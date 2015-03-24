Ford, akıllı hız sınırlama teknolojisiyle cezaları önlemeyi hedefliyor

Ürettiği otomobil modelleri teknolojik olarak geleceği hazırlayan önemli üreticilerden Ford, yeni geliştirdiği akıllı hız sınırlama teknolojisiyle cezaları önlemeyi hedefliyor.

Dünya çapında ilk olarak yeni S-Max otomobil modeli üzerinde kullanılmaya başlanan akıllı hız sınırlama (Intelligent Speed Limiter) teknolojisi, seyir halinde olunan yoldaki hız limit tabelalarını okuyor ve buna göre aracın maksimum hızını belirliyor. Hız limitinin üzerinde seyir yapılıyorsa motor freni ile otomobili yavaşlatan teknoloji, direksiyon üzerine yerleştirilen kontrol butonu üzerinden de kolay bir şekilde açılıp kapatılabiliyor. Sistem hızlı gidilmesi gereken acil durumlarda ise gaz pedalına sonuna kadar basılmasıyla da otomatik olarak iptal edilebiliyor. Birçok otomobil modeli içerisinde uzun yıllardır yer alan hız sabitleme sistemlerine oranla çok daha akıllı ve etkili bir alternatif ortaya koyan yeni teknoloji, genel trafik güvenliği açısından da önemli faydalar getiriyor.

Ford'un akıllı hız sınırlama teknolojisi hakkında hazırladığı açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/133318-ford-intelligent-speed-limiter-will-stop-you-getting-a-ticket-ever-again