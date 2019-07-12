İstanbul Havalimanı'nda taksi sürelerini yüzde 50 azaltacak 3'üncü pist için tarih verildi

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Hizmete açıldığından bu yana uzun taksi sürelerinden şikayet edilen İstanbul Havalimanı’nda 3. pist çalışmaları devam ediyor. 2020 yılının ilk yarısında hizmete alınacağı açıklanan 3. bağımsız pist ile İstanbul Havalimanı’ndaki mevcut taksi sürelerinin %50 azalacağı belirtiliyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’dan yapılan açıklamaya göre, yapımında sona yaklaşılan 3. pist ile yalnızca taksi süreleri azalmayacak. Söz konusu pistin hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’de ilk, Avrupa’da ise ikinci havalimanı olacak. Bu konuda Avrupa’da ilk olan havalimanı ise Amsterdam’da bulunuyor.

Saatte 80 uçak olan kalkış-iniş sayısı 120'ye çıkacak

İstanbul Havalimanı, üçüncü pistin faaliyete geçmesiyle birlikte 3 bağımsız pist ve yedek pistlerle birlikte toplam 5 adet operasyonel piste sahip olacak. Yeni pist sayesinde, saatte 80 uçak olan kalkış-iniş sayısı 120’ye çıkmış olacak. Ayrıca, üçüncü pistin iç hat uçuşlarının gerçekleştirildiği piere (iskele) yakın olması sayesinde mevcut taksi süreleri de %50 azalacak. Şimdiki taksi süreleri, uçağın park edeceği yere bağlı olarak 40 dakikaya kadar uzayabiliyor.

Öte yandan İstanbul Havalimanı’nda uçak taksi sürelerini azaltmak için loop sensörleri ve kumanda kontrol panelleri gibi başka çalışmalar da yürütülüyor. İstanbul Havalimanı’nda 6 Nisan 2019 tarihinden bu yana 17 milyon 500 bin yolcu ağırlandığı belirtiliyor.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istanbul-havalimaninda-3-pist-hazirliklari-suruyor/1527692