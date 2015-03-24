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Ford, akıllı hız sınırlama teknolojisiyle cezaları önlemeyi hedefliyor

4 yıl
3,5b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ford, akıllı hız sınırlama teknolojisiyle cezaları önlemeyi hedefliyor
 
Ürettiği otomobil modelleri teknolojik olarak geleceği hazırlayan önemli üreticilerden Ford, yeni geliştirdiği akıllı hız sınırlama teknolojisiyle cezaları önlemeyi hedefliyor.
Dünya çapında ilk olarak yeni S-Max otomobil modeli üzerinde kullanılmaya başlanan akıllı hız sınırlama (Intelligent Speed Limiter) teknolojisi, seyir halinde olunan yoldaki hız limit tabelalarını okuyor ve buna göre aracın maksimum hızını belirliyor. Hız limitinin üzerinde seyir yapılıyorsa motor freni ile otomobili yavaşlatan teknoloji, direksiyon üzerine yerleştirilen kontrol butonu üzerinden de kolay bir şekilde açılıp kapatılabiliyor. Sistem hızlı gidilmesi gereken acil durumlarda ise gaz pedalına sonuna kadar basılmasıyla da otomatik olarak iptal edilebiliyor. Birçok otomobil modeli içerisinde uzun yıllardır yer alan hız sabitleme sistemlerine oranla çok daha akıllı ve etkili bir alternatif ortaya koyan yeni teknoloji, genel trafik güvenliği açısından da önemli faydalar getiriyor.
Ford'un akıllı hız sınırlama teknolojisi hakkında hazırladığı açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/133318-ford-intelligent-speed-limiter-will-stop-you-getting-a-ticket-ever-again Yorum Yaz
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oray 4 yıl en beğenilen
Bizde halen kemeri arkadan baglayan zihniyetin oldugunu dusunursek bence bize pek uygulanamaz bir teknoloji diyebilirim...
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OsbourneReynolds 4 yıl
Yurtdışı hız limitleri ne derece isabetlidir bilemiyorum. Fakat ülkemizdeki limitler çok alakasız ve isabetsiz. Yani olsa da kullanmayı düşünmem.
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halitozbasli 4 yıl
Ülkemde çalışmamasını tercih edeceğim bir sistem. Öncelikle yeterince tabela yok ki okusun araç, Hız sınırlamasının başladığı yerde tabela varsada bittiği yerde yok. Tabelalar ya güncel değil yada genelde gerçeği yansıtmıyor. Şehir içi hız limiti birçok yerde 70'e çıktı hala 50 yazıyor mesela. Bu sistem muasır medeniyetlerde daha çok işe yarar.
Ülkemde çalışmamasını tercih edeceğim bir sistem. Öncelikle yeterince tabela yok ki okusun araç, Hız sınırlamasının başladığı yerde tabela varsada bittiği yerde...
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PuSaT28 4 yıl
Almanya da hız sınırı olmayan otobanlar mevcut.Bizde 130 du en son.
E biz ne diye minimum 160 yapan araç satın alıyoruz.

Araç sollamak için maksimum %10 luk pay veriliyor.Solladigin araç da o yüzdeyi kullanırsa arabayı sollayamiyorsun şaka gibi.

Ortadan bölünmüş 4 şeritli yollarda en son bir vekilimizin ceza yemesi ile,hız siniri 90 dan 110 a çıkarıldı, o da olmasa halen 90 a talimdik.

Kuralları zorlandığımız aşikar. Lakin bu kurallar ne diye zorlanıyor sorusunu kimse sormuyor.
Araba ile kırmızı da geçmek ceza,yaya isen ,vızır vızır yanından akan trafikte ,kirmizi da geçmek serbest. Sonra da ; "Trafik yine can aldı" diye tvler de.
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Master_Evil 4 yıl
gelse de opsiyon olur, kimse de almaz
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ahnksqualt 4 yıl
Yok artık!
Şuan bu teknoloji volvo tarafından zaten kullanılıyor.Opsiyonel olarak paket halinde satılan bu teknolojiyi satın alan araçlar zaten şuan yolda.Lütfen daha doğru haberler yapınız.
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more34 4 yıl
mafia 2'yi oynayanlar bilir, ordada böyle bi ayar vardı çok iyi düşünülmüş bence
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onur1971 4 yıl
ulkemizde zaten 2 elin parmakları kadar S-Maks satılıyor
zaten bu donanım da opsiyondur ve belki TR ye gelen bir kaç araçtan olacak
ileride diğer modellere koyarlarmı bilmem
bana göre gereksiz
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surfcasting 4 yıl
Otomobil üreticileri insan hayatına ne kadar da önem veriyorlar. Keşke aynı hassasiyeti biz de göstermiş olsak.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Bolu Gerede orman işletmesinin karşısında hız kamerası var 30 km ile gidin diye uyarı veriyor.

Fakat oradan hiç 30 km ile geçen görmedim.

Trafik canavarı diye birşey yoktur araç kullananların çoğu insanlıktan çıktığı için bu haldeyiz.
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ihtiyarjedi 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS

Bolu Gerede orman işletmesinin karşısında hız kamerası var 30 km ile gidin diye uyarı veriyor.

Fakat oradan hiç 30 km ile geçen görmedim.

Trafik canavarı diye birşey yoktur araç kullananların çoğu insanlıktan çıktığı için bu haldeyiz.

şehir dışı yoldan giderken geredeye girdiğin anda insanlar kaza yapsın diye özellikle konulmuş ada var :)
her geredeye geldiğimde içimden diyorum "bu yolları tasarlayan adamlar katil" diye ...
Orayı bilmeyen adamları avlamak için özellikle tasarlanmış gibi
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axiprens 4 yıl
Cevre yolunda 30-50-70-30-90-70-50 bu tabelalar varken, adam o arabada deli olur, 30 ne yahu..
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sendomi 4 yıl
bak açılıp kapatılması kötü olmuş bizim ülkede bu aracı alan olsa bile bunu kesinlikle kapatmak için kullanacaktır bizmkiler tabakhaneye yetişmeye çalıştıkları için
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thestell 4 yıl
Ambulansa yol verirken hız sınırını 2 kmh aşınca ceza yazan zihniyetin olduğu ülkede işe yaramaz.
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halitozbasli 4 yıl
Ülkemde çalışmamasını tercih edeceğim bir sistem. Öncelikle yeterince tabela yok ki okusun araç, Hız sınırlamasının başladığı yerde tabela varsada bittiği yerde yok. Tabelalar ya güncel değil yada genelde gerçeği yansıtmıyor. Şehir içi hız limiti birçok yerde 70'e çıktı hala 50 yazıyor mesela. Bu sistem muasır medeniyetlerde daha çok işe yarar.
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OsbourneReynolds 4 yıl
Yurtdışı hız limitleri ne derece isabetlidir bilemiyorum. Fakat ülkemizdeki limitler çok alakasız ve isabetsiz. Yani olsa da kullanmayı düşünmem.
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