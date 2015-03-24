Ford, akıllı hız sınırlama teknolojisiyle cezaları önlemeyi hedefliyor

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Ürettiği otomobil modelleri teknolojik olarak geleceği hazırlayan önemli üreticilerden Ford, yeni geliştirdiği akıllı hız sınırlama teknolojisiyle cezaları önlemeyi hedefliyor.
Dünya çapında ilk olarak yeni S-Max otomobil modeli üzerinde kullanılmaya başlanan akıllı hız sınırlama (Intelligent Speed Limiter) teknolojisi, seyir halinde olunan yoldaki hız limit tabelalarını okuyor ve buna göre aracın maksimum hızını belirliyor. Hız limitinin üzerinde seyir yapılıyorsa motor freni ile otomobili yavaşlatan teknoloji, direksiyon üzerine yerleştirilen kontrol butonu üzerinden de kolay bir şekilde açılıp kapatılabiliyor. Sistem hızlı gidilmesi gereken acil durumlarda ise gaz pedalına sonuna kadar basılmasıyla da otomatik olarak iptal edilebiliyor. Birçok otomobil modeli içerisinde uzun yıllardır yer alan hız sabitleme sistemlerine oranla çok daha akıllı ve etkili bir alternatif ortaya koyan yeni teknoloji, genel trafik güvenliği açısından da önemli faydalar getiriyor.
Ford'un akıllı hız sınırlama teknolojisi hakkında hazırladığı açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.pocket-lint.com/news/133318-ford-intelligent-speed-limiter-will-stop-you-getting-a-ticket-ever-again Yorum Yaz Paylaş Tweetle
E biz ne diye minimum 160 yapan araç satın alıyoruz.
Araç sollamak için maksimum %10 luk pay veriliyor.Solladigin araç da o yüzdeyi kullanırsa arabayı sollayamiyorsun şaka gibi.
Ortadan bölünmüş 4 şeritli yollarda en son bir vekilimizin ceza yemesi ile,hız siniri 90 dan 110 a çıkarıldı, o da olmasa halen 90 a talimdik.
Kuralları zorlandığımız aşikar. Lakin bu kurallar ne diye zorlanıyor sorusunu kimse sormuyor.
Araba ile kırmızı da geçmek ceza,yaya isen ,vızır vızır yanından akan trafikte ,kirmizi da geçmek serbest. Sonra da ; "Trafik yine can aldı" diye tvler de.
Şuan bu teknoloji volvo tarafından zaten kullanılıyor.Opsiyonel olarak paket halinde satılan bu teknolojiyi satın alan araçlar zaten şuan yolda.Lütfen daha doğru haberler yapınız.
zaten bu donanım da opsiyondur ve belki TR ye gelen bir kaç araçtan olacak
ileride diğer modellere koyarlarmı bilmem
bana göre gereksiz
Fakat oradan hiç 30 km ile geçen görmedim.
Trafik canavarı diye birşey yoktur araç kullananların çoğu insanlıktan çıktığı için bu haldeyiz.
şehir dışı yoldan giderken geredeye girdiğin anda insanlar kaza yapsın diye özellikle konulmuş ada var :)
her geredeye geldiğimde içimden diyorum "bu yolları tasarlayan adamlar katil" diye ...
Orayı bilmeyen adamları avlamak için özellikle tasarlanmış gibi
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