmalar sürüyor. İGA'dan yapılan açıklamaya göre 3. pist 2020'nin ilk yarısında açılacak.
4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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İstanbul Havalimanı'nda taksi sürelerini yüzde 50 azaltacak 3'üncü pist için tarih verildi
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Hizmete açıldığından bu yana uzun taksi sürelerinden şikayet edilen İstanbul Havalimanı’nda 3. pist çalışmaları devam ediyor. 2020 yılının ilk yarısında hizmete alınacağı açıklanan 3. bağımsız pist ile İstanbul Havalimanı’ndaki mevcut taksi sürelerinin %50 azalacağı belirtiliyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’dan yapılan açıklamaya göre, yapımında sona yaklaşılan 3. pist ile yalnızca taksi süreleri azalmayacak. Söz konusu pistin hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’de ilk, Avrupa’da ise ikinci havalimanı olacak. Bu konuda Avrupa’da ilk olan havalimanı ise Amsterdam’da bulunuyor.

Saatte 80 uçak olan kalkış-iniş sayısı 120'ye çıkacak 

İstanbul Havalimanı, üçüncü pistin faaliyete geçmesiyle birlikte 3 bağımsız pist ve yedek pistlerle birlikte toplam 5 adet operasyonel piste sahip olacak. Yeni pist sayesinde, saatte 80 uçak olan kalkış-iniş sayısı 120’ye çıkmış olacak. Ayrıca, üçüncü pistin iç hat uçuşlarının gerçekleştirildiği piere (iskele) yakın olması sayesinde mevcut taksi süreleri de %50 azalacak. Şimdiki taksi süreleri, uçağın park edeceği yere bağlı olarak 40 dakikaya kadar uzayabiliyor.

Öte yandan İstanbul Havalimanı’nda uçak taksi sürelerini azaltmak için loop sensörleri ve kumanda kontrol panelleri gibi başka çalışmalar da yürütülüyor. İstanbul Havalimanı’nda 6 Nisan 2019 tarihinden bu yana 17 milyon 500 bin yolcu ağırlandığı belirtiliyor.


https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istanbul-havalimaninda-3-pist-hazirliklari-suruyor/1527692 Yorum Yaz
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Serdar 3 sa. en beğenilen
Şu alana bak ve giden ormana ağla. Atatürk Havaalanı'nın bir pistle genişletilmesi ve modernize edilmesiyle çözülebilecek sorunu sen git, milletin açlıktan nefesi kokarken böyle bir hale getirerek çözdüm de...
Şu alana bak ve giden ormana ağla. Atatürk Havaalanı'nın bir pistle genişletilmesi ve modernize edilmesiyle çözülebilecek sorunu sen git, milletin açlıktan nef...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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Serdar 3 sa. Nerzhul80
Ben de çok bulundum o bölgede. Bataklık ve sazlık alan ormanın yanında eser miktardaydı. Orman kaybının çokluğu yaban domuzlarının şehre inmelerinden dahi gözlemlenebilir durumdayken söyleminiz durumu masumlaştırmıyor.
Sadece gereksizce yapılan bu havaalanının, memleketin ekonomik sıkıntı içindeyken altına soktuğu maddi yük dahi affedilemeyecek düzeyde.
Ben de çok bulundum o bölgede. Bataklık ve sazlık alan ormanın yanında eser miktardaydı. Orman kaybının çokluğu yaban domuzlarının şehre inmelerinden dahi gözl...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Qantas 1 sa.
İstanbul havalimanındaki taksi süresi sayesinde içhat uçuş süreleri 2 katına çıktı...hadi sağ salim körüğe ulaştınız diyelim bir de şehre gidiş kısmı var...oldu sana 3 kat.
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haqueim 1 sa.
çar çur edilen milletin parası nasıl olsa. ankarada da bir ankapark varki maliyetinin nerdeyse 100de 1i fiyatına kiraya verildi. peki millete bu kazığı atanlara ne oldu sizce. hiçbirşey tabiki
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mulina 2 sa.
Kan ölümler göz yaşı, haksızlık, adaletsizlik, vurgun, usülsüzlük 3 havalimanı ancak böyle açıklanabilir.
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sadrag 2 sa.
Ne zaman şu havalimanıyla alakalı bi haber okusam içim cız ediyor. Of ulan..
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ashley j williams 3 sa.
% 50 ye %50
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Serdar 3 sa. en beğenilen
Şu alana bak ve giden ormana ağla. Atatürk Havaalanı'nın bir pistle genişletilmesi ve modernize edilmesiyle çözülebilecek sorunu sen git, milletin açlıktan nefesi kokarken böyle bir hale getirerek çözdüm de...
2 Yanıt Yanıtla +19
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Nerzhul80 3 sa. Serdar
işim gereği uzun yıllar once o bolgede çok bulundum. havalimanının yapıldığı yerin yarısı bataklık yarısı da sazlık ve toprak alandı.sizin bahsettiğiniz yoğun ormanlık alan havalimanının kuzey batı yönünde kalıyor. havalimanı oraya yapılmadı.
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kraix 1 sa. Serdar
Zamanında yolları daha geniş yapsalardı trafik biraz daha rahat edecektik. Zamanında havaalanını daha büyük yapsalardı buna gerek olmayacaktı. Açıkcası olay şu zamanında ilerisi düşülmeden yapıldığı için herşey, şuan ne ticaret geliri olarak ne kullanım olarak yeterli olmuyor malesef.
Bazıları tutturmuş bir ormandır gidiyor. Kardeşim bu şehir 16 milyonluk kayıtlı nüfusa sahip dünyanın en büyük şehirlerinden ve dünya tarihinin en önde şehirlerinden birisi. Buraya 3. havalimanı gibi büyük bir havalimanına ihtiyacı var hem ticaret hem ulaşım bakımından.
Böyle birşeyi zamanında yapsalardı şuan yok ormandı yok bilmem neydi konuşulmayacaktı. İşinize gelmeyen şeyleri gezi parkında da ağacı bahane ederek başka şeylere yöneltenler bu tip ülke ve toplum yararına olan şeylerde algı değiştirmeye çalışması cidden gülünç.
Biri çok güzel açıklamış yukarı da bulunan arazinin durumunu. Bugün sana fazla gelen gelecekte nesillerine az gelebilir bile... O nedenle birşey konuşurken sonrasını da düşünün biraz...
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ArifBey38 3 sa.

İnsanlar ev'de peynir ekmek yesin, hükümet "daha fazla yatırım daha fazla para" derdine girsin...
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ahmet1905_47 3 sa. ArifBey38
Bravo !! uçakların apronla pist arası geçişlerine taksi yapmak denir . Yeni pist açıldığında daha yakında bir pist olacağı için pistlere gidiş mesafesi de yarı yarıya kısalacak. bunu taksicilere nasıl bağladın nasıl okuyorsunuz arkadaş az dikkat
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kenbalx 4 sa.
"İstanbul Havalimanı'nda hem uçak taksi sürelerini hem de tava trafiğini rahatlatması planlanan 3. pist için çalışmalar sürüyor. İGA'dan yapılan açıklamaya göre 3. pist 2020'nin ilk yarısında açılacak."
Tava trafiği ne yaw :)
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smart1978 4 sa.
Kabaca 12 ay sonra!... Erken haber ...
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uçak, hava trafiği ve
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